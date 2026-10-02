TS Nguyễn Ngọc Anh làm Chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam

Từ ngày 30.9 đến 5.10, TP.Cervia - Ý trở thành điểm hội tụ của võ cổ truyền Việt Nam trên trường quốc tế với chuỗi hoạt động thi đấu, đào tạo, trao đổi chuyên môn, giao lưu văn hóa và kết nối quốc tế.

Trọng tâm của chương trình là giải vô địch và vô địch trẻ thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Ý 2026, quy tụ hơn 500 HLV, VĐV, tranh tài ở 378 nội dung quyền thuật và đối kháng thuộc nhiều nhóm tuổi. Sự kiện do Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Wushu Kung Fu và Võ thuật Việt Nam - Ý.

Bên cạnh giải vô địch và vô địch trẻ thế giới, chương trình còn có nhiều hoạt động chuyên môn và giao lưu quốc tế. Đặc biệt, trong khuôn khổ giải đấu, Đại hội đồng Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ II (2026 - 2031) được tổ chức vào ngày 1.10 nhằm kiện toàn tổ chức, nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ mới.

TS Nguyễn Ngọc Anh (đứng) - Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam, được đại hội bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ II (2026 - 2031) ẢNH: BTC

Đoàn võ cổ truyền Việt Nam tham dự sự kiện với 83 thành viên, do TS Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam làm trưởng đoàn.

Các hoạt động trong khuôn khổ Cervia 2026 có đại diện của 45 quốc gia tham dự ở các nội dung khác nhau, gồm: Việt Nam, Ý, Ma Rốc, Algeria, Pháp, Nga, Đức, Thụy Sĩ, Ấn Độ, Bangladesh, Bờ Biển Ngà, Philippines, Pakistan, Mỹ, Burkina Faso, Tunisia, Belarus, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Bỉ, Ba Lan, Canada, Guinea, Armenia, Brazil, Campuchia, Iran, Grenada, Kazakhstan, Lào, Mali, Myanmar, Niger, Senegal, Ukraine, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Hà Lan và Áo.

Các VĐV Việt Nam trước ngày lên đường tham dự giải vô địch và vô địch trẻ thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Ý 2026 ẢNH: BTC

Điểm đáng chú ý của Cervia 2026 là hệ thống thi đấu được xây dựng cho nhiều nhóm tuổi, từ lực lượng trẻ đến nhóm VĐV 41 - 60 tuổi, với các nội dung đối kháng, quyền thuật và đối luyện.

Ở nhóm 18 - 40 tuổi, nội dung đối kháng nam, nữ được tổ chức theo hạng cân với 2 hình thức: H1 - không đội mũ, không mặc giáp và H2 - sử dụng mũ, giáp cùng bảo hộ khuỷu tay.

Ở nội dung quyền, VĐV tranh tài ở các nhóm quyền quy định, quyền tự chọn và đối luyện. Đối với VĐV dưới 17 tuổi, chương trình có thêm các nội dung biểu diễn tập thể và đối luyện, trong khi nhóm 41 - 60 tuổi thi quyền tự chọn và đối luyện.

Hệ thống nội dung này tạo điều kiện để võ cổ truyền Việt Nam được thể hiện ở nhiều phương diện: kỹ thuật đối kháng, quyền thuật, khả năng biểu diễn, phối hợp và trình độ chuyên môn, đồng thời tạo cơ hội cho nhiều thế hệ võ sinh cùng tham gia một sân chơi quốc tế.