Ông chủ Messi ra mắt CLB mới tại Tây Ban Nha với chiến thắng đậm

Messi lại đối đầu với Ronaldo

Messi đã chính thức hoàn tất mọi thủ tục mua lại CLB CD Eldense vào ngày 1.10. Anh và gia đình sở hữu toàn bộ 100% cổ phần của đội bóng đang thi đấu ở giải Segunda Division này.

Báo Tây Ban Nha, MARCA tiết lộ, giá trị của thương vụ này vào khoảng 10 triệu euro và khởi đầu cho một kế hoạch thâu tóm nhiều CLB khác nữa của Messi. "Đây cũng có thể là sự khởi đầu cho một Messi trong vai trò doanh nhân và kinh doanh trong lĩnh vực bóng đá", MARCA cho biết.

Messi đã chuẩn bị cho khởi đầu mới là doanh nhân và kinh doanh trong lĩnh vực bóng đá Ảnh: Reuters

Trong ngày chính thức ra mắt là ông chủ mới của CLB CD Eldense, Messi đăng bức ảnh mình đang xem trận đấu của đội bóng trên máy tính bảng, trong trận thắng đối thủ Real Oviedo với tỷ số 4-1 vào ngày 3.10.

Tại Tây Ban Nha, danh thủ Ronaldo cũng là đồng sở hữu CLB UD Almeria và cũng đang thi đấu cùng hạng Segunda Division với đội bóng CD Eldense của Messi. Ronaldo sở hữu 25% cổ phần ở đội bóng này, trong khi 75% còn lại thuộc về đối tác SMC Group. Do đó, sắp tới đây 2 danh thủ này trong cương vị là ông chủ của hai đội bóng, sẽ lại đối đầu nhau trên sân cỏ.

UD Almeria của Ronaldo đang thi đấu tốt hơn, và đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Segunda Division với 15 điểm sau 7 vòng đấu. Còn CD Eldense của Messi mới vươn lên vị trí thứ 15, với 8 điểm sau 8 trận.

Theo MARCA, Messi đã xác định sự nghiệp của mình sắp kết thúc sau thông báo chia tay đội tuyển Argentina. Danh thủ này vẫn tiếp tục thi đấu cho CLB Inter Miami thêm một thời gian cho đến ngày giải nghệ hoàn toàn. Do đó, anh cũng đã sớm chuẩn bị cho mình một khởi đầu mới là doanh nhân và kinh doanh trong lĩnh vực bóng đá.

Messi đã trở về Argentina cùng gia đình, chuẩn bị cho ngày chia tay đang đến gần Ảnh: Reuters

"Dự án của Messi cho thấy nhiều tham vọng, bao gồm sở hữu và là đồng sở hữu nhiều đội bóng, trải dài từ Tây Ban Nha, đến quê nhà ở Argentina và tại Uruguay. Chưa kể, Messi cũng sẽ là đồng sở hữu CLB Inter Miami tại Mỹ, bên cạnh David Beckham và anh em nhà tỉ phú Jorge và Jose Mas", MARCA cho biết thêm.

Tại Tây Ban Nha, CD Eldense là CLB thứ hai mà Messi và gia đình sở hữu, sau CLB UE Cornella ở giải hạng 5.

Messi trở về Argentina cùng gia đình, ngày chia tay đã cận kề

Cũng trong ngày 3.10, Messi cùng gia đình đã có mặt tại quê nhà Rosario, Argentina để chuẩn bị cho trận đấu chia tay và vinh danh anh vào ngày 7.10 tới đây.

Messi sẽ đến tập trung đội tuyển Argentina vào ngày 4.10. Diễn biến này khiến hàng triệu người hâm mộ Argentina vô cùng ngậm ngùi.

"Như vậy là sau 21 năm, chúng ta sắp chứng kiến những bước chạy cuối cùng của Messi trong màu áo sọc xanh trắng huyền thoại của đội tuyển Argentina. Tối thứ ba tới (sáng 7.10, giờ Việt Nam), sẽ là lần cuối cùng Messi ra sân cống hiến cho đất nước (trận gặp đội tuyển Benin). Khép lại một sự nghiệp thi đấu quốc tế đầy kỳ diệu và mang tính lịch sử", báo Argentina, Diario Ole bày tỏ.

Diario Ole cũng cho biết, bên cạnh gia đình, nhiều bạn bè, quan chức các CLB và các đồng đội cũ của Messi, sẽ cùng tham gia trận đấu chia tay sự nghiệp quốc tế của danh thủ 39 tuổi này. "Đây chắc chắn là một buổi tối đầy xúc động và nhiều cảm xúc với Messi", Diario Ole nhấn mạnh.