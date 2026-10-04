Đội tuyển Argentina không nương tay với Burkina Faso trước ngày Messi trở lại

Messi sớm đến tập trung đội tuyển Argentina

Messi hiện đã ở quê nhà Rosario, sau khi anh cùng gia đình trở về đây vào ngày 3.10. Theo HLV Scaloni, Messi sẽ có lần tập trung cuối cùng trong sự nghiệp với đội tuyển Argentina ngay sau trận đấu với Burkina Faso kết thúc ngày 4.10.

Tất cả các cầu thủ đội tuyển Argentina đều mong chờ Messi đến tập trung Ảnh: Reuters

Trận gặp Burkina Faso, với đối thủ có nhiều cầu thủ ở đội U.23 và chỉ có mặt tại Buenos Aires khoảng vài giờ trước trận đấu. Lý do là vì đội bóng từ khu vực châu Phi này gặp trở ngại trong việc di chuyển, bị trễ chuyến bay và phải đến sát giờ mới bay đến Argentina, rồi ra sân thi đấu.

Bất kể như vậy, đội bóng của HLV Scaloni không nương tay với đối thủ, khi áp đảo từ đầu đến cuối để giành chiến thắng đậm tỷ số 7-0. Trước đó, Argentina cũng thắng Bolivia với tỷ số 4-0 tại thành phố Cordoba.

Theo kênh ESPN, các cầu thủ Argentina gần như không quan tâm đối thủ ra sao, tâm trí của họ hiện chỉ tập trung vào ngày Messi trở lại và chuẩn bị cho trận chia tay sự nghiệp quốc tế của danh thủ này. Trận chia tay Messi giữa đội tuyển Argentina gặp một đại diện châu Phi khác là đội tuyển Benin, diễn ra lúc 7 giờ ngày 7.10 tới đây trên sân Monumental.

Ngay sau trận thắng Burkina Faso, tiền vệ Enzo Fernandez chia sẻ: "Giờ thì chúng tôi đang chờ Messi. Tôi nghĩ, anh ấy sẽ sớm đến tập trung cùng chúng tôi. Tất cả mọi người chúng tôi đều mong chờ sự trở lại của anh ấy không chỉ vì trận đấu sắp tới, mà còn để cùng nhau trải qua những ngày cuối cùng và các buổi tập luyện. Quan trọng nhất là chúng tôi muốn anh ấy lại là một phần của tập thể này".

"Chúng tôi thực sự rất háo hức được gặp anh ấy. Chắc chắn là cả đội đã rất nhớ anh ấy. Chúng tôi nghĩ anh ấy sẽ đến sớm và cả đội sẽ cùng nhau tổ chức tiệc nướng. Chúng tôi nóng lòng chờ anh ấy đến để cùng tận hưởng những ngày này.

Anh ấy thực sự xứng đáng với điều đó, và chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ có một màn chia tay tuyệt vời cũng như tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc bên tất cả chúng tôi", Enzo Fernandez nhấn mạnh thêm về nỗi nhớ của tập thể đội tuyển Argentina hiện nay với Messi, người đội trưởng huyền thoại của họ.

Đội tuyển Argentina khởi đầu hành trình mới không có Messi với 2 trận toàn thắng Ảnh: Reuters

Trong khi đó, HLV Scaloni thừa nhận rằng, dù ông rất bình tĩnh, nhưng vẫn phải chấp nhận thực tế là ngày chia tay Messi đã không còn bao lâu nữa. Sau trận thắng Burkina Faso, ông chia sẻ: "Tôi hình dung sẽ có rất nhiều cảm xúc. Một ngày đặc biệt với tất cả mọi người, ngay từ khoảnh khắc Leo (Messi) bước chân vào sân Monumental".

Đích thân Messi chọn đội trưởng mới cho đội tuyển Argentina

Trong đoạn clip các thành viên của đội tuyển Argentina nói về ngày chia tay của Messi, trung vệ Cristian Romero hé lộ: "Chính Messi đã chọn tôi làm đội trưởng mới của đội tuyển Argentina. Anh đưa ra quyết định này cùng với HLV Scaloni. Với tôi, đó là một trách nhiệm rất đẹp và vô cùng đặc biệt".

Cristian Romero đã đánh dấu sự kiện trọng đại này trong sự nghiệp của mình bằng bàn thắng trong trận Argentina thắng Bolivia tỷ số 4-0. Anh tiếp tục dẫn dắt các đồng đội thi đấu ấn tượng ở trận thắng tiếp theo trước Burkina Faso.

Và sắp tới, ở trận vinh danh Messi, sẽ có một hành động biểu tượng khi Messi sẽ chính thức trao lại chiếc băng thủ quân danh giá của đội tuyển Argentina cho Cristian Romero. Qua đó, chính thức bắt đầu cho một hành trình mới của Albiceleste thời kỳ hậu Messi.