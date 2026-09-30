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    Thể thaoBóng đá Quốc tế

    Lộ diện trận đấu cuối cùng của Messi cho đội tuyển Argentina, áo số 10 sắp có chủ mới

    Giang Lao
    Giang Lao
    Theo báo chí Mỹ, Messi sắp đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2030, sau khi hợp đồng hiện nay hết hạn vào tháng 12.2028. Danh thủ người Argentina sẽ tiếp tục thi đấu ở cấp CLB đến năm 43 tuổi.

    Messi sẽ kéo dài sự nghiệp thi đấu

    Có nhiều tin đồn Messi sẽ giải nghệ hoàn toàn khỏi bóng đá chuyên nghiệp khi hết hạn hợp đồng vào tháng 12.2028 ở tuổi 41. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Inter Miami, đứng đầu là Chủ tịch David Beckham và anh em nhà tỉ phú Jorge và Jose Mas, đã thuyết phục danh thủ này tiếp tục thi đấu thêm ít nhất 2 năm nữa.

    Lộ diện trận đấu cuối cùng của Messi cho đội tuyển Argentina, áo số 10 sắp có chủ mới- Ảnh 1.

    Messi vừa lập một cột mốc đáng nhớ. Đó là kỷ lục ghi 4 bàn chỉ trong một trận, khi giúp Inter Miami thắng đậm CF Montreal với tỷ số 7-1 ngày 30.8

    Ảnh: Reuters

    "Hiện các cuộc thảo luận nhằm gia hạn hợp đồng giữa Messi và Inter Miami đang được tiến hành. Vẫn chưa có sự đồng thuận, nhưng các dấu hiệu là cực kỳ tích cực. Inter Miami muốn Messi khép lại sự nghiệp hoặc treo giày ở MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ). 

    Vì điều này, CLB muốn trao cho anh một bản hợp đồng mới, như một sự tưởng thưởng cho các màn trình diễn hoàn hảo của anh trong suốt nhiều năm nay, kể từ khi gia nhập đội bóng từ năm 2023", trang Pitchside-US (Mỹ) cho biết ngày 30.9.

    Messi đã chính thức nói lời chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế sau World Cup 2026 kết thúc. Anh thông báo điều này bằng một bức thư tay đầy cảm xúc vào ngày 31.8. 

    Danh thủ này sắp trở về tập trung đội tuyển Argentina vào ngày 4.10 sau trận đấu với Burkina Faso, theo HLV Scaloni xác nhận. Messi sẽ tập trung đội tuyển Argentina lần cuối trong sự nghiệp để thi đấu trận vinh danh và chia tay anh vào ngày 7.10 (giờ Việt Nam), khi đội tuyển Argentina gặp Benin trên sân Monumental ở Buenos Aires.

    Messi khoác áo đội tuyển Argentina lần cuối

    Trong đợt thi đấu quốc tế hiện nay, đội tuyển Argentina thi đấu tổng cộng 3 trận, gồm gặp Bolivia ngày 1.10, gặp Burkina Faso ngày 4.10, và gặp Benin ngày 7.10 là trận chia tay Messi.

    Lộ diện trận đấu cuối cùng của Messi cho đội tuyển Argentina, áo số 10 sắp có chủ mới- Ảnh 2.

    Messi ngồi một mình khá lâu sau trận chung kết World Cup 2026 khép lại. Anh sắp thi đấu trận chia tay sự nghiệp quốc tế vào ngày 7.10 tới đây

    Ảnh: Reuters

    HLV Scaloni cũng cho biết: "Nếu Messi muốn tham gia từ trận gặp Burkina Faso, thì cũng không thành vấn đề". Tuy nhiên, hiện chưa rõ Messi có đồng ý hay không. Danh thủ này phải đến ngày 11.10 mới tiếp tục thi đấu cho Inter Miami.

    Liên quan đến trận chia tay sự nghiệp của Messi ở đội tuyển Argentina, HLV Scaloni cũng xác nhận, chiếc áo số 10 của anh sẽ không ai được dùng (trong 2 trận giao hữu ngày 1 và 4.10), trước khi Messi mặc áo này trong ngày chia tay 7.10.

    Từ năm 2027, đội tuyển Argentina sẽ có một số 10 mới, và danh tính người kế vị Messi mặc số áo huyền thoại này hiện vẫn còn là bí ẩn. Một số đề xuất dành cho ngôi sao đang lên Nico Paz, hoặc cũng có thể là Mac Allister hay Enzo Fernandez, những trụ cột của Albiceleste sau thời Messi.

    Sau trận đấu chia tay sắp diễn ra, sự nghiệp của Messi chỉ còn gắn bó với CLB Inter Miami. Đây chính là lý do ông David Beckham và các đối tác lâu năm của mình, anh em nhà tỉ phú Jorge và Jose Mas, đang ra sức thuyết phục Messi kéo dài sự nghiệp thi đấu. 

    Những bàn thắng liên tiếp gần đây của Messi ghi từ các quả sút phạt trực tiếp, hay kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, chính là sự chứng minh cho đẳng cấp vĩnh cửu của danh thủ người Argentina.

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