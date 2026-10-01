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    Thể thaoBóng đá Quốc tế

    CĐV Thái Lan chê 'Voi chiến' đánh mất bản sắc

    Giang Lao
    Giang Lao
    'Phòng ngự quá sâu đến mức không thể ngóc đầu lên nổi!' là một trong rất nhiều bình luận nặng nề của các CĐV Thái Lan trên mạng xã hội nhắm vào 'Voi chiến' sau trận thắng đội tuyển VN 2-0 ngày 29.9.

    "Đội tuyển Thái Lan đã giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup sau khi đánh bại đội tuyển VN, nhưng lại vấp phải sự chỉ trích dữ dội vì lối chơi như thể đang chờ bị thủng lưới - khi cả đội luôn lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự số đông. Người hâm mộ Thái Lan đặt câu hỏi: nếu đây là cách tiếp cận trận đấu trước các đội ở khu vực, thì tại đấu trường châu lục (Asian Cup) sắp tới sẽ ra sao?", trang Siamsport bình luận.

    CĐV Thái Lan chê 'Voi chiến' đánh mất bản sắc- Ảnh 1.

    CĐV Thái Lan chỉ trích HLV Hudson chọn lối chơi thực dụng cho “Voi chiến”

    ẢNH: NGỌC LINH

    Làn sóng tranh cãi về lối chơi phòng ngự của đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Anthony Hudson xuất phát từ giải ASEAN Cup kết thúc hồi cuối tháng 8. CĐV Thái Lan cho rằng đội nhà càng lúc càng đánh mất bản sắc, vì chỉ tập trung vào kết quả, lối chơi ngày càng nhàm chán. "CĐV Thái Lan đã chỉ thẳng vấn đề này là do HLV Hudson quá thực dụng. Nhà cầm quân này đã chỉ đạo các cầu thủ của mình tập trung chơi phòng ngự với số đông, sau khi sớm có bàn mở tỷ số nhờ cú sút xa của Sarach Yooyen. Điều này đã tạo điều kiện cho đội tuyển VN làm chủ thế trận, tổ chức tấn công áp đảo trong phần còn lại của trận đấu, khiến người xem có cảm giác như thể Thái Lan chỉ đang chờ để bị thủng lưới", trang Siamsport phân tích.

    Trang Ball Thai Stand cũng đánh giá: "Đội tuyển Thái Lan rất may mắn, vì sau bàn mở tỷ số của Sarach Yooyen, họ đã để đội tuyển VN áp đảo hoàn toàn. Bàn gỡ hòa 1-1 của Tài Lộc có thể làm xoay chiều cục diện trận đấu, nhưng may mắn là VAR can thiệp và xác định cầu thủ này ở vị trí việt vị trong gang tấc. Nếu không, mọi thứ sẽ tiếp tục là thảm họa đối với đội tuyển Thái Lan. Còn bàn nâng tỷ số của Chaiyaphon ở cuối trận chỉ là khi đội tuyển VN đã dồn lên hết với hy vọng tìm bàn gỡ hòa".

    Trang Siamsport chốt lại bài viết: "Bất kể Thái Lan có chiến thắng và HLV Hudson tin rằng các kết quả tích cực sẽ giúp mọi thứ sớm ổn thỏa, nhưng điều này vẫn không làm hài lòng CĐV Thái Lan. Lối chơi phòng ngự mà HLV Hudson đang áp dụng cho đội tuyển Thái Lan chỉ được xem là nhất thời. Về định hướng và sự phát triển lâu dài, chắc chắn là không phù hợp. Không có đội tuyển nào thành công với chiến thuật huy động cả 11 cầu thủ lùi sâu phòng ngự đến như vậy, đặc biệt là khi lại đang đối đầu với một đối thủ ở cùng khu vực và có trình độ tương đồng. Rõ ràng HLV Hudson chỉ nghĩ đến thành tích trước mắt mà không nghĩ đến việc cải thiện lối chơi của đội tuyển Thái Lan. Tại Asian Cup 2027, trước các đội hàng đầu châu lục, nếu vẫn áp dụng lối chơi tiêu cực này thì chỉ có thể chuốc lấy sự thất bại toàn diện".

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