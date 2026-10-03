Hồng Kông thắng thuyết phục Campuchia 2-0, vô địch FIFA ASEAN Cup 2026: Được thưởng 300.000 USD

Đội tuyển Hồng Kông quá vượt trội

Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 31.000 CĐV giúp đội tuyển Hồng Kông nhập cuộc đầy hưng phấn. Trong hiệp 1, các học trò của HLV Roberto Losada là đội có thế trận tốt hơn, kiểm soát bóng khoảng 60%. Với những chân sút lợi hại như Everton Camargo, Matthew Orr, đội tuyển Hồng Kông tấn công rất nhiều ở trung lộ, có đến 8 cú sút về phía khung thành đội tuyển Campuchia. Phút 41, Sun Ming Him thực hiện đường căng ngang từ cánh trái, tạo điều kiện để Matthew Orr sút bóng một chạm tinh tế, mở tỷ số cho đội tuyển Hồng Kông.

Trong khi đó, đội tuyển Campuchia gặp khá nhiều khó khăn trong hiệp 1. Thầy trò HLV Koji Gyotoku đánh mất hoàn toàn tuyến giữa, chỉ trông chờ vào khả năng đột phá của những tiền đạo trên hàng công như Sieng Chanthea hay Iago Bento. Kết thúc 45 phút đầu tiên, đội tuyển Campuchia chỉ có thể thực hiện 3 lần sút bóng nhưng không lần nào xuyên thủng được lưới Hồng Kông.

Đội tuyển Hồng Kông có thế trận tốt hơn trong hiệp 1 và có bàn dẫn trước Campuchia ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FPT PLAY

Sau giờ nghỉ, đội tuyển Hồng Kông vẫn tạo ra rất nhiều sức ép về phía khung thành Campuchia. Phút 58, đội chủ nhà được hưởng phạt đền khi Meng Chheng phía Campuchia phạm lỗi với Chan Siu Kwan trong vòng cấm. Everton Camargo được trao cơ hội và anh không mắc sai lầm nào để giúp đội tuyển Hồng Kông dẫn trước 2-0.

Bị dẫn trước 2 bàn, đội tuyển Campuchia buộc phải mạo hiểm, đẩy cao đội hình chơi tấn công. Dù vậy, đội tuyển xứ Angkor không có nhiều phương án để tiếp cận khung thành của Hồng Kông, chủ yếu sút xa nhưng bóng đều đi thiếu chính xác. Phải đến phút 81, cơ hội rõ rệt mới đến với đội tuyển Campuchia khi Andres Nieto thực hiện pha đột phá phía cánh trái. Đáng tiếc, cú sút của anh đi không hiểm, bị thủ thành Hồng Kông cản phá. Đây cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng trong trận chung kết giữa Hồng Kông và Campuchia.

Chung cuộc, đội tuyển Hồng Kông đánh bại Campuchia 2-0, trở thành nhà vô địch của Division 2 giải FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là chức vô địch thuyết phục của thầy trò HLV Roberto Losada khi họ toàn thắng cả 3 trận tại giải, ghi 8 bàn và không để lọt lưới lần nào. Đội tuyển Hồng Kông dự kiến sẽ nhận thưởng 300.000 USD (khoảng 7,8 tỉ đồng) từ FIFA. Campuchia á quân không được thưởng tiền.