Nhận định, dự đoán chung kết bóng đá nam hôm nay: U.23 Nhật Bản cản Hàn Quốc giành ‘poker’

Hàn Quốc hướng tới kỳ tích vô địch 4 lần liên tiếp

U.23 Hàn Quốc bước vào trận chung kết với vị thế của đội đương kim vô địch và đang đứng trước cơ hội tạo nên cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá nam ASIAD. Sau các chức vô địch năm 2014, 2018 và 2022, đội bóng trẻ xứ kim chi chỉ còn cách tấm HCV thứ tư liên tiếp đúng một chiến thắng.

Ở bán kết, U.23 Hàn Quốc vượt qua U.23 Trung Quốc với tỷ số 2-1. Đây không phải trận đấu dễ dàng khi đội bóng của HLV Lee Min-sung gặp nhiều sức ép từ lối chơi áp sát của đối thủ. Tuy nhiên, bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội giúp Hàn Quốc một lần nữa giành quyền vào trận đấu cuối cùng.

U.23 Hàn Quốc từng vượt qua U.23 Việt Nam (áo trắng) ở tứ kết ẢNH: ĐỘC LẬP

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ tư liên tiếp U.23 Hàn Quốc góp mặt ở chung kết bóng đá nam ASIAD. Trong hai kỳ đại hội gần nhất, đối thủ của họ đều là U.23 Nhật Bản và Hàn Quốc giành chiến thắng với cùng tỷ số 2-1.

Nếu tiếp tục đánh bại Nhật Bản, U.23 Hàn Quốc sẽ hoàn tất cú "poker" HCV và trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bóng đá nam ASIAD vô địch 4 kỳ liên tiếp.

Phong độ của Hàn Quốc cũng là điểm đáng chú ý. Trước trận chung kết, đội bóng này lần lượt thắng U.23 Qatar 4-1, U.23 Ả Rập Xê Út 2-0, U.23 Việt Nam 4-0 và U.23 Trung Quốc 2-1. Hàng công ghi 12 bàn trong 4 trận, trong khi hàng phòng ngự chỉ 2 lần để thủng lưới.

Nhật Bản quyết phá dớp ngay trên sân nhà

Nếu U.23 Hàn Quốc bước vào trận chung kết với kinh nghiệm và thành tích nổi bật, U.23 Nhật Bản có lợi thế sân nhà cùng khát vọng thay đổi lịch sử đối đầu.

Đội chủ nhà đã phải trải qua trận bán kết căng thẳng khi chạm trán U.23 Uzbekistan. Nhật Bản bất ngờ nhận bàn thua ngay phút thứ 8 và gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đại diện Trung Á.

Phải đến phút 88, Sena Ishibashi mới giúp Nhật Bản gỡ hòa 1-1. Sau 120 phút bất phân thắng bại, hai đội bước vào loạt luân lưu. Nhật Bản giành chiến thắng 9-8 để đoạt vé vào chung kết.

Chiến thắng này đặc biệt quan trọng với đội chủ nhà bởi trước đó, Nhật Bản toàn thắng 4 trận và chưa nhận bàn thua. Họ lần lượt vượt qua Hồng Kông, Kyrgyzstan, Thái Lan và CHDCND Triều Tiên trước khi bị Uzbekistan chọc thủng lưới.

Lịch thi đấu môn bóng đá nam ASIAD 20 hôm nay

HLV Go Oiwa sau trận bán kết cũng nhắc đến nỗi tiếc nuối ở kỳ ASIAD trước, khi Nhật Bản thất bại 1-2 trước Hàn Quốc trong trận chung kết. Nhà cầm quân này muốn các cầu thủ biến ký ức đó thành động lực trong cuộc tái đấu ngày 3.10.

Trước khi trận tranh HCV diễn ra, lúc 13 giờ ngày 3.10, U.23 Trung Quốc sẽ gặp U.23 Uzbekistan ở trận tranh HCĐ. Như thường lệ, cả 2 trận đấu sẽ được phát trực tiếp trên VTV.