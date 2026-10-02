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    Thể thaoCác môn khác

    Mơ ước cháy bóng của á quân ASIAD 20 Nguyễn Thị Tâm: ‘Tôi muốn giành vé dự Olympic 2028’

    Tiểu Bảo
    Tiểu Bảo
    (Nishio, Nhật Bản)
    Nguyễn Thị Tâm có chút tiếc nuối khi không vượt qua HCV Olympic Wu Yu, nhưng vẫn rất tự hào khi đem về HCB lịch sử cho quyền anh Việt Nam, ngay lần đầu tái xuất đỉnh cao sau 3 năm dưỡng thương.
    Mơ ước cháy bóng của á quân ASIAD 20 Nguyễn Thị Tâm: ‘Tôi muốn giành vé dự Olympic 2028’- Ảnh 1.

    Một pha tấn công ghi điểm của Nguyễn Thị Tâm trước Wu Yu

    ảnh: Độc Lập

    Nguyễn Thị Tâm lập cột mốc lịch sử cho quyền anh Việt Nam

    Chiều 2.10, ở nhà thi đấu Nishio Gymnasium tại thành phố Nishio, tỉnh Aichi (Nhật Bản), nữ võ sĩ quyền anh Nguyễn Thị Tâm hạng 51 kg đã không thể đánh bại tượng đài Wu Yu (Trung Quốc) là nhà đương kim vô địch Olympic 2024.

    Sau 3 hiệp đấu, Wu Yu đã giành chiến thắng thuyết phục nhờ cách di chuyển thông minh, né đòn và chớp thời cơ rất nhanh để ghi điểm. Sau khi thua ván đầu, Nguyễn Thị Tâm đã rất nỗ lực tấn công nhưng bất thành vì đối thủ di chuyển quá nhanh và thông minh.

    Mặc dù vậy, tấm HCB của Nguyễn Thị Tâm vẫn là lịch sử, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên quyền anh Việt Nam đoạt được ngôi á quân ở một kỳ ASIAD.

    Mơ ước cháy bóng của á quân ASIAD 20 Nguyễn Thị Tâm: ‘Tôi muốn giành vé dự Olympic 2028’- Ảnh 2.

    Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam - Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh thưởng nóng cho Nguyễn Thị Tâm

    ảnh: Độc Lập

    Cô gái quê tỉnh Hưng Yên xúc động: "Tôi có tiếc một chút vì rất nhiều người hâm mộ đã kỳ vọng nhưng mà tôi đã không thể mang lại tấm HCV về cho đoàn thể thao Việt Nam.

    Nhưng dù sao đây cũng là cái thành tích vượt chỉ tiêu của tôi rồi, nên tôi cũng không hối hận gì cả và sẽ cố gắng tiếp tục cho những giải sắp tới. Đối thủ Wu Yu rất giàu thành tích, thầy trò chúng tôi cũng nghiên cứu kỹ lối chơi của cô ấy.

    Nhưng sau khi tôi quay trở lại chấn thương mà đạt được thành tích này cũng đã rất là mừng rồi. Tôi và BHL rất tự hào rồi, nên trận chung kết này các thầy giao nhiệm vụ cho tôi phải chơi thật thoải mái và hết mình.

    Mơ ước cháy bóng của á quân ASIAD 20 Nguyễn Thị Tâm: ‘Tôi muốn giành vé dự Olympic 2028’- Ảnh 3.

    Nguyễn Thị Tâm nhận bó hoa từ em trai đang là kiều bào ở Nhật Bản

    ảnh: Độc Lập

    Wu Yu rất giàu kinh nghiệm trong khi tôi mới quay lại nên phong độ của vẫn chưa được tốt lắm. Nhưng tôi sẽ cố gắng hơn nữa cho những năm sau tại vòng loại Olympic và sẽ cố gắng đạt vé để quyền anh Việt Nam đi Olympic 2028.

    Tôi rất may mắn, nhưng đây cũng là thành tích để đền đáp lại 2-3 năm vừa rồi bị chấn thương và tôi đã cố gắng vượt qua những khó khăn đó để tập luyện. Đây cũng là điều rất là mừng cho tôi, sẽ là bàn đạp tiếp theo để tôi cố gắng hơn nữa".

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    Nguyễn Thị Tâm không thể vượt qua nhà vô địch Olympic Wu Yu trong trận chung kết, nhưng tấm HCB ASIAD 20 vẫn đánh dấu một cuộc trở lại đặc biệt. Hơn 3 năm trước, cô từng đứt dây chằng, mất gần 2 năm hồi phục và sau đó lỡ hẹn SEA Games 33.

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    Asiad Olympic Wu Yu Quyền anh Nguyễn Thị Tâm chấn thương

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