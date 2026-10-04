Lịch thi đấu, kênh phát chung kết FIFA ASEAN Cup - Indonesia vs Thái Lan: Cực hay

Indonesia và Thái Lan quyết đấu vì ngôi vương

Indonesia bước vào trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 với tâm lý đầy hưng phấn sau màn trình diễn bùng nổ ở lượt trận cuối vòng bảng. Thầy trò HLV John Herdman thắng đậm Bangladesh 9-2, qua đó giành ngôi đầu bảng A và đoạt vé vào trận đấu cuối cùng. Trong chiến thắng đậm ấy, Mitchell Baker trở thành tâm điểm khi ghi 5 bàn. Tiền đạo trẻ đang có phong độ cao sẽ tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của Indonesia trên hàng công.

Bên cạnh Baker, Indonesia còn sở hữu nhiều cầu thủ đáng chú ý như Emil Audero, Kevin Diks, Elkan Baggott, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On và Ole Romeny. Đội chủ nhà cũng có lợi thế rất lớn khi được thi đấu tại Gelora Bung Karno, trước sự cổ vũ của hàng vạn khán giả.

Mitchell Baker (áo đỏ) là niềm hy vọng rất lớn của đội tuyển Indonesia ở chung kết FIFA ASEAN Cup ẢNH: NGỌC LINH

Tuy nhiên, Thái Lan chắc chắn không phải đối thủ dễ bị khuất phục. "Voi chiến" đã sớm giành quyền đứng đầu bảng B sau khi lần lượt đánh bại Pakistan 4-0 và Việt Nam 2-0. Ở lượt trận cuối, HLV Anthony Hudson chủ động xoay vòng lực lượng và Thái Lan để thua Philippines 1-2, nhưng kết quả này không ảnh hưởng đến vị trí của họ.

Đáng chú ý, Thái Lan cho thấy khả năng thi đấu thực dụng và rất biết cách kiểm soát những trận đấu có tính chất quan trọng. Chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Việt Nam là minh chứng rõ nét khi "Voi chiến" duy trì thế trận chặt chẽ và tận dụng tốt cơ hội.

Cuộc chiến ở khu vực giữa sân

Trận chung kết nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng kiểm soát tuyến giữa. Indonesia sẽ phải tìm phương án khỏa lấp khoảng trống do Thom Haye để lại vì án treo giò. Đây là tổn thất đáng kể đối với đội chủ nhà. Trong khi đó, Thái Lan có những tiền vệ giàu kinh nghiệm như Sarach Yooyen và Peeradon Chamratsamee.

Indonesia được dự đoán sẽ chủ động đẩy cao tốc độ ngay từ đầu, tận dụng lợi thế sân nhà để gây sức ép. Nếu duy trì được cường độ tấn công và đưa bóng nhanh đến vị trí của Baker, đội chủ nhà có thể tạo ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Thái Lan.

Đội tuyển Thái Lan (áo trắng) cần 1 chiến thắng để lấy lại niềm tin từ CĐV nhà ẢNH: NGỌC LINH

Ở chiều ngược lại, Thái Lan có thể không cần kiểm soát bóng bằng mọi giá. "Voi chiến" nhiều khả năng chờ thời cơ, tổ chức phòng ngự với cự ly hợp lý rồi chuyển trạng thái nhanh khi giành lại bóng. Đây cũng là thử thách lớn dành cho hàng phòng ngự Indonesia.

Xét về lịch sử đối đầu, Thái Lan đang có phần nhỉnh hơn. Trong 10 lần chạm trán gần nhất, Indonesia thắng 2 trận, Thái Lan thắng 5 trận và hòa 3 trận. Tuy nhiên, trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong bối cảnh hoàn toàn khác và Indonesia chắc chắn muốn đánh bại Thái Lan, giành ngôi vương giải đấu.

Trận chung kết giữa Indonesia và Thái Lan diễn ra lúc 20 giờ ngày 5.10. Màn so tài này sẽ được trực tiếp trên FPT Play, TV360, MyTV.