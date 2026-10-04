HLV Tan Cheng Hoe ám ảnh lịch sử đối đầu Malaysia thua toàn tập đội tuyển Việt Nam

Tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup như chung kết của cả Việt Nam và Malaysia

"Bản thân tôi đã từ lâu mong muốn đánh bại đội tuyển Việt Nam và giành kết quả khả quan, bởi chúng tôi đã không thắng họ trong hơn 11 năm qua. Chúng tôi biết sức mạnh của họ không chỉ nằm ở hàng công. Họ cũng đã bổ sung các cầu thủ nhập tịch vào hàng phòng ngự", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ với báo chí Malaysia trước trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup với đội tuyển Việt Nam diễn ra lúc 16 giờ ngày 5.10.

Ông Tan (phải) ở buổi tập chiều 4.10

HLV Tan Cheng Hoe trả lời báo chí ngày 4.10 tại Jakarta, trước trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup giữa đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam Ảnh: Ngọc Linh

Đội tuyển Malaysia tập chiều 4.10 Ảnh: NGỌC LINH

Lần gần nhất đội tuyển Malaysia đánh bại đội tuyển Việt Nam là vào năm 2014, khi đoàn quân của HLV Dollah Salleh gây bất ngờ lớn bằng chiến thắng với tỷ số 4-2 ngay trên sân Mỹ Đình ở trận bán kết lượt về giải vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup). Chiến thắng đó đã đưa Malaysia vào chung kết với tổng tỷ số thắng 5-4 sau hai lượt trận.

Thế nhưng, kể từ đó, đội tuyển Malaysia chưa thể tái lập thành tích này; họ đã thua cả 9 lần đối đầu gần nhất trước đội tuyển Việt Nam, sau trận hòa 2-2 vào năm 2018.

Tính trong 5 trận gần nhất từ năm 2022, Malaysia cũng toàn thua, bao gồm trận bị FIFA và AFC xử thua tỷ số 0-3 do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch lậu. Tổng cộng lịch sử đối đầu kể từ năm 1991 đến năm 2026, đội tuyển Malaysia cũng chỉ thắng vỏn vẹn có 5 trận, hòa 3 và thua đội tuyển Việt Nam tới 19 trận.

HLV Malaysia tự tin trước trận gặp Việt Nam: 'Chúng tôi có thể đánh bại những đội mạnh nhất'

HLV Tan Cheng Hoe cũng chia sẻ rằng, việc mong muốn đội tuyển Malaysia đánh bại được đội tuyển Việt Nam từ lâu đã là một mục tiêu lớn, nhưng ông cũng thừa nhận những thách thức đang chờ đợi các học trò của mình.

"Đội tuyển Việt Nam qua từng thời kỳ luôn được củng cố sức mạnh. Tính kỷ luật, và lối chơi chắc chắn trong cả tấn công và phòng thủ luôn được duy trì. Vì vậy, để đánh bại họ sẽ vô cùng khó khăn. Chúng tôi phải hết sức tập trung và cần sự chuẩn bị tốt nhất có thể. Các cầu thủ cần hồi phục cả về thể lực lẫn tinh thần, bởi đội tuyển Việt Nam cũng sẽ bước vào trận đấu với sự chuẩn bị kỹ lưỡng tương tự", HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh.

Đội tuyển Malaysia đã không thể thắng đội tuyển Việt Nam kéo dài hơn 11 năm nay Ảnh: Minh Hoàng

Trong khi đó, phía đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cũng đề cập về đối thủ Malaysia trong cuộc họp báo sau trận thắng Pakistan tỷ số 4-2 ngày 2.10.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: "Về phía Malaysia, họ đã thực hiện rất nhiều thay đổi về đội hình. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng gì đến chúng tôi, vì chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào việc chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới. Mặc dù đây là trận đấu thứ tư của chúng tôi, nhưng chỉ là trận tranh hạng ba, chúng tôi sẽ đối mặt với nó như thể đang chơi trong trận chung kết".

Cuộc đua điểm số trên bảng xếp hạng FIFA

Đây được xem là cuộc đua thứ hai tại FIFA ASEAN Cup, với các trận đấu tại giải đều được cộng điểm với hệ số cao. Vì vậy, mọi kết quả đều ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng của các đội. Với đội tuyển Việt Nam, việc cần phải nỗ lực tối đa để giành chiến thắng trước Malaysia là cũng để đảm bảo vị trí trong tốp 100 thế giới, gần như là điều bắt buộc.

HLV Kim Sang-sik xác định trận gặp Malaysia là chung kết, và đội tuyển Việt Nam sẽ quyết thắng để duy trì kỷ lục của mình Ảnh: Ngọc Linh

Đội tuyển Việt Nam hiện xếp 99 thế giới theo thời gian thực trên bảng xếp hạng FIFA tính đến ngày 4.10. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn xếp thứ hai ở khu vực Đông Nam Á, sau Thái Lan (hạng 93 thế giới). Ở khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 17, còn Thái Lan xếp thứ 14.

Với đội tuyển Việt Nam, nếu thắng Malaysia, sẽ được cộng 3,67 điểm để tích lũy thêm vào số điểm hiện có trên bảng xếp hạng FIFA (1.237,62 điểm tính đến ngày 4.10). Chiến thắng cũng sẽ đảm bảo cho thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục nằm trong tốp 100 thế giới. Thậm chí, có thể vươn lên vị trí thứ 98 soán vị trí của đội tuyển Mozambique (đã kết thúc lịch thi đấu).

Trường hợp hòa sau 90 phút chính thức và thua trong loạt sút luân lưu, đội tuyển Việt Nam sẽ bị trừ 3,83 điểm. Còn thua trong 90 phút chính thức sẽ bị trừ đến 6,33 điểm. Trường hợp đội tuyển Việt Nam hòa trong 90 phút, nhưng thắng loạt sút luân lưu sẽ bị trừ 1,33 điểm.

Vì vậy, đây là trận đấu mang ý nghĩa rất quan trọng, đội tuyển Việt Nam phải thi đấu như trận chung kết, đúng như HLV Kim Sang-sik đã nói.