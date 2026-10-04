HLV Tan Cheng Hoe tiết lộ Malaysia bị sốc tâm lý trước trận tái đấu Việt Nam

Phải sớm gạt bỏ thất vọng, xem trận gặp Việt Nam như chung kết

Trả lời phỏng vấn báo chí Malaysia ngày 3.10 tại Jakarta, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận: "Tôi nghĩ, chúng ta phải chấp nhận thực tế là đội đã không giành được quyền vào chung kết. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng tôi đã chơi rất tốt trong ba trận đấu vừa qua; đội vừa giữ sạch lưới lại vừa ghi được nhiều bàn thắng".

Dion Cools (phải) chính thức vắng mặt khi Malaysia đấu Việt Nam ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup lúc 16 giờ ngày 5.10 Ảnh: Ngọc Linh

"Đó là tín hiệu tích cực cho đội tuyển quốc gia và như tôi đã nói, chúng tôi cần tiếp tục tiến bước và tập trung vào những gì đang chờ đợi phía trước", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ thêm.

Việc HLV Tan Cheng Hoe phải lên tiếng, là vì sự thất vọng vẫn còn âm ỉ với các cầu thủ và cả dư luận ở Malaysia. Harimau Malaya mất vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup về tay đội chủ nhà Indonesia một cách cay đắng vì 2 phút bù giờ được "hô biến" thành 7 phút. Nhờ đó, Indonesia ghi thêm 2 bàn để vượt qua Malaysia.

"Chúng tôi nên quên diễn biến đó đi. Bây giờ là lúc tập trung vào trận tranh hạng ba. Chúng tôi cần phải tăng cường và duy trì sự ổn định vì đối thủ tiếp theo của chúng tôi, Việt Nam, là một đội bóng đáng gờm với tổ chức chiến thuật vững chắc cả tấn công và phòng thủ.

Chúng tôi đã thua đội tuyển Việt Nam nhiều lần trong quá khứ, nhưng chúng tôi phải tiếp cận trận đấu này với sự tự tin hoàn toàn và coi đây là cơ hội tốt nhất để giành được một kết quả khả quan. Chúng tôi phải duy trì hiệu suất và sự ổn định của mình và chơi như một khối thống nhất", HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh.

Trong hai lần gặp gần đây giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia là tại bán kết giải khu vực Đông Nam Á (ASEAN Cup) hồi tháng 8. Hai trận này, đội tuyển Việt Nam đều thắng cách biệt cùng tỷ số 2-0 (4-0 chung cuộc) và giành vé vào chung kết. Trước khi thắng Thái Lan (tổng tỷ số 4-2) để có lần thứ hai liên tiếp lên ngôi vô địch.

HLV Tan Cheng Hoe kêu gọi các cầu thủ Malaysia phải gạt bỏ sự thất vọng vì mất vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup Ảnh: Ngọc Linh

"Đội tuyển Malaysia đã có một hành trình tương đối ấn tượng cho đến nay tại FIFA ASEAN Cup. Vì vậy, dù rất thất vọng, nhưng chúng tôi phải tập trung vào trận gặp đội tuyển Việt Nam để không khép lại giải đấu này bằng một kết quả đáng buồn", HLV Tan Cheng Hoe cho biết thêm.

Vắng Dion Cools là lỗ hổng lớn ở hàng thủ Malaysia

HLV Tan Cheng Hoe cũng xác nhận, việc đội trưởng Dion Cools phải rời đội tuyển Malaysia trước trận tranh hạng ba vì lý do gia đình, thực sự gây cho ông nhiều khó khăn. Hậu vệ 30 tuổi của CLB Cerezo Osaka này là cầu thủ quan trọng thứ hai vắng mặt trong trận đấu, vài ngày sau sự vắng mặt của Faisal Halim (chấn thương).

Nhiều khả năng HLV Tan Cheng Hoe sẽ dùng cầu thủ trẻ Ubaidullah Shamsul thay thế, cùng với Daniel Ting, Brad Tapp và Corbin-Ong để hình thành hàng thủ của đội tuyển Malaysia. Qua đó, hy vọng sẽ ngăn chặn được hàng công sắc bén của đội tuyển Việt Nam với Đình Bắc và Williams Minh Hoàng ở tuyến đầu, theo The Star (Malaysia).

Hậu vệ Daniel Ting cũng lên tiếng, kêu gọi các đồng đội của mình nên sớm gạt bỏ sự thất vọng và cú sốc tâm lý vì mất vé vào chung kết, cần tập trung vào trận gặp đội tuyển Việt Nam và xác định "đây cũng là một trận đấu chung kết thực sự".