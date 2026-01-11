Hồng Phượng bật khóc khi nghe tiếng hát của cố nghệ sĩ Vũ Linh

Trong bài hát Vinh hoa đoạn trường, con gái của nghệ sĩ cải lương Hồng Nhung khiến khán giả cảm nhận được những áp lực mà mình đã đối mặt trong suốt thời gian qua. Cô cho biết việc tổ chức minishow này cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng cô cảm thấy may mắn vì luôn được đồng nghiệp, khán giả ủng hộ

