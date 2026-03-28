Nghệ sĩ Tiểu Linh nói về ồn ào từ mặt con gái

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Tiểu Linh cho biết mâu thuẫn giữa ông và con gái kéo dài suốt 3 năm qua. Giọng ca cải lương không khỏi bức xúc trước cách cư xử của con gái đối với mình, đồng thời chia sẻ: “Tôi xin lỗi, tôi không dám nhận từ "cha" ở cô đâu”.

Cũng trong bài viết, Tiểu Linh chia sẻ nhiều về mối quan hệ giữa ông và con gái, cho biết con gái từng có những phát ngôn liên quan đến mình. Do đó, nam nghệ sĩ bày tỏ: “Hôm nay một lần nữa khẩn thiết yêu cầu cô đừng gọi tên tôi và tiếng "cha" đó tôi trả lại cho cô”.

Cuối dòng chia sẻ, nghệ sĩ Tiểu Linh cho biết bản thân đã phải đón nhận những bình luận trái chiều trong quãng thời gian dài. Về quyết định liên quan đến con gái, giọng ca cải lương nói "ai hiểu được tôi cảm ơn", còn với những người chưa hiểu thì "muốn chửi rủa gì nữa thì xin cứ tiếp tục". Tiểu Linh nói ông đã chịu những lời công kích suốt 3 năm nên trong tâm thế "luôn sẵn sàng đón nhận".

Hình ảnh của nghệ sĩ Tiểu Linh trong một show diễn cách đây không lâu Ảnh: TL

Trao đổi với chúng tôi, một nguồn tin tiết lộ bài đăng trên trang cá nhân là quan điểm của Tiểu Linh về vụ việc.

Nghệ sĩ Tiểu Linh là ai?

Tiểu Linh tên thật là Võ Thành Nhiêu, là em trai của NSƯT Vũ Linh, cũng theo đuổi sự nghiệp cải lương. Thời gian qua, ồn ào của gia đình khiến tên tuổi của ông bị ảnh hưởng lớn. Hiện tại, nam nghệ sĩ ít đi diễn, thay vào đó chỉ ở nhà phụ vợ buôn bán.

Hồi tháng 2.2025, Tiểu Linh bị dịch tràn màng phổi nên phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM. Trong đêm nhạc tổ chức hồi tháng 1.2026, Tiểu Linh cũng góp mặt trong một tiết mục, song vì sức khỏe yếu nên phải ngồi xe lăn để ra sân khấu biểu diễn.

Trước đó, trong một lần chia sẻ với Thanh Niên, nghệ sĩ Tiểu Linh từng bộc bạch rằng bản thân cảm thấy buồn vì không còn được đứng chung sân khấu với anh trai là cố NSƯT Vũ Linh. Dù vậy, ông vẫn hy vọng khán giả yêu mến, ủng hộ mình và các nghệ sĩ như Hồng Nhung, Kim Thoa, Hồng Phượng…