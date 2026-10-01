Messi được trao tặng bằng tiến sĩ danh dự trong ngày đội tuyển Argentina thắng đậm Bolivia

Argentina chuẩn bị hoàn hảo cho ngày vinh danh Messi

Đội tuyển Argentina đã bắt đầu thời kỳ thi đấu mà không còn người đội trưởng huyền thoại Messi tham gia. Bắt đầu bằng trận gặp Bolivia ngày 1.10, sau đó gặp Burkina Faso ngày 4.10, và gặp Benin ngày 7.10 là trận chia tay Messi.

HLV Scaloni đã chọn đội trưởng mới của Argentina là trung vệ Cristian Romero, hai đội phó gồm thủ môn Emiliano Martinez và tiền đạo Lautaro Martinez.

Đội tuyển Argentina bắt đầu thời kỳ hậu Messi bằng trận thắng đậm Bolivia với tỷ số 4-0 ngày 1.10 Ảnh: Reuters

Romero, Emiliano Martinez và Lautaro Martinez đều đã chính thức ra mắt vai trò mới của mình trong trận đội tuyển Argentina thắng Bolivia với tỷ số 4-0.

Trận thắng này chính thức đánh dấu một thời kỳ mới của đội tuyển Argentina, với những người thay thế vai trò của Messi đều chứng minh năng lực và khả năng lãnh đạo của mình, theo báo Diario Ole.

Trong khi đó, ngôi sao đang lên Nico Paz, người có nhiều khả năng sở hữu chiếc áo số 10 của Messi, cũng đã thi đấu đầy ấn tượng.

"Đội tuyển Argentina đã chuẩn bị hoàn hảo cho ngày vinh danh Messi", Diario Ole cho biết. Cũng theo báo hàng đầu Argentina, cùng ngày diễn ra trận đấu đầu tiên của đội tuyển thời hậu Messi, Đại học Buenos Aires đã công bố quyết định trao tặng bằng tiến sĩ danh dự cho danh thủ 39 tuổi này.

Messi xứng đáng có một lễ vinh danh và trận đấu chia tay người hâm mộ Argentina, điều anh chưa được có từ CLB Barcelona Ảnh: Reuters

Messi nhận bằng tiến sĩ vào ngày chia tay

"Quyết định trao tặng danh hiệu cao quý của trường cho Lionel Messi, nhằm ghi nhận sự nghiệp, những thành tựu thể thao cũng như những giá trị của Messi trong suốt hành trình thi đấu chuyên nghiệp của mình", Đại học Buenos Aires cho biết, theo trích dẫn từ Diario Ole.

Đại học Buenos Aires cũng nhấn mạnh, việc trao tặng này, xuất phát từ sự xuất sắc, lòng kiên trì, sự khiêm tốn và tinh thần cống hiến của Messi cho đội tuyển Argentina, cũng như tầm ảnh hưởng của anh như một biểu tượng của văn hóa đại chúng và bản sắc dân tộc.

Những lý do khác được đưa ra bao gồm các chiến tích vang dội của Messi cùng Albiceleste như 2 lần vô địch Copa America 2021 và 2024, World Cup 2022 và Finalissima 2022.

Diario Ole cũng cho biết, Messi sẽ nhận bằng tiến sĩ danh dự này ngay trước trận đấu chia tay đội tuyển vào ngày 7.10 (giờ Việt Nam), khi Argentina gặp Benin trên sân Monumental ở Buenos Aires.

Toàn bộ gần 90.000 vé xem trận đấu, đã được mua hết từ giữa tuần trước, sau khi BTC mở bán chỉ trong 4 giờ đồng hồ.



