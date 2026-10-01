451 cơ thủ tranh giải billiards & snooker quốc gia tại Cần Thơ

Ngày 1.10, giải vô địch các CLB billiards & snooker quốc gia (nội dung carom) tranh cúp VTV Nam bộ 2026 kết hợp giải vô địch carom trẻ quốc gia đã khai mạc tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP.Cần Thơ (P.Cái Khế).

Sân chơi do Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ phối hợp Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ (VTV Nam bộ) đồng tổ chức, cũng là lần đầu tiên đăng cai tại Cần Thơ.

451 VĐV sẽ tranh tài 4 nội dung carom tại giải đấu ẢNH: THANH DUY

Giải quy tụ 451 VĐV đến 13 tỉnh thành tham dự, gồm: An Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Nội, TP.HCM, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Vĩnh Long và chủ nhà Cần Thơ. Các cơ thủ sẽ tranh tài tới ngày 10.10, ở 4 nội dung là carom 3 băng nam, 1 băng nam, 3 băng nữ và 3 băng nam trẻ (dưới 22 tuổi). Hình thức thi đấu loại trực tiếp, đồng hạng ba.

Ông Lâm Thanh Dũng, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, cho biết giải đấu trên thuộc hệ thống thi đấu quốc gia thường niên. Thành tích không chỉ là cơ sở xét tính điểm trên bảng xếp hạng quốc gia và phong đẳng cấp VĐV, mà còn là dịp tuyển chọn và ươm mầm các tài năng trẻ kế cận cho billiards carom Việt Nam.

Với ý nghĩa trên, lực lượng trọng tài được yêu cầu điều hành giải với tinh thần vô tư, khách quan, trung thực, đánh giá chính xác thành tích của các cơ thủ trong quá trình thi đấu. Trong khi đó, các VĐV cần nỗ lực thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, thể hiện quyết tâm mang thành tích tốt nhất về cho đơn vị.