Lộ diện kênh phát vòng loại U.17 nữ châu Á 2027 tại Bà Rịa: U.17 Việt Nam đấu ngày nào?

Các đối thủ của U.17 Việt Nam, chủ nhà quyết tâm giành vé dự vòng chung kết

Ngày 4.10, tại phường Vũng Tàu (TP.HCM), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã họp báo vòng loại giải bóng đá U.17 nữ châu Á 2027. Việt Nam nằm trong bảng D, gồm các đội: U.17 Việt Nam, U.17 Kyrgyzstan, U.17 Quần đảo Bắc Mariana và U.17 Palestine.

Buổi họp báo vòng loại giải bóng đá U.17 nữ châu Á 2027 ẢNH: NGUYỄN LONG

Dù thiếu nhiều cầu thủ chủ chốt vì chấn thương, HLV Okiyama Masahiko của U.17 nữ Việt Nam đặt kỳ vọng vào các gương mặt trẻ. Với lực lượng này, nhà cầm quân người Nhật Bản dành nhiều sự chú ý cho những cầu thủ sinh năm 2012.

"Mục tiêu là mỗi trận ghi ít nhất 1 bàn", cầu thủ Đỗ Thị Hạ Vi chia sẻ tại buổi họp báo. Cùng với mục tiêu cá nhân, cô và các đồng đội muốn giành nhất bảng để lấy vé dự vòng chung kết U.17 nữ châu Á 2027.

HLV Okiyama Masahiko đánh giá các học trò của mình có kỹ thuật, cá tính và tiềm năng phát triển. Ông kỳ vọng những cầu thủ này tiếp tục trưởng thành qua quá trình tập luyện, thi đấu cùng đội tuyển. Theo ông, những tín hiệu từ lứa sinh năm 2012 cho thấy hệ thống đào tạo tài năng bóng đá nữ Việt Nam đang từng bước được xây dựng và hoàn thiện.

Trong 7 tuần chuẩn bị, ban huấn luyện tập trung xây dựng kỹ thuật, chiến thuật và triết lý lối chơi. HLV Okiyama nhấn mạnh toàn đội cần có sự gắn kết, ý thức trách nhiệm khi khoác áo tuyển quốc gia để hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng loại.

'U.17 nữ Việt Nam là đội mạnh'

Theo HLV Okiyama Masahiko, U.17 Palestine là đội bóng có tổ chức, với một số cầu thủ có tốc độ nhưng ông chưa có nhiều thông tin về đối thủ này. "Chúng tôi phải tập trung và thi đấu với 100%", ông nhấn mạnh.

Phía Palestine, HLV Anmar Jalayta cho biết đội đã vào bán kết giải U.17 nữ Tây Á và đạt kết quả tốt khi gặp các đối thủ trong khu vực. Trước khi đến Việt Nam, các cầu thủ có chuyến tập huấn tại Jordan với những trận đấu phục vụ việc chuẩn bị cho vòng loại.

Ngoài Palestine, U.17 nữ Việt Nam còn phải cạnh tranh với hai đội đã dành nhiều thời gian chuẩn bị cho giải. Kyrgyzstan đến Việt Nam trước một tuần để thích nghi với thời tiết và sân bãi, sau 2 đợt tập huấn. HLV Antonio Mesa đánh giá Việt Nam là đội mạnh, từng giành vé dự vòng chung kết châu Á và có một HLV giỏi đến từ Nhật Bản.

HLV các đội U.17 Kyrgyzstan và Quần đảo Bắc Mariana đều nhấn mạnh mong muốn thể hiện khả năng, tiến bộ qua từng trận. Còn U.17 nữ Việt Nam đặt mục tiêu cụ thể hơn là ngôi đầu bảng. Để đạt được điều đó, thầy trò HLV Okiyama phải bắt đầu bằng việc vượt qua thử thách Palestine, với yêu cầu thi đấu tập trung được ông nhắc ngay trước giờ bóng lăn.

Trước cuộc cạnh tranh này, đội chủ nhà Việt Nam đã có 7 tuần chuẩn bị, bao gồm 12 ngày tập huấn tại Nhật Bản.

Bảng D giải bóng đá U.17 nữ châu Á 2027 diễn ra 3 trận đấu tại sân vận động Bà Rịa. U.17 Việt Nam gặp U.17 Palestine vào 18 giờ ngày 5.10; gặp Quần đảo Bắc Mariana vào 18 giờ ngày 8.10 và gặp U.17 Kyrgyzstan vào 18 giờ ngày 11.10. Các trận đấu phát trên TV360.