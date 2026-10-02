Billiards carom 3 băng Việt Nam bứt phá quãng cuối

C ƠN KHÁT DANH HIỆU

Năm 2023, Trần Quyết Chiến giành chức vô địch World Cup billiards lần thứ hai trong sự nghiệp tại Porto - Bồ Đào Nha. Cùng năm, Bao Phương Vinh bước ra ánh sáng, đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trước khi đăng quang giải vô địch thế giới đầy ngoạn mục. Mùa giải 2023 được xem là cột mốc đánh dấu giai đoạn thành công mới của các ngôi sao carom 3 băng VN. Sự bùng nổ tiếp theo đến trong năm 2024 khi VN có thêm 3 chức vô địch World Cup billiards nhờ phong độ chói sáng của Quyết Chiến (cú đúp) và Trần Đức Minh. Sự kỳ vọng lớn không được đáp ứng ở mùa giải sau đó, nhưng vẫn có Trần Thanh Lực là điểm sáng hiếm hoi với chức vô địch World Cup billiards duy nhất vào tháng 3.2025. Và kể từ đó cho đến nay, carom 3 băng VN đang trải qua cơn khát danh hiệu vô địch cá nhân ở các giải đấu quan trọng của UMB.

Chiêm Hồng Thái là cơ thủ VN thể hiện sự tiến bộ vượt bậc và thi đấu ổn định nhất ẢNH: P.L

5/7 chặng đấu World Cup billiards và giải vô địch thế giới danh giá (mỗi năm 1 lần) đã trôi qua kể từ đầu năm 2026, các cơ thủ VN vẫn chưa thể bước lên bục cao nhất. Thanh Lực và Chiêm Hồng Thái cùng có 1 lần cán đích ở vị trí thứ hai chung cuộc tại World Cup billiards. Trong khi đó, Phương Vinh bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu cá nhân tấm HCB tại giải vô địch thế giới vừa kết thúc vào cuối tháng 9 trên đất Pháp. Đáng chú ý, cơ thủ thành công nhất lịch sử carom 3 băng VN là Quyết Chiến lại không góp mặt trong nhóm những cái tên để lại dấu ấn ở các giải đấu cá nhân tính đến lúc này.

Đầu năm 2026, Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự cùng nhau đăng quang giải vô địch đồng đội thế giới. Đây là tấm HCV thứ hai liên tiếp ở giải đấu danh giá này, khi trước đó Quyết Chiến cùng Phương Vinh đã làm được điều tương tự vào năm 2025. Tưởng chừng khởi đầu suôn sẻ tại giải đồng đội thế giới sẽ mở ra một năm thi đấu khởi sắc cho Quyết Chiến nói riêng và carom 3 băng VN nói chung, nhưng thực tế thì không như mong đợi. Cá nhân Quyết Chiến không đạt được phong độ cao trong năm 2026, từ các sân chơi quốc nội đến đấu trường quốc tế. Anh nhiều lần dừng bước sớm ở vòng bảng hoặc vòng knock-out đầu tiên của World Cup và giải vô địch thế giới. Trên bảng xếp hạng thế giới, anh liên tục tụt bậc, hiện đứng vị trí thứ 17. Với việc văng khỏi tốp 14 thế giới, tay cơ 42 tuổi không còn được đặc cách xuất hiện tại vòng đấu chính của chặng World Cup billiards.

V ẪN CÒN CƠ HỘI

Từ nay đến cuối năm các cơ thủ VN vẫn còn tham dự 2 giải đấu quan trọng thuộc hệ thống UMB. Những Quyết Chiến, Phương Vinh, Thanh Lực… sẽ trổ tài ở 2 chặng World Cup billiards, lần lượt diễn ra tại Hàn Quốc (tháng 11) và Ai Cập (tháng 12). Dù không dễ dàng nhưng đây là cơ hội để các cơ thủ VN có thể bứt phá và mang về chức vô địch trước khi mùa giải 2026 khép lại. Đặc biệt, người hâm mộ đang kỳ vọng Quyết Chiến sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ để khẳng định vị thế cơ thủ số 1 VN, đồng thời cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng quốc tế.



