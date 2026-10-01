Nguồn cơn Ronaldo rời bỏ đội tuyển Bồ Đào Nha, đâu là sự thật?

Ronaldo khởi động đến cả nửa tiếng vẫn không được HLV Jorge Jesus cho vào sân

Mọi chuyện bắt đầu từ sự kiện Ronaldo và HLV Jorge Jesus cùng tham dự cuộc họp báo trước trận đấu Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales với tỷ số 1-0 ngày 25.9.

Đoạn kết sự nghiệp của Ronaldo từng được dự báo sẽ tốt đẹp, nhưng rồi đã trở nên không được như ý muốn của anh Ảnh: Reuters

Tại đây, Ronaldo nhấn mạnh việc anh chưa chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế sau World Cup 2026, vì nhận sự ủng hộ từ chính HLV Jorge Jesus và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), Pedro Proenca.

HLV Jorge Jesus và Ronaldo cũng từng làm việc với nhau tại CLB Al Nassr, ở mùa giải 2025 - 2026. Sau đó, họ cùng vô địch Saudi Pro League. Ronaldo cũng xác định 2 mục tiêu lớn khi anh tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha, hướng tới chức vô địch UEFA Nations League và hoàn tất kỷ lục ghi 1.000 bàn thắng.

Trong khi đó, HLV Jorge Jesus cũng xác nhận việc triệu tập Ronaldo là điều rất cần thiết cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Họ cũng thống nhất, CR7 sẽ thi đấu ít nhất 2 trận trong loạt 4 trận của đội tuyển Bồ Đào Nha tại UEFA Nations League mùa 2026 - 2027 đang diễn ra. Đó là trận gặp Xứ Wales và trận gặp Na Uy vào ngày 5.10. Cả 2 trận này Bồ Đào Nha đều thi đấu trên sân nhà.

Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha, hẹn nói 'sự thật'

"Ban đầu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Ronaldo đá chính trận gặp Xứ Wales (25.9). Anh thi đấu 66 phút và ghi một bàn, nhưng bàn thắng không được công nhận. Cho đến lúc đó, mọi thứ vẫn ổn", báo Tây Ban Nha, MARCA cho biết.

"Nhưng rồi vào buổi sáng ngày diễn ra trận thứ hai gặp Na Uy trên sân khách (28.9, giờ Việt Nam), HLV Jorge Jesus thay đổi ý định và nói với Ronaldo rằng, ông cần anh cho trận đấu này, nhưng có thể sẽ để anh vào sân trong 30 phút cuối.

Chuyện gì đã xảy ra? Ở trận đấu này, khi tỷ số đang là 1-1 ở phút 51 sau bàn gỡ hòa của Haaland. Ronaldo bắt đầu khởi động. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha vươn lên dẫn lại tỷ số 2-1 ở phút 54 do Goncalo Ramos ghi, và tình thế trận đấu sau đó không còn cho phép CR7 vào sân vì đội cần bảo toàn kết quả. Anh khởi động suốt nửa giờ đồng hồ nhưng không được vào sân và rời sân vận động trong cơn giận dữ", MARCA tường thuật lại.

Ronaldo hành động như tự khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế

Ronaldo sau đó không tập luyện cùng toàn đội tuyển Bồ Đào Nha tại Đan Mạch, khi đến đây chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo vào ngày 30.9. Anh bỏ về khách sạn trong khi buổi tập diễn ra; anh tự tập một mình trong phòng gym, MARCA cho biết thêm. Cũng theo báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha này, khi đến Đan Mạch, Ronaldo đã ở khách sạn riêng và tách biệt với toàn đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo tự khép lại mọi cơ hội thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha Ảnh: Reuters

Sự việc vì vậy trở nên vô cùng căng thẳng. Cùng ngày 30.9, Chủ tịch FPF Pedro Proenca đã hủy một sự kiện để bay khẩn cấp đến Copenhagen nhằm dàn xếp sự việc. Không ai hay biết cuộc gặp giữa ông Proenca, Ronaldo và HLV Jorge Jesus đã có diễn tiến cụ thể như thế nào.

Nhưng trong cuộc họp báo trước trận đấu ngay sau đó, HLV Jorge Jesus xác nhận ông sẽ không điền tên Ronaldo vào danh sách thi đấu trận gặp Đan Mạch. Nhà cầm quân này cũng tuyên bố, ông đặt lợi ích đội tuyển lên trên hết.

"Buổi họp báo này của HLV Jorge Jesus khiến Ronaldo nổi giận", MARCA tiết lộ. Danh thủ này lập tức yêu cầu chuyên cơ riêng của mình bay từ Madrid (Tây Ban Nha) đến Copenhagen. Anh sau đó rời khỏi khách sạn và lên chuyên cơ trở lại Madrid ngay trong ngày 1.10. Cùng thời điểm này, Ronaldo cũng đưa ra thông báo về việc anh rời khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha, và hứa sẽ nói sự thật về lý do vào một dịp thích hợp.

Nguồn tin của MARCA cũng tiết lộ, HLV Jorge Jesus và Chủ tịch FPF Pedro Proenca đã đến sân bay để thuyết phục Ronaldo thay đổi quyết định. Nhưng danh thủ 41 tuổi này vẫn khước từ.

"Liệu đây có phải là lời chia tay đội tuyển quốc gia của Ronaldo? Rất khó để khẳng định vào lúc này, vì mọi chuyện mới chỉ vừa xảy ra. Tuy nhiên, hành trình ghi 146 bàn thắng sau 234 trận đấu của CR7 trong màu áo Bồ Đào Nha, có thể đã đi đến hồi kết", MARCA kết luận.