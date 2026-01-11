Hồng Phượng bật khóc khi nghe tiếng hát của cố nghệ sĩ Vũ Linh

Hồng Phượng tưởng nhớ cố nghệ sĩ Vũ Linh
Tối 10.1, minishow của
Hồng Phượng mang tên Ơn đời ơn người chính thức diễn ra với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Từ sớm, đông đảo khán giả đã có mặt tại sân khấu để chờ đón màn trình diễn của Hồng Phượng và những nghệ sĩ như Tiểu Linh, Hồng Nhung, Kim Thoa, Trường Sang...
Mở đầu chương trình, Hồng Phượng gửi đến khán giả bài hát
Ơn đời - chủ đề của minishow cùng với nhiều ca khúc trữ tình khác. Cô cảm ơn người hâm mộ vì luôn ở cạnh để tiếp thêm động lực cho mình trong hoạt động nghệ thuật
Trên sân khấu, Hồng Phượng liên tục biến hóa với những hình ảnh khác nhau. Từ một cô nàng hiện đại, trẻ trung sang hình ảnh cô gái quê trong hai bài hát
Vọng cổ buồn và Ru lại câu hò
Xen kẽ những tiết mục, cháu gái của
NSƯT Vũ Linh cũng khéo léo chia sẻ câu chuyện về cuộc sống của mình vào một tiết mục
Trong bài hát
Vinh hoa đoạn trường, con gái của nghệ sĩ cải lương Hồng Nhung khiến khán giả cảm nhận được những áp lực mà mình đã đối mặt trong suốt thời gian qua. Cô cho biết việc tổ chức minishow này cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng cô cảm thấy may mắn vì luôn được đồng nghiệp, khán giả ủng hộ
Một trong những tiết mục đặc biệt là
Người nghệ sĩ đưa đò. Khi giọng ca của cố nghệ sĩ Vũ Linh vang lên ở sân khấu, Hồng Phượng và nhiều khán giả không kìm được nước mắt
Chia sẻ với
Thanh Niên, Hồng Phượng cho biết cô luôn cầu xin cố nghệ sĩ Vũ Linh phù hộ để show diễn của mình diễn ra thành công
Cuối chương trình, Hồng Phượng tiếp tục khiến khán giả bất ngờ vì tái hiện lại trích đoạn
Duyên kiếp, đây là vở diễn từng giúp cô đạt giải ba trong chương trình Sao nối ngôi 2016. Ở minishow lần này, người đóng thế vai của NSƯT Vũ Linh là ca sĩ Huỳnh Thật
Hồng Phượng lần đầu tiên hòa giọng với Trường Sang và Trường Huy trong ca khúc
Hạ thương
Hồng Phượng và Hoàng Đăng Khoa xuất thần trong trích đoạn
Nội chiến thâm cung. Hoàng Đăng Khoa cho biết anh cũng đối diện với nhiều luồng ý kiến tiêu cực vì hỗ trợ Hồng Phượng. Tuy nhiên, anh khẳng định mình chỉ giúp đỡ về công việc và không can thiệp vào chuyện cá nhân của bất kỳ ai
Nghệ sĩ cải lương Tiểu Linh ngồi xe lăn hát
cải lương cùng Hồng Nhung. Ông cho biết dù sức khỏe không còn tốt như trước nhưng vẫn cố gắng hỗ trợ cháu gái
