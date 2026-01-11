Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hồng Phượng bật khóc khi nghe tiếng hát của cố nghệ sĩ Vũ Linh

Minh Hy
Minh Hy
11/01/2026 09:53 GMT+7

Những hình ảnh và giọng ca của cố nghệ sĩ Vũ Linh vang lên trên sân khấu trong màn biểu diễn của Hồng Phượng khiến nữ ca sĩ và cả khán giả đều xúc động.

Hồng Phượng tưởng nhớ cố nghệ sĩ Vũ Linh

Tối 10.1, minishow của Hồng Phượng mang tên Ơn đời ơn người chính thức diễn ra với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Từ sớm, đông đảo khán giả đã có mặt tại sân khấu để chờ đón màn trình diễn của Hồng Phượng và những nghệ sĩ như Tiểu Linh, Hồng Nhung, Kim Thoa, Trường Sang...

Hồng Phượng bật khóc khi nghe tiếng hát của cố nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh 1.

Mở đầu chương trình, Hồng Phượng gửi đến khán giả bài hát Ơn đời - chủ đề của minishow cùng với nhiều ca khúc trữ tình khác. Cô cảm ơn người hâm mộ vì luôn ở cạnh để tiếp thêm động lực cho mình trong hoạt động nghệ thuật

ẢNH: MINH HY

Hồng Phượng bật khóc khi nghe tiếng hát của cố nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh 2.

Trên sân khấu, Hồng Phượng liên tục biến hóa với những hình ảnh khác nhau. Từ một cô nàng hiện đại, trẻ trung sang hình ảnh cô gái quê trong hai bài hát Vọng cổ buồn Ru lại câu hò

ẢNH: MINH HY

Hồng Phượng bật khóc khi nghe tiếng hát của cố nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh 3.

Xen kẽ những tiết mục, cháu gái của NSƯT Vũ Linh cũng khéo léo chia sẻ câu chuyện về cuộc sống của mình vào một tiết mục

ẢNH: MINH HY

Hồng Phượng bật khóc khi nghe tiếng hát của cố nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh 4.

Trong bài hát Vinh hoa đoạn trường, con gái của nghệ sĩ cải lương Hồng Nhung khiến khán giả cảm nhận được những áp lực mà mình đã đối mặt trong suốt thời gian qua. Cô cho biết việc tổ chức minishow này cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng cô cảm thấy may mắn vì luôn được đồng nghiệp, khán giả ủng hộ

ẢNH: MINH HY

Hồng Phượng bật khóc khi nghe tiếng hát của cố nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh 5.

Một trong những tiết mục đặc biệt là Người nghệ sĩ đưa đò. Khi giọng ca của cố nghệ sĩ Vũ Linh vang lên ở sân khấu, Hồng Phượng và nhiều khán giả không kìm được nước mắt

ẢNH: MINH HY

Hồng Phượng bật khóc khi nghe tiếng hát của cố nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh 6.

Chia sẻ với Thanh Niên, Hồng Phượng cho biết cô luôn cầu xin cố nghệ sĩ Vũ Linh phù hộ để show diễn của mình diễn ra thành công

ẢNH: MINH HY

Hồng Phượng bật khóc khi nghe tiếng hát của cố nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh 7.

Cuối chương trình, Hồng Phượng tiếp tục khiến khán giả bất ngờ vì tái hiện lại trích đoạn Duyên kiếp, đây là vở diễn từng giúp cô đạt giải ba trong chương trình Sao nối ngôi 2016. Ở minishow lần này, người đóng thế vai của NSƯT Vũ Linh là ca sĩ Huỳnh Thật

ẢNH: MINH HY

Hồng Phượng bật khóc khi nghe tiếng hát của cố nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh 8.

Hồng Phượng lần đầu tiên hòa giọng với Trường Sang và Trường Huy trong ca khúc Hạ thương

ẢNH: MINH HY

Hồng Phượng bật khóc khi nghe tiếng hát của cố nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh 9.

Hồng Phượng và Hoàng Đăng Khoa xuất thần trong trích đoạn Nội chiến thâm cung. Hoàng Đăng Khoa cho biết anh cũng đối diện với nhiều luồng ý kiến tiêu cực vì hỗ trợ Hồng Phượng. Tuy nhiên, anh khẳng định mình chỉ giúp đỡ về công việc và không can thiệp vào chuyện cá nhân của bất kỳ ai

ẢNH: MINH HY

Hồng Phượng bật khóc khi nghe tiếng hát của cố nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh 10.

Nghệ sĩ cải lương Tiểu Linh ngồi xe lăn hát cải lương cùng Hồng Nhung. Ông cho biết dù sức khỏe không còn tốt như trước nhưng vẫn cố gắng hỗ trợ cháu gái

ẢNH: MINH HY

Xem thêm bình luận