Nations League: Hy Lạp viết tiếp câu chuyện thần thoại?

Bất ngờ mang tên Hy Lạp

Có 4 đội toàn thắng ở 2 lượt trận đầu tiên tại đẳng cấp A của giải Nations League mùa bóng 2026-2027. Trong số đó, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha chính là 3 đội hạt giống hàng đầu của giải. Còn lại là Hy Lạp, đội… yếu nhất giải. Bản thân sự hiện diện của Hy Lạp đã là chi tiết lịch sử: lần đầu tiên đội này được xuất hiện ở đẳng cấp A của Nations League. Do vậy, mục tiêu của Hy Lạp tại Nations League mùa này chỉ là được xếp thứ 3 trong bảng (đối thủ gồm Đức, Hà Lan, Serbia), để… trụ hạng. Vào giải, Hy Lạp lại viết tiếp lịch sử: lần đầu tiên thắng Đức. Họ phải làm khách trong cả 2 trận đầu tiên, và đều thắng trên sân Serbia (2-1), Đức (1-0).

Tiền đạo Christos Tzolis (trái) đang chơi rất hay cho đội tuyển Hy Lạp và CLB Arsenal ẢNH: AP

Giờ có ưu thế sân nhà, chỉ cần không thua Hà Lan là Hy Lạp coi như hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả ấy cũng sẽ đồng nghĩa với việc họ giữ vững ngôi đầu bảng, để hướng tới các mục tiêu tiếp theo: đua vào tứ kết và tranh chấp ngôi cao. Đội tuyển Hy Lạp đã vắng bóng ở cả 3 kỳ EURO lẫn 3 kỳ World Cup gần đây nhất. Một mặt, Nations League trở thành giải đấu hiếm hoi để đội bóng này có được niềm vui tranh chấp với các đối thủ mạnh. Mặt khác, đẳng cấp A gồm toàn những đội bóng lớn, với khả năng cao là họ đều sẽ giành vé dự VCK EURO 2028. Trong trường hợp ấy, Hy Lạp mà vượt qua được vòng bảng Nations League, thì gần như chắc chắn họ sẽ có suất đá play-off, để dự phòng cho tình huống thất bại ở vòng loại EURO.

Vẫn như trong thời kỳ vàng son, thành công của Hy Lạp đến từ hệ thống phòng ngự vững chắc, đá bằng kỷ luật là chính. Họ chỉ giữ bóng 25% và có đúng 1 pha dứt điểm chính xác (bằng 1/5 đối thủ) khi thắng 1-0 trên sân Đức. Thủ môn Konstantinos Tzolakis (CLB Hull) và tiền đạo Christos Tzolis (CLB Arsenal) mùa này đang chơi rất hay ở giải Ngoại hạng Anh. Họ cũng là những cầu thủ xuất sắc nhất của Hy Lạp trong 2 trận toàn thắng vừa qua.

Hlv Juergen Klopp đang tìm chiến thắng đầu tiên

Vì mục tiêu quan trọng nhất là giành suất đá play-off để vào EURO 2028, nên Hy Lạp sẽ xem trận gặp Hà Lan là một cuộc chiến sống còn. Hà Lan cũng đang quyết tâm tạo dấu ấn dưới sự dẫn dắt của tân HLV Xavi. Vậy nên Hy Lạp - Hà Lan bất ngờ trở thành cuộc so tài rất đáng xem ở loạt trận đêm nay và rạng sáng mai tại Nations League. Ở trận ra mắt, HLV Xavi đã tỏ ra đầy nuối tiếc khi đội của ông có chỉ số xG, tức bàn thắng được chờ đợi, lên đến 3,18 (so với 1,45 của đối phương), nhưng rốt cuộc "chỉ" hòa 1-1 với Đức tại sân nhà. Nếu thắng Hy Lạp ở loạt trận này, Hà Lan sẽ vươn lên vị trí đầu bảng.

Đội Đức của HLV Juergen Klopp vẫn đang loay hoay đi tìm chiến thắng đầu tiên. Klopp đã triệu tập đến 44 cầu thủ trong loạt "FIFA Days" kỳ này. Ông thay tới 5 vị trí trong đội hình chính ở 2 trận đấu vừa qua. Vậy nên không dễ đoán trước đội hình xuất phát của Đức trong trận gặp Serbia.

Cũng trong đêm nay và rạng sáng mai còn có 2 trận thuộc đẳng cấp A của Nations League là Đan Mạch - Bồ Đào Nha và Xứ Wales - Na Uy. Bồ Đào Nha đang dẫn đầu bảng sau các trận thắng Na Uy (2-1 trên sân đối phương) và Xứ Wales (1-0 tại sân nhà). Đề tài quen thuộc: Cristiano Ronaldo liệu có xuất hiện trở lại trong đội hình Bồ Đào Nha? Anh đá chính nhưng không thành công ở trận ra quân gặp Xứ Wales, rồi không xuất hiện trong trận gặp Na Uy. Joao Felix, hiện đang khoác áo CLB Al-Nassr của Ả Rập Xê Út, ghi bàn cho Bồ Đào Nha trong 2 trận vừa qua. Cũng nên nhắc lại: Bồ Đào Nha là đội ĐKVĐ, cũng là đội đang giữ kỷ lục về số lần vô địch Nations League (2 lần trong 4 mùa giải).

Đây đang là đợt "FIFA Days" dài nhất xưa nay. Nations League sẽ tiếp tục sôi động từ nay đến đêm 6, rạng sáng 7.10, khi tất cả các đội đều đã thi đấu 4 trận. Vòng bảng sẽ kết thúc bằng 2 loạt trận giữa tháng 11.