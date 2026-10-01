Ronaldo 'tự ái' rời đội tuyển Bồ Đào Nha vì không được trọng dụng, HLV Jorge Jesus tuyên bố nóng

Lý do Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha

Trong thông báo rời khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha ngày 1.10, Ronaldo bày tỏ: "Đến lúc thích hợp, tôi sẽ nói ra sự thật".

Cũng trong thông báo, Ronaldo nhấn mạnh: "Sau cuộc họp báo của đội tuyển quốc gia và sau cuộc trò chuyện với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (Pedro Proenca), tôi đã quyết định rời đội tuyển quốc gia. Theo thời gian, tôi sẽ nói với tất cả người dân Bồ Đào Nha sự thật về những lý do đã thúc đẩy tôi rời đội tuyển quốc gia, đội mà tôi luôn cống hiến hết mình. Bây giờ là lúc chúc Bồ Đào Nha và tất cả các đồng đội của tôi may mắn, không có ngoại lệ".

Ronaldo thất vọng vì không được HLV Jorge Jesus cho thi đấu, đã quyết định rời khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha Ảnh: Reuters

Cùng thời điểm, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) ra thông báo xác nhận: "Ronaldo đã rời đội tuyển quốc gia. Việc chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo của chúng tôi tiếp tục với 24 cầu thủ, và tập trung tối đa vào kết quả".

Theo ESPN, việc đi đến quyết định rời khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo, sau khi HLV Jorge Jesus cho biết ông không có ý định tung danh thủ này vào sân trong đội hình chính trận Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch lúc 1 giờ 45 ngày 2.10 tại UEFA Nations League. Tuy nhiên, ông Jorge Jesus khẳng định, giữa ông và Ronaldo không có mâu thuẫn gì.

Ronaldo 'tự ái đùng đùng'

Mặc dù vậy, đây được xem là quyết định gây sốc với Ronaldo. Trước đó, Ronaldo đã tỏ ý không hài lòng khi HLV Jorge Jesus để anh ngồi dự bị suốt trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy tỷ số 2-1 ngày 28.9. Sau trận này, Ronaldo đã bỏ tập và tỏ thái độ phản ứng. Chủ tịch FPF Pedro Proenca đã bay đến Đan Mạch để dàn xếp tình hình, nhưng cuối cùng vẫn không làm hài lòng Ronaldo.

Theo báo chí Bồ Đào Nha và chính Ronaldo tuyên bố, việc danh thủ này tiếp tục thi đấu là vì nhận sự ủng hộ từ HLV Jorge Jesus, Chủ tịch FPF Pedro Proenca và cả các thành viên đội tuyển Bồ Đào Nha.

HLV Jorge Jesus hứa hẹn để danh thủ này thi đấu 2 trận trong lịch thi đấu quốc tế đang diễn ra. Tuy nhiên, sau trận Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales tỷ số 1-0 ngày 25.9 khi Ronaldo thi đấu chỉ 66 phút và nhạt nhòa. Trận tiếp theo danh thủ này chỉ ngồi dự bị và không ra sân phút nào, từ đó đã gây sóng gió trong lòng đội tuyển Bồ Đào Nha.

Theo MARCA, quyết định rời đội tuyển hiện nay của Ronaldo chưa phải là sự kết thúc, nhưng đó cũng gần như là sự kết thúc sự nghiệp quốc tế của danh thủ này. Nhiều khả năng Ronaldo sẽ sớm đưa ra quyết định giải nghệ. Đoạn cuối của danh thủ 41 tuổi này ở đội tuyển, vì thế trở nên thật tệ hại.