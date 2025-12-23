Bình Tinh gửi đơn đến công an vụ bị tố xúc phạm NSƯT Vũ Linh

Trong bài đăng trên trang cá nhân, nghệ sĩ Bình Tinh cho biết cô đã làm đơn gửi đến Công an phường Đức Nhuận (TP.HCM) nhằm tố cáo một số cá nhân có hành vi vu không, đăng tải thông tin sai sự thật, bôi nhọ, dẫn dắt dư luận, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và uy tín của mình.

Bình Tinh lên tiếng

Theo Bình Tinh, có cá nhân đã vu khống cô là người đứng sau điều hành 2 kênh YouTube nhằm xúc phạm cố nghệ sĩ Vũ Linh. Nữ nghệ sĩ khẳng định đây là thông tin bịa đặt, gây tổn thương nghiêm trọng đến danh dự, tinh thần và uy tín của cô.

Trước thông tin là người đứng sau điều hành 2 kênh YouTube nhằm xúc phạm cố nghệ sĩ Vũ Linh, Bình Tinh lên tiếng phủ nhận Ảnh: FBNV

Giọng ca 8X chia sẻ những thông tin sai lệch này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp nghệ sĩ của cô và hoạt động của Đoàn nghệ thuật tuồng cổ - cải lương Huỳnh Long mà cô làm trưởng đoàn, đồng thời đe dọa đến an toàn cá nhân, do có thể kích động các hành vi quá khích từ những người tiếp cận thông tin sai sự thật.

Trong đơn, Bình Tinh mong cơ quan chức năng xem xét, xác minh và có biện pháp bảo vệ mình, đồng thời làm việc với các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định. Cô chia sẻ: “Tôi sẵn sàng có mặt để đối chất, làm rõ sự việc tại trụ sở Công an phường Đức Nhuận khi được yêu cầu”. Đồng thời, nghệ sĩ cải lương yêu cầu những cá nhân, tổ chức vi phạm phải gỡ bỏ toàn bộ clip, nội dung sai sự thật, đồng thời công khai xin lỗi cô theo quy định pháp luật.

Về quyết định nộp đơn tố cáo, Bình Tinh chia sẻ: “Khi đã chạm đến hương linh ba, vu khống tôi đứng sau lưng chỉ đạo cho người ta xúc phạm ba mình, tôi không thể im lặng được nữa”.

Hiện tại, vụ việc đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trao đổi với chúng tôi, Bình Tinh xác nhận thông tin này. Nữ nghệ sĩ cải lương nói thêm hiện cô đang xử lý mọi việc nên không tiện chia sẻ thêm, đồng thời cho biết khi nào có kết luận sẽ công khai với báo chí.