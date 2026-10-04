Williams Minh Hoàng trả lời phỏng vấn độc quyền FIFA, Việt Nam quyết đánh bại Malaysia giành hạng ba

Niềm tự hào của Williams Minh Hoàng

Ở tuổi 19, Williams Minh Hoàng đang có những trải nghiệm đáng nhớ trong lần khoác áo đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM đã góp mặt trong cả 3 trận đấu vòng bảng, đóng góp 1 pha kiến tạo ở trận thắng Philippines, được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong cuộc đối đầu với Thái Lan và ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam ở trận thắng ngược Pakistan với tỷ số 4-2.

Chia sẻ với FIFA, Williams Minh Hoàng bày tỏ niềm tự hào khi được đại diện cho bóng đá Việt Nam: "Tôi vô cùng biết ơn và vinh dự khi được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tôi sẽ luôn cố gắng hết sức, nỗ lực hơn 100% khả năng để đóng góp cho đội tuyển và đất nước".

Williams Minh Hoàng đang để lại dấu ấn nhất định ở đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Nhìn lại hành trình tại giải đấu, Williams đánh giá bản thân đã có màn thể hiện khá tốt trong trận gặp Philippines khi đóng góp một pha kiến tạo. Ở trận đấu với Thái Lan, anh thừa nhận gặp nhiều khó khăn khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị, dù bản thân và các đồng đội đều nỗ lực hết mình.

Tiếp tục cố gắng

Đặc biệt, bàn thắng vào lưới Pakistan là dấu mốc đáng nhớ đối với cầu thủ trẻ này. Tuy nhiên, Williams vẫn có phần tiếc nuối khi cho rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội ghi thêm bàn thắng. "Như tôi đã nói, lẽ ra tôi có thể lập hat-trick. Dù vậy, tôi vẫn rất vui khi ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam", Williams Minh Hoàng chia sẻ.

Đề cập đến chiến thắng ngược dòng trước Pakistan, Williams Minh Hoàng cho rằng điều kiện thời tiết và mặt sân có thể đã phần nào ảnh hưởng đến sự tập trung của toàn đội trong hiệp một. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh và tinh thần chiến đấu để xoay chuyển cục diện sau giờ nghỉ.

"Trong hiệp 2, chúng tôi đã thể hiện được bản lĩnh và tinh thần chiến đấu, lội ngược dòng và giành được kết quả như mong muốn", Williams Minh Hoàng nhấn mạnh.

Sau khi hoàn thành vòng bảng với vị trí thứ hai bảng B, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng 3 gặp Malaysia vào lúc 16 giờ ngày 5.10. Dù không phải trận đấu quyết định chức vô địch, Williams Minh Hoàng khẳng định toàn đội vẫn dành sự tập trung và quyết tâm cao nhất cho cuộc đối đầu tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup vào 16 giờ ngày 5.10.

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