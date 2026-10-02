Á quân ASIAD 20 Nguyễn Thị Tâm, hành trình chông gai và quả cảm từ chấn thương dây chằng rất nặng…

Nguyễn Thị Tâm đã không thể bước lên bục cao nhất ASIAD 20 khi để thua Wu Yu của Trung Quốc trong trận chung kết hạng 51 kg nữ vào sáng 2.10 tại nhà thi đấu Nishio Gymnasium tại thành phố Nishio, tỉnh Aichi (Nhật Bản).

Nguyễn Thị Tâm vượt nhiều đối thủ mạnh trong hành trình vào chung kết ASIAD 20 ẢNH: BÙI LƯỢNG

Trận chung kết cũng là thử thách lớn nhất của Tâm tại ASIAD 20. Wu Yu bước lên võ đài với vị thế nhà vô địch Olympic Paris 2024 hạng 50 kg nữ. Sau Olympic, võ sĩ Trung Quốc chuyển lên hạng 51 kg và tiếp tục giành HCV giải vô địch châu Á 2026 tại Ulaanbaatar, Mông Cổ, vô địch World Boxing Cup tại Trung Quốc.

Nguyễn Thị Tâm (giáp xanh) phải đối mặt với nhà đương kim vô địch Olympic ở chung kết ẢNH: ĐỘC LẬP

Việc góp mặt ở chung kết là thành công rất lớn của Nguyễn Thị Tâm ẢNH: ĐỘC LẬP

Nguyễn Thị Tâm đã không thể tạo thêm một bất ngờ trước đối thủ đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tấm HCV thuộc về Wu Yu, còn Tâm khép lại ASIAD 20 với HCB. Đó có thể là một chút tiếc nuối khi cô đã tiến rất gần đến đỉnh cao, nhưng cũng là tấm huy chương ghi nhận một hành trình trở lại mà có thời điểm chính Tâm cũng phải đối diện với những thử thách lớn hơn nhiều so với một trận đấu.

Hơn 3 năm từ chấn thương đến trận chung kết ASIAD

Năm 2023, Nguyễn Thị Tâm từng bước vào SEA Games 32 tại Campuchia với tư cách đương kim vô địch và vừa giành HCB thế giới. Nhưng ngay trận ra quân trước một võ sĩ Thái Lan, cô dính chấn thương nặng, đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái. Chấn thương khiến sự nghiệp của Tâm bước vào quãng thời gian khó khăn. Sau gần 2 năm kiên trì chữa trị và hồi phục, cô trở lại với chức vô địch quốc gia năm 2025, nhưng sau đó lại không có tên trong danh sách đội tuyển quyền anh Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan.

Nguyễn Thị Tâm xứng đáng được nhận những lời khen ngợi cho nỗ lực nhiều năm qua ẢNH: ĐỘC LẬP

"Không được khoác lên mình màu áo đội tuyển, đau. Không được chiến đấu vì Tổ quốc, còn đau hơn. Tôi sẽ không dừng lại. Nỗi buồn này chỉ khiến ngọn lửa trong tôi cháy lớn hơn. Tôi vẫn tập luyện mỗi ngày, vẫn miệt mài bước tiếp hướng về mục tiêu lớn hơn là ASIAD", Nguyễn Thị Tâm chia sẻ.

ASIAD 20 chính là câu trả lời của Nguyễn Thị Tâm. Cô khởi đầu bằng chiến thắng 5-0 trước Ramisha Shrestha (Nepal), tiếp tục vượt qua Guo Yi Xuan (Đài Loan) 4-1 rồi đánh bại Bak Chorong (Hàn Quốc) 5-0 ở tứ kết. Đến thời điểm ấy, Tâm đã chắc chắn có ít nhất HCĐ, nhưng cô còn tạo nên một trong những trận đấu đáng nhớ nhất sự nghiệp ở bán kết.

Đối thủ của Tâm là Alua Balkibekova (Kazakhstan), đương kim vô địch thế giới hạng 51 kg. Hai hiệp đầu diễn ra giằng co khi trong mỗi hiệp có 4 giám định chấm Tâm thắng 10-9 và một người chấm điểm cho Balkibekova. Đến hiệp 3, cả 5 giám định đều chấm phần thắng cho đại diện Việt Nam. Chung cuộc, Tâm thắng 5-0, trong đó 3 giám định chấm 30-27 và 2 người chấm 29-28.

Dù Tâm rất nỗ lực nhưng đối thủ quá mạnh ẢNH: ĐỘC LẬP

Chiến thắng trước nhà vô địch thế giới đưa Nguyễn Thị Tâm trở thành võ sĩ quyền anh Việt Nam đầu tiên giành quyền vào chung kết ASIAD. Vì thế, ngay cả khi không thể vượt qua Wu Yu ở trận đấu cuối cùng, cô vẫn rời ASIAD 20 với một cột mốc chưa từng có của quyền anh Việt Nam.

8 năm trước, Nguyễn Thị Tâm từng giành HCĐ ASIAD 2018. Sau đó là HCB thế giới năm 2023, chấn thương nặng, những tháng ngày hồi phục và một kỳ SEA Games mà cô chỉ có thể đứng ngoài. Đến ASIAD 20, Tâm trở lại bục nhận huy chương, nhưng lần này ở một vị trí cao hơn.