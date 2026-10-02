Đội tuyển nữ Nhật Bản thắng Triều Tiên cực kỳ kịch tính, bảo vệ thành công tấm HCV ASIAD

Đúng như sự chờ đợi, trận tranh HCV môn bóng đá nữ ASIAD giữa Nhật Bản và Triều Tiên diễn ra hấp dẫn. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng trong hiệp 1 đội tuyển nữ Triều Tiên bất ngờ lại là đội chơi tốt hơn, kiểm soát bóng đến 60%. Với sự cơ động của ngôi sao Kim Kyong-yong, các cô gái Triều Tiên liên tục tấn công ở trung lộ cũng như hai biên, khiến khung thành đội tuyển nữ Nhật Bản chịu nhiều sức ép. Dù vậy, ở những điểm chạm cuối cùng, đội tuyển nữ Triều Tiên tỏ ra khá vội vàng, không thể ghi bàn.

Bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà Nhật Bản cũng chọn lối đá tấn công. Mỗi khi có bóng, các học trò của HLV Michihisa Kano triển khai với tốc độ cũng như sự chính xác rất cao. Kết thúc hiệp 1, đội tuyển nữ Nhật Bản cũng dẫn trước Triều Tiên 1-0 sau bàn thắng ở phút 32 của Ueno Mami.

Đội chủ nhà Nhật Bản tận dụng tốt cơ hội của mình để mở tỷ số trận tranh HCV ẢNH: REUTERS

Trận chung kết hấp dẫn

Sau giờ nghỉ, đội tuyển nữ Triều Tiên nỗ lực đẩy cao nhằm tìm bàn gỡ. Phút 47, tranh cãi bắt đầu xuất hiện khi Kum Jong nỗ lực treo bóng phía cánh trái, khiến bóng cuộn vào khung thành đội tuyển nữ Nhật Bản. Thủ môn Ohba Shu cố gắng đẩy bóng thành công nhưng các cầu thủ Triều Tiên phản ứng quyết liệt, cho rằng bóng đã đi qua vạch vôi. Ban đầu, trọng tài chính và trọng tài biên không công nhận bàn thắng này. Tuy nhiên, sau khi được VAR tư vấn, trọng tài chính Supiree Testhomya (người Thái Lan) đã xác định đây là bàn thắng hợp lệ, giúp đội tuyển nữ Triều Tiên quân bình tỷ số 1-1.

Có bàn gỡ hòa, tinh thần các cô gái Triều Tiên lên rất cao. Họ liên tục đẩy cao sức ép, khiến hàng thủ Nhật Bản vất vả chống đỡ. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, phút 69, Jon Ryong-jong xoay người và dứt điểm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển nữ Triều Tiên.

Niềm vui của đội tuyển nữ Triều Tiên sau khi có bàn gỡ hòa ẢNH: REUTERS

Trận chung kết môn bóng đá nữ ASIAD 20 diễn ra đầy hấp dẫn ẢNH: REUTERS

Liên tục bị thủng lưới, đội tuyển nữ Nhật Bản phải điều chỉnh chiến thuật, chơi tấn công. Trong thế trận này, tiền đạo Nishio Hanon cũng được HLV Michihisa Kano tung vào sân ở phút 75. Chỉ 10 phút có mặt trên sân, Nishio Hanon đã tỏa sáng với pha xử lý đẳng cấp trong vòng cấm, gỡ hòa 2-2 cho đội tuyển nữ Nhật Bản. Đây cũng là tỷ số cuối cùng trong 90 phút chính thức, buộc trận đấu phải có thêm hiệp phụ.

Trong 30 phút hiệp phụ, trận đấu vẫn diễn ra với thế trận đôi công hấp dẫn. Tuy nhiên, không có cơ hội rõ rệt nào được tạo ra và đội tuyển nữ Nhật Bản cùng đội tuyển nữ Triều Tiên phải bước vào loạt luân lưu. Tại đây, các cô gái Nhật Bản đã bản lĩnh hơn, đánh bại Triều Tiên với tỷ số 5-3 để giành HCV ASIAD 20. Đáng chú ý, đây cũng là lần thứ ba liên tiếp đội tuyển nữ Nhật Bản giành HCV ở Á vận hội.

