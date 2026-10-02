Châu Ngọc Tuyết Sang lập kỳ tích HCB ASIAD: Tiếp nối đam mê từ chị ruột Châu Tuyết Vân

Hành trình ấn tượng và tấm HCB lịch sử

Nội dung taekwondo thực tế ảo (virtual taekwondo) lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại ASIAD. Đây là nội dung thi đấu cá nhân hỗn hợp mang tính đặc thù cao khi không phân chia hạng mục nam, nữ riêng biệt. Các VĐV phải đeo kính thực tế ảo (VR), gắn bộ cảm biến theo dõi chuyển động toàn thân và thi đấu dựa trên cơ chế làm giảm HP (máu) đối thủ bằng độ chính xác, tốc độ cũng như lực đòn đánh ngoài đời thực.

Tranh tài ở nội dung mới mẻ này, Châu Ngọc Tuyết Sang đã tạo nên một hành trình đầy ấn tượng. Tại vòng tứ kết, võ sĩ Việt Nam tạo bất ngờ lớn khi vượt qua đối thủ mạnh Sasikarn Tongchan (Thái Lan) với tỷ số thuyết phục 2-0. Ở hiệp 1, Tuyết Sang áp đảo với chiến thắng 620-0, trước khi khép lại hiệp 2 với điểm số 560-0.

Châu Ngọc Tuyết Sang (phải) là em gái của VĐV taekwondo lừng danh Châu Tuyết Vân ẢNH: NVCC

Đến bán kết, tiếp đà hưng phấn, Tuyết Sang thể hiện phong độ hủy diệt trước Yap Zong Han Darren (Singapore). Cô làm chủ hoàn toàn thế trận để thắng hiệp đầu tiên với điểm số 640-0 và tiếp tục áp đảo ở hiệp hai với điểm số 800-0, qua đó hiên ngang tiến vào chung kết.

Bước vào trận đánh cuối cùng quyết định tấm HCV, Tuyết Sang đối đầu với Jeus Gabriel Derick - một nam VĐV của Philippines. Dù gặp bất lợi về mặt thể chất trước đối thủ nam, Tuyết Sang vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm và có hiệp 1 thi đấu khá tốt. Tuy nhiên, Jeus Gabriel Derick tỏ ra nhỉnh hơn về tốc độ và khả năng ra đòn. Võ sĩ Việt Nam thua chung cuộc 0-2 ở chung kết.

Tuyết Sang dù không thể đăng quang, nhưng tấm HCB ở nội dung thực tế ảo ngay trong lần đầu tổ chức tại ASIAD vẫn là một thành tích vô cùng đáng khen ngợi và là niềm tự hào lớn của taekwondo Việt Nam.

Bản lĩnh của em gái nhà vô địch thế giới

Châu Ngọc Tuyết Sang không phải là cái tên xa lạ với những người theo dõi võ thuật Việt Nam. Cô chính là em gái của Châu Tuyết Vân - được xem là "huyền thoại" từng mang về rất nhiều HCV cho taekwondo Việt Nam tại các đấu trường quốc tế.

Lớn lên cùng chị gái, Tuyết Sang đã sớm nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê với thảm đấu taekwondo. Cô từng bước rèn luyện, trưởng thành và khẳng định bản thân qua nhiều giải đấu khác nhau. Nền tảng thể lực, kỹ thuật căn bản vững chắc cùng tư duy thi đấu hiện đại đã giúp Tuyết Sang nhanh chóng thích nghi với môn taekwondo thực tế ảo.

Để chuẩn bị cho kỳ đại hội này, Tuyết Sang đã trải qua gần 2 tháng tập luyện kiên trì, sút gần 5 kg khi phải rèn giũa song song cả nội dung quyền lẫn nội dung thực tế ảo. Tấm HCB danh giá ngay trong lần đầu tiên bước ra đấu trường ASIAD chính là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ đó.

Thành công tại ASIAD 2026 giúp Tuyết Sang bước ra khỏi cái bóng của người chị nổi tiếng để ghi dấu ấn cá nhân đậm nét, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của cô trong tương lai. Sinh năm 2005, Châu Ngọc Tuyết Sang hứa hẹn sẽ tiếp tục là nhân tố trụ cột, mang về thêm nhiều vinh quang cho taekwondo Việt Nam trên các đấu trường quốc tế sắp tới.