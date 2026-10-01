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    Thể thaoBóng đá Quốc tế

    Sếp lớn bóng đá Indonesia dự báo gây tranh cãi về trận Malaysia đấu Singapore, nghi ngờ không trung thực

    Giang Lao
    Giang Lao
    Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir đưa ra ý kiến rằng, ông hy vọng trận đấu giữa Malaysia gặp Singapore lúc 19 giờ 30 ngày 1.10 ở lượt cuối bảng A FIFA ASEAN Cup, 'sẽ là một cuộc đối đầu kịch tính'.

    Tại sao trận Malaysia đấu Singapore bị đưa vào tầm ngắm?

    Ông Erick Thohir bất ngờ đưa ra ý kiến về trận Malaysia gặp Singapore, sau khi xuất hiện một luồng dư luận rất kỳ lạ từ một bộ phận người hâm mộ Indonesia. Luồng dư luận này nghi ngờ Singapore sẽ "không cố gắng" trong trận gặp Malaysia. Qua đó, sẽ giúp đối thủ láng giềng này giành ngôi đầu bảng vào chung kết FIFA ASEAN Cup.

    Sếp lớn bóng đá Indonesia dự báo gây tranh cãi về trận Malaysia đấu Singapore, nghi ngờ không trung thực- Ảnh 1.

    Ảnh: fpt play

    Trước lượt đấu cuối của bảng A FIFA ASEAN Cup, đội tuyển Malaysia đang tạm dẫn đầu bảng với 4 điểm bằng với đội chủ nhà Indonesia, nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số (+3 so với +2). Singapore xếp thứ 3 với 3 điểm, trong khi Bangladesh (0 điểm) đã bị loại.

    Ở lượt cuối diễn ra cùng 19 giờ 30 ngày 1.10, Indonesia gặp Bangladesh trên sân Gelora Bung Karno ở Jakarta, còn Malaysia gặp Singapore trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung. 

    Đội chủ nhà Indonesia cần phải thắng Bangladesh và thắng với tỷ số đậm để tranh ngôi đầu với Malaysia. Tương tự, Malaysia nếu muốn giành vé vào chung kết cũng cần phải thắng Singapore, và thắng với tỷ số đậm trong trường hợp phải so hiệu số với Indonesia.

    Sự nghi ngờ không có cơ sở

    Với đội tuyển Singapore, họ vẫn còn hy vọng ít nhất là quyền tự quyết cho cơ hội giành vị trí nhì bảng để tranh hạng ba, nếu thắng Malaysia. Thậm chí, nếu có 3 điểm ở trận đấu này, Singapore có thể gây sốc giành luôn ngôi đầu bảng, trong trường hợp Indonesia bị Bangladesh thủ hòa. 

    Do đó, thực tế cho thấy đội quân của HLV Gavin Lee (Singapore) hoàn toàn không có chuyện buông xuôi. Hơn nữa, cuộc đấu giữa 2 đội tuyển Malaysia và Singapore lâu nay luôn căng thẳng, và đó cũng là trận derby lâu đời nhất giữa hai đối thủ láng giềng.

    Vì vậy, việc một bộ phận dư luận ở Indonesia tỏ ý nghi ngờ về tính trung thực của trận đấu giữa Malaysia và Singapore, đã gây ra tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. 

    Nhưng càng bất ngờ hơn khi Chủ tịch PSSI Erick Thohir cũng đưa ra ý kiến gần như tương tự, dù với phát biểu cho rằng: "Hy vọng trận đấu sẽ diễn ra với chất lượng chuyên môn cao và sự cạnh tranh gay cấn".

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    Trong khi đó, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia và HLV Gavin Lee của Singapore, không quan tâm tới những gì dư luận ở Indonesia đang nghi ngờ và cả những phát biểu từ ông Erick Thohir. Cả 2 đều xác nhận, hai đội tuyển bước vào trận đấu với mọi nỗ lực và quyết tâm cao nhất, không có bất cứ sự nghi ngờ nào về động lực thi đấu của các cầu thủ.

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