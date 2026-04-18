Quyền anh Việt Nam tái cấu trúc, tân Chủ tịch VBF điều hành ra sao?

Bài toán khôi phục niềm tin của Liên đoàn Quyền anh Việt Nam

Sau những ồn ào trước đây, bài toán cấp bách nhất không chỉ nằm ở huy chương. Ông Phạm Quang Long - Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) thẳng thắn nhìn nhận: “Thách thức lớn nhất lúc này không chỉ là xử lý dư âm của những ồn ào cũ, mà là khôi phục lại niềm tin bằng một cách làm mới, thực chất hơn, minh bạch hơn và gần phong trào hơn”.

Ông Long nhấn mạnh, niềm tin không thể đến từ lời hứa hay phát ngôn mạnh mẽ, mà phải được xây dựng từ hành động cụ thể: “Niềm tin chỉ trở lại khi các địa phương, huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên thấy rằng liên đoàn thật sự lắng nghe và giải quyết vấn đề của họ”. Theo quan điểm của tân chủ tịch, liên đoàn không đứng trên phong trào mà phải phục vụ phong trào. Khi các địa phương phát triển, câu lạc bộ vận hành được và giải đấu đảm bảo công bằng, uy tín tổ chức sẽ tự nhiên được khôi phục.

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam - ông Phạm Quang Long Ảnh: NVCC

Dù đã đạt nhiều thành tích khu vực và châu lục, boxing Việt Nam vẫn chưa khai thác hiệu quả giá trị thương mại. Các giải đấu trong nước còn nặng tính chuyên môn, thiếu yếu tố trình diễn và chưa tạo được sức lan tỏa với khán giả trẻ. Chủ tịch VBF cho rằng việc đưa quyền anh đến gần công chúng là điều tất yếu, nhưng không thể đánh đổi chất lượng: “Giải trí không có nghĩa là làm nhẹ chuyên môn. Một giải đấu muốn hấp dẫn thì trước hết phải sạch, công bằng và đúng luật”.

Ông cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế nguồn lực: “Chúng ta không thể đầu tư dàn trải như những quốc gia giàu. Phải đi theo cách của "con nhà nghèo", tức là đi chậm mà chắc, lấy hiệu quả làm trọng, lấy nội lực làm nền”. Theo định hướng này, mỗi trận đấu cần được nâng tầm thành một sự kiện văn hóa - thể thao, nơi câu chuyện của VĐV, tinh thần thượng võ và chất lượng tổ chức cùng tạo nên giá trị. “Giải trí, nếu làm đúng, chính là cây cầu để chuyên môn đi tới xã hội”, ông nói.

Chấn chỉnh công tác trọng tài

Ở tầm nhìn dài hạn, mục tiêu ASIAD hay Olympic không thể đạt được nếu thiếu một hệ thống đào tạo bền vững. Ban Chấp hành VBF nhiệm kỳ mới xác định rõ phát triển tuyến trẻ và phong trào địa phương là ưu tiên hàng đầu. Ông Phạm Quang Long nhấn mạnh: “Đào tạo võ sĩ không chỉ là ép cân, luyện đòn, mà là giáo dục toàn diện”. Theo đó, quyền anh Việt Nam sẽ hướng tới việc đưa khoa học thể thao, dinh dưỡng, phục hồi và kỷ luật thượng võ vào các câu lạc bộ cơ sở.

Ông Phạm Quang Long (thứ 3 từ trái sang) dự hội nghị IBA cuối năm 2025 Ảnh: NVCC

Ông chỉ ra “nút thắt” lớn nhất hiện nay là sự thiếu đồng bộ giữa các mắt xích: nơi có đào tạo tốt lại thiếu thi đấu, nơi có phong trào lại thiếu khoa học thể thao, và sự phối hợp giữa địa phương - liên đoàn - đội tuyển chưa thực sự thông suốt. “Muốn đi Olympic, không thể chỉ trông vào vài tài năng nổi bật. Phải có tầng đáy đủ rộng, từ học đường, câu lạc bộ đến hệ thống giải trẻ”, ông nói.

Một trong những ưu tiên lớn của nhiệm kỳ mới là chấn chỉnh công tác trọng tài và tổ chức giải – vốn từng gây tranh cãi. Theo ông Long, muốn minh bạch phải bắt đầu từ cơ chế: “Không thể chỉ nói chung chung, mà phải rà soát toàn bộ quy trình, loại bỏ những khâu còn phụ thuộc cảm tính”. Các giải pháp được đưa ra gồm chuẩn hóa đội ngũ trọng tài, đào tạo và kiểm tra định kỳ, tăng cường giám sát chéo và từng bước số hóa dữ liệu thi đấu.

Song song đó, VBF hướng tới việc đồng bộ luật với Hiệp hội Quyền anh quốc tế và đưa tiêu chuẩn quốc tế vào hệ thống thi đấu trong nước. Thay vì chỉ đưa vận động viên đi tập huấn, liên đoàn sẽ mời chuyên gia từ các quốc gia có nền quyền anh mạnh như Cuba, Thái Lan sang làm việc trực tiếp.

Tiếp quản vị trí trong giai đoạn nhiều biến động, áp lực là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, tân Chủ tịch VBF cho rằng đây không phải câu chuyện cá nhân mà là trách nhiệm của cả tập thể. Trong 100 ngày đầu, ưu tiên không phải là tạo dấu ấn bề nổi mà là xây nền vận hành: rà soát bộ máy, lắng nghe địa phương, chuẩn hóa tổ chức giải, chấn chỉnh trọng tài và mở hướng xã hội hóa. “Tôi không tin vào sự thay đổi bằng khẩu hiệu. Tôi tin vào những bước đi nhỏ nhưng thật”, ông Long khẳng định.