Cuộc sống của em trai nghệ sĩ Vũ Linh sau biến cố sức khỏe

Em trai NSƯT Vũ Linh động viên Hồng Phượng làm show

Trong đêm minishow Ơn đời ơn người của ca sĩ Hồng Phượng, em trai và em gái của NSƯT Vũ Linh là Tiểu Linh và Hồng Nhung đã xuất hiện ở tiết mục tân cổ Còn thương rau đắng mọc sau hè. Ở màn trình diễn này, nghệ sĩ Tiểu Linh ngồi xe lăn để ra sân khấu biểu diễn.

Nghệ sĩ cải lương Tiểu Linh và Hồng Nhung trong đêm minishow của Hồng Phượng Ảnh: Minh Hy

Chia sẻ với Thanh Niên, nghệ sĩ cải lương Tiểu Linh cho biết ông cảm ơn khán giả vì dành lời khen cho vũ đạo của mình khi xem các tiết mục của ông lúc trẻ. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe yếu nên trong chương trình lần này Tiểu Linh chỉ ngồi hát.

Theo nghệ sĩ Tiểu Linh, khi Hồng Phượng thực hiện minishow này có nhiều vấn đề xảy ra khiến tinh thần của nữ ca sĩ 8X ảnh hưởng nhiều. "Có những lúc, cháu Hồng Phượng sang nhà chơi và chia sẻ gặp áp lực rất lớn. Cháu hỏi tôi có nên làm không vì mệt mỏi quá. Tôi nói đã là nghệ sĩ thì phải có áp lực, khán giả còn ủng hộ, đến với sân khấu thì đó chính là niềm vui, nguồn động viên cho mình. Tôi khuyên cháu cứ làm theo di nguyện của nghệ sĩ Vũ Linh, bước tiếp con đường nghệ thuật. Dù có chuyện gì xảy ra, đến hơi thở cuối cùng mình vẫn phải mang lời ca tiếng hát phục vụ khán giả. Gia đình chúng tôi vẫn quyết tâm làm show, không có gì phải sợ cả. Tôi có nói với cháu Hồng Phượng cứ yên tâm, nước Việt Nam có pháp luật và mình vẫn còn khán giả yêu mến nên tôi ủng hộ cháu gái đến cùng", Tiểu Linh chia sẻ.

Nghệ sĩ Tiểu Linh thừa nhận sức khỏe không còn tốt như trước. Nghệ sĩ Tiểu Linh tên thật là Võ Thành Nhiêu, là em trai của cố NSƯT Vũ Linh và nghệ sĩ cải lương Hồng Nhung

Ảnh: Minh Hy

Bên cạnh đó, nghệ sĩ cải lương Tiểu Linh cảm thấy buồn vì không còn được đứng chung sân khấu với anh trai là NSƯT Vũ Linh. Ông tâm sự: "Show diễn này có tôi nhưng lại không có anh Năm nên tôi buồn lắm. Tuy nhiên, tôi vẫn cầu mong khán giả luôn yêu mến Tiểu Linh, Hồng Nhung, Kim Thoa, Hồng Phượng, Linh Vũ và Hồng Ngân".

Hồi tháng 2.2025, Tiểu Linh bị dịch tràn màng phổi nên phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM. Đây không phải là lần đầu tiên ông gặp vấn đề về sức khỏe. Trong nhiều năm qua, Tiểu Linh cũng ít đi diễn, thay vào đó ông ở nhà phụ giúp vợ buôn bán.