Liên đoàn Quyền anh Việt Nam có dấu hiệu vi phạm điều lệ, bầu cử sai quy định?

Lãnh đạo Liên đoàn Quyền anh Việt Nam nêu gì trong báo cáo nóng?

Báo cáo của ông Nguyễn Duy Hùng "Về việc vi phạm điều lệ Liên đoàn Quyền anh Việt Nam" gửi đến Bộ Nội vụ, Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT Việt Nam, Ban chấp hành Liên đoàn Quyền anh Việt Nam cho biết: "Qua rà soát, nghiên cứu Điều lệ số 388/QĐ-BNV ngày 30.5.2024 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quyền anh Việt Nam nhiệm kỳ II năm 2023 – 2028, tôi phát hiện ra vấn đề sai sót nghiêm trọng về việc tuân thủ điều lệ mà Ban chấp hành liên đoàn đã vô tình vi phạm".

Ông Nguyễn Duy Hùng (trái) báo cáo cho rằng Liên đoàn Quyền anh Việt Nam vi phạm điều lệ trong việc bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành ẢNH: VBF

Theo ông Nguyễn Duy Hùng, Đại hội Liên đoàn Quyền anh Việt Nam nhiệm kỳ II (2023 – 2028) tổ chức vào ngày 15.10.2023, đại hội đã biểu quyết thông qua điều lệ sửa đổi, bổ sung Liên đoàn Quyền anh Việt Nam nhiệm kỳ II năm 2023 - 2028, biểu quyết số lượng ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn nhiệm kỳ II là 27 ủy viên. Sau đó tại Hội nghị lần thứ 1 nhiệm kỳ II (2023 – 2028) vào tháng 11.2023 đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 4 ủy viên Ban Chấp hành liên đoàn, lúc này số lượng ủy viên Ban Chấp hành tăng lên 31 ủy viên.

Tuy nhiên căn cứ theo Quyết định số 388/QĐ-BNV ngày 30.5.2024 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quyền anh Việt Nam nhiệm kỳ II năm 2023 - 2028, số ủy viên Ban Chấp hành bầu bổ sung không được quá ¼ (một phần tư) so với số lượng ủy viên đã được đại hội quyết định. Vì thế 4 ủy viên được bầu bổ sung là không hợp lệ do tổng số ủy viên Ban Chấp hành được bầu bổ sung là 31 ủy viên đã vượt quá số lượng ủy viên Ban Chấp hành do đại hội biểu quyết thông qua là 27 ủy viên.

Tân chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam là 1 trong 4 ủy viên bầu bổ sung

Ông Phạm Quang Long là 1 trong 4 ủy viên được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành sau đó được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam thay thế ông Lưu Tú Bảo.

Từ đó Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Quyền anh Việt Nam Nguyễn Duy Hùng đề nghị lãnh đạo các cấp xem xét và cho ý kiến chỉ đạo, cụ thể các vấn đề sau: Ban Chấp hành liên đoàn đã áp dụng Điều lệ nhiệm kỳ I trong Hội nghị Ban Chấp hành ngày 22.11.2023 để bầu bổ sung 4 ủy viên Ban Chấp hành có đúng quy định pháp luật hay không?; Nếu việc bầu bổ sung 4 ủy viên Ban Chấp hành được xác định là không hợp lệ thì kết quả Hội nghị Ban Chấp hành ngày 16.4.2026 bầu ông Phạm Quang Long làm Chủ tịch Liên đoàn cũng không hợp lệ, vì ông Long không đủ tiêu chuẩn để được giới thiệu, bầu giữ chức danh chủ tịch liên đoàn. Vấn đề này đúng hay không? Thời gian ông Long giữ chức chủ tịch đã ban hành các văn bản do ông Long ký với chức danh chủ tịch liên đoàn có giá trị hay không?

"Đây là sự việc rất hy hữu, nhưng đã ảnh hưởng đến việc hoạt động của liên đoàn trong thời gian vừa qua, đồng thời theo tôi cũng là bài học cần rút kinh nghiệm sâu sắc cho các liên đoàn, hiệp hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trên toàn quốc. Bản thân tôi với tư cách là Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký, ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Quyền anh Việt Nam xin nhận khuyết điểm trước lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT Việt Nam, Ban thường vụ, Ban chấp hành Liên đoàn Quyền anh Việt Nam do đã sơ xuất không phát hiện sớm việc vi phạm Điều lệ nêu trên", ông Nguyễn Duy Hùng chia sẻ trong báo cáo.

Trao đổi hôm nay, lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam cho biết đã nắm thông tin sự việc và sẽ cùng phối hợp giải quyết theo đúng các quy định.