Mơ ước cháy bóng của á quân ASIAD 20 Nguyễn Thị Tâm: ‘Tôi muốn giành vé dự Olympic 2028’

Nguyễn Thị Tâm lập cột mốc lịch sử cho quyền anh Việt Nam
Chiều 2.10, ở nhà thi đấu Nishio Gymnasium tại thành phố Nishio, tỉnh Aichi (Nhật Bản), nữ võ sĩ quyền anh Nguyễn Thị Tâm hạng 51 kg đã không thể đánh bại tượng đài Wu Yu (Trung Quốc) là nhà đương kim vô địch Olympic 2024.
Sau 3 hiệp đấu, Wu Yu đã giành chiến thắng thuyết phục nhờ cách di chuyển thông minh, né đòn và chớp thời cơ rất nhanh để ghi điểm. Sau khi thua ván đầu, Nguyễn Thị Tâm đã rất nỗ lực tấn công nhưng bất thành vì đối thủ di chuyển quá nhanh và thông minh.
Mặc dù vậy, tấm HCB của Nguyễn Thị Tâm vẫn là lịch sử, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên quyền anh Việt Nam đoạt được ngôi á quân ở một kỳ ASIAD.
Cô gái quê tỉnh Hưng Yên xúc động: "Tôi có tiếc một chút vì rất nhiều người hâm mộ đã kỳ vọng nhưng mà tôi đã không thể mang lại tấm HCV về cho đoàn thể thao
Nhưng dù sao đây cũng là cái thành tích vượt chỉ tiêu của tôi rồi, nên tôi cũng không hối hận gì cả và sẽ cố gắng tiếp tục cho những giải sắp tới. Đối thủ Wu Yu rất giàu thành tích, thầy trò chúng tôi cũng nghiên cứu kỹ lối chơi của cô ấy.
Nhưng sau khi tôi quay trở lại chấn thương mà đạt được thành tích này cũng đã rất là mừng rồi
Wu Yu rất giàu kinh nghiệm trong khi tôi mới quay lại nên phong độ của vẫn chưa được tốt lắm. Nhưng tôi sẽ cố gắng hơn nữa cho những năm sau tại vòng loại Olympic và sẽ cố gắng đạt vé để quyền anh Việt Nam đi Olympic 2028.
Tôi rất may mắn, nhưng đây cũng là thành tích để đền đáp lại 2-3 năm vừa rồi bị chấn thương và tôi đã cố gắng vượt qua những khó khăn đó để tập luyện
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