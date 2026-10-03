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    Thể thaoBóng đá Quốc tế

    U.23 Trung Quốc bất ngờ đánh bại U.23 Uzbekistan, giành huy chương ASIAD sau 28 năm

    Văn Trình
    Văn Trình
    Chiều 3.10, U.23 Trung Quốc đã vượt qua U.23 Uzbekistan 4-3 ở loạt luân lưu (hòa 2-2 trong 90 phút) để giành HCĐ môn bóng đá nam ASIAD 20.

    Bước vào trận tranh HCĐ với U.23 Uzbekistan, U.23 Trung Quốc vẫn ra sân với đội hình tốt nhất của mình. Trong đó, 3 cầu thủ trên 23 tuổi Zhang Yuning (29 tuổi), Wu Xi (37 tuổi) và Zhu Chenjie (26 tuổi) vẫn được tin tưởng, đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của U.23 Trung Quốc. 

    Dù lùi sâu đội hình, chọn cách đá phòng ngự phản công nhưng U.23 Trung Quốc tỏ ra rất nguy hiểm mỗi khi có bóng. Phút 15, U.23 Trung Quốc bất ngờ vươn lên dẫn 1-0 sau bàn thắng có phần may mắn của hậu vệ Hu He Tao.

    U.23 Trung Quốc bất ngờ đánh bại U.23 Uzbekistan, giành huy chương ASIAD sau 28 năm- Ảnh 1.

    Zhang Yuning (số 9) là một trong những cầu thủ trên 23 tuổi của U.23 Trung Quốc ở ASIAD 20. Ở trận gặp U.23 Uzbekistan, cầu thủ này vẫn ra sân ngay từ đầu

    ẢNH: REUTERS

    U.23 Trung Quốc làm nên lịch sử

    Có bàn dẫn trước, U.23 Trung Quốc nhường hoàn toàn thế trận cho U.23 Uzbekistan. Trong hiệp 1, các học trò của HLV Antonio chỉ cầm bóng 29% và chịu đến 10 cú sút từ đối thủ. Sau nhiều lần thoát thua may mắn, phút 43, lưới của U.23 Trung Quốc cũng phải rung lên. Người giúp U.23 Uzbekistan gỡ hòa 1-1 trước khi hiệp 1 khép lại là Bakhromov sau cú đá một chạm đẹp mắt.

    Sau giờ nghỉ, U.23 Trung Quốc vẫn không thay đổi chiến thuật, chơi phòng ngự phản công. Phút 53, đội bóng trẻ xứ tỉ dân vươn lên dẫn 2-1 sau siêu phẩm cứa lòng từ ngoài vòng cấm của Wang Yu Dong. Tiếp đó, ở phút 62, Zhang Yuning khiến khung thành U.23 Uzbekistan chao đảo với cú đá bằng chân trái, đưa bóng trúng cột dọc.

    U.23 Trung Quốc bất ngờ đánh bại U.23 Uzbekistan, giành huy chương ASIAD sau 28 năm- Ảnh 2.
    U.23 Trung Quốc bất ngờ đánh bại U.23 Uzbekistan, giành huy chương ASIAD sau 28 năm- Ảnh 3.

    Wang Yu Dong (số 10) đưa U.23 Trung Quốc dẫn trước 2-1

    ẢNH: REUTERS

    Khoảng 30 phút cuối trận, U.23 Trung Quốc chịu rất nhiều sức ép từ U.23 Uzbekistan. Trong khoảng thời gian này, U.23 Uzbekistan liên tục khai thác khoảng trống ở hai biên U.23 Trung Quốc, có đến 12 lần dứt điểm. Tưởng chừng như trận đấu khép lại với chiến thắng thuộc về U.23 Trung Quốc, phút 90, Ibraimov chớp thời cơ nhanh trong vòng cấm, gỡ hòa 2-2 cho U.23 Uzbekistan và buộc trận đấu phải phân định bằng loạt sút luân lưu. 

    Tại loạt “đấu súng”, sự xuất sắc của thủ thành Li Hao với 2 lần cản phá thành công đã giúp U.23 Trung Quốc vượt qua U.23 Uzbekistan với tỷ số 4-3, giành HCĐ ASIAD 20.

    Đáng chú ý, sau 28 năm, bóng đá nam Trung Quốc mới có mặt ở bục nhận huy chương. Lần gần nhất Trung Quốc làm được điều này là tại ASIAD năm 1998, giải đấu được tổ chức ở Thái Lan. Khi đó, môn bóng đá nam chưa giới hạn độ tuổi. 

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