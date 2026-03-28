Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nghệ sĩ Tiểu Linh nói về ồn ào từ mặt con gái

Thạch Anh
Thạch Anh
28/03/2026 13:51 GMT+7

Nghệ sĩ Tiểu Linh vừa có bài đăng trên trang cá nhân nói về ồn ào liên quan đến con gái. Thời gian qua, vụ việc này được nhiều người quan tâm.

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Tiểu Linh cho biết mâu thuẫn giữa ông và con gái kéo dài suốt 3 năm qua. Giọng ca cải lương không khỏi bức xúc trước cách cư xử của con gái đối với mình, đồng thời chia sẻ: “Tôi xin lỗi, tôi không dám nhận từ "cha" ở cô đâu”.

Cũng trong bài viết, Tiểu Linh chia sẻ nhiều về mối quan hệ giữa ông và con gái, cho biết con gái từng có những phát ngôn liên quan đến mình. Do đó, nam nghệ sĩ bày tỏ: “Hôm nay một lần nữa khẩn thiết yêu cầu cô đừng gọi tên tôi và tiếng "cha" đó tôi trả lại cho cô”. 

Cuối dòng chia sẻ, nghệ sĩ Tiểu Linh cho biết bản thân đã phải đón nhận những bình luận trái chiều trong quãng thời gian dài. Về quyết định liên quan đến con gái, giọng ca cải lương nói "ai hiểu được tôi cảm ơn", còn với những người chưa hiểu thì "muốn chửi rủa gì nữa thì xin cứ tiếp tục". Tiểu Linh nói ông đã chịu những lời công kích suốt 3 năm nên trong tâm thế "luôn sẵn sàng đón nhận".

Nghệ sĩ Tiểu Linh nói về ồn ào từ mặt con gái- Ảnh 1.

Hình ảnh của nghệ sĩ Tiểu Linh trong một show diễn cách đây không lâu

Trao đổi với chúng tôi, một nguồn tin tiết lộ bài đăng trên trang cá nhân là quan điểm của Tiểu Linh về vụ việc.

Nghệ sĩ Tiểu Linh là ai?

Tiểu Linh tên thật là Võ Thành Nhiêu, là em trai của NSƯT Vũ Linh, cũng theo đuổi sự nghiệp cải lương. Thời gian qua, ồn ào của gia đình khiến tên tuổi của ông bị ảnh hưởng lớn. Hiện tại, nam nghệ sĩ ít đi diễn, thay vào đó chỉ ở nhà phụ vợ buôn bán.

Hồi tháng 2.2025, Tiểu Linh bị dịch tràn màng phổi nên phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM. Trong đêm nhạc tổ chức hồi tháng 1.2026, Tiểu Linh cũng góp mặt trong một tiết mục, song vì sức khỏe yếu nên phải ngồi xe lăn để ra sân khấu biểu diễn.

Trước đó, trong một lần chia sẻ với Thanh Niên, nghệ sĩ Tiểu Linh từng bộc bạch rằng bản thân cảm thấy buồn vì không còn được đứng chung sân khấu với anh trai là cố NSƯT Vũ Linh. Dù vậy, ông vẫn hy vọng khán giả yêu mến, ủng hộ mình và các nghệ sĩ như Hồng Nhung, Kim Thoa, Hồng Phượng…

Cuộc sống của em trai nghệ sĩ Vũ Linh sau biến cố sức khỏe

Cuộc sống của em trai nghệ sĩ Vũ Linh sau biến cố sức khỏe

Tuy sức khỏe không tốt như trước nhưng nghệ sĩ cải lương Tiểu Linh (em trai NSƯT Vũ Linh) vẫn lên sân khấu trình diễn nhằm ủng hộ tinh thần cho cháu gái Hồng Phượng.

Khám phá thêm chủ đề

tiểu linh nghệ sĩ Tiểu Linh Vũ Linh Em trai Vũ Linh ồn ào
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận