HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều cực kỳ quan trọng trước trận tái đấu Malaysia, khát khao chiến thắng dù…

HLV Kim Sang-sik nói gì về Hoàng Hên và Tài Lộc?

Mở đầu cuộc phỏng vấn, HLV Kim Sang-sik chia sẻ tình hình của đội tuyển Việt Nam: "Sau trận đấu với Pakistan, đội hình của chúng ta đã mất một số cầu thủ như Hoàng Hên hay Tài Lộc, hay Việt Anh đang có một số chấn thương về cơ bắp. Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia, với số lượng cầu thủ có hạn nên kế hoạch chuẩn bị cho phương án trong hiệp 2 cũng có đôi chút khó khăn. Nhưng càng lúc khó khăn thì chúng tôi càng phải cùng nhau đoàn kết để có thể tạo nên một chiến thắng trong trận đấu ngày mai.

Đối với Việt Anh thì cũng có một chút chấn thương về cơ, nhưng vẫn có khả năng cao để có thể thi đấu vào trận đấu ngày mai. Chúng tôi cùng với ban y tế cũng sẽ kiểm tra sức khỏe của Việt Anh, sau đó sẽ đưa ra các phương án cho trận đấu ngày mai".

HLV Kim chia sẻ về đội tuyển Việt Nam trước buổi tập tối 4.10 Ảnh: ngọc linh

Về phong độ của Tài Lộc và Hoàng Hên, ông nhận định: "Chúng tôi đã thi đấu ở ASEAN Cup, sau đó các bạn cầu thủ về V-League thi đấu, sau đó lại thi đấu tại FIFA ASEAN Cup. Trong một quá trình liên tục như vậy thì các cầu thủ đều có những chấn thương nhẹ cho đến nặng, điều đó đã tích lũy những chấn thương dẫn đến đợt tập trung lần này lực lượng về thể lực cũng như thể trạng không được tốt trong giải đấu lần này.

Với Tài Lộc thì trước giải đấu Asian Cup cũng có một chút chấn thương nhẹ nên chưa thể thi đấu tại câu lạc bộ. Sau khi tập trung với đội tuyển thì thời gian khá là ngắn nên việc phục hồi thể lực cũng có một chút vấn đề trong khi thi đấu vì vấn đề thể lực. Còn Hoàng Hên thì khi về CLB trong thời gian vừa qua cũng đã thi đấu rất là nhiều nên Hoàng Hên cũng đã không thể hiện được 100% sức lực khi thi đấu tại đội tuyển".

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Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không vào được chung kết: "Với tôi cũng như các cầu thủ, hay các fan hâm mộ hay các bạn cũng vậy, khi chúng ta chưa vào được trận chung kết thì điều đó khiến tôi nghĩ mọi người cảm thấy khá thất vọng. Nhưng mỗi trận đấu các cầu thủ đều nỗ lực cống hiến hết mình vì những trận chiến thắng, nên ngày mai mặc dù là trận tranh 3-4 nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất.

Điều lệ của giải đấu này không có trận bán kết nên tôi cũng cảm thấy khá tiếc nuối khi không có cơ hội thi đấu trận bán kết. Nhưng với trận đấu ngày mai, mặc dù là trận tranh 3-4 nhưng chúng tôi cùng các cầu thủ sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình để làm sao tạo ra kết quả tốt nhất".

Cuối cùng, ông nói về sự thay đổi của Malaysia: "So với những giải đấu trước thì Malaysia đã có một lực lượng tốt hơn rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt đợt này có cầu thủ số 9 là cầu thủ mới nhập tịch. Chúng tôi sẽ càng phải cố gắng chuẩn bị tốt hơn để ngăn chặn cầu thủ đó vào ngày mai".

HLV Kim Sang-sik đối diện thử thách khi nhiều cầu thủ không có thể trạng tốt ẢNH: NGỌC LINH

Nỗi lo từng xuất hiện

Sau chiến thắng 4-2 trước Pakistan, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ đáng chú ý về trận đấu cũng như sự chuẩn bị cho trận tranh hạng 3 với Malaysia. Ông cho biết yếu tố thời tiết đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệp 1: "Thời tiết rất nóng. Ở hiệp 1, sự tập trung của các cầu thủ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi điều kiện thời tiết. Đó là lý do chúng tôi phải nhận một bàn thua trong hiệp đầu". Tuy nhiên, ông bày tỏ sự hài lòng với những thay đổi ở hiệp 2: "Khi chúng tôi đưa những cầu thủ có nhiều năng lượng hơn vào sân, họ đã tạo ra tác động tích cực và giúp toàn đội chơi tốt hơn".

Nói về Malaysia, HLV Kim Sang-sik cho biết ông không quá bận tâm đến những thay đổi lực lượng của đối thủ so với ASEAN Cup trước đây, chỉ tập trung vào sự chuẩn bị của riêng mình. Dù đây đã là trận đấu thứ 4 tại giải, ông khẳng định toàn đội vẫn sẽ tiếp cận với tâm thế của một trận chung kết.

Đáng chú ý, ông cũng lo ngại về vấn đề thể lực khi lịch thi đấu dày đặc: "Chúng tôi chỉ có hai ngày nghỉ trước khi tiếp tục thi đấu... Việc các đội có cầu thủ gặp vấn đề chấn thương là điều có thể xảy ra". Ông cho biết sẽ tiếp tục theo dõi thể trạng cầu thủ, đồng thời trao cơ hội cho những gương mặt chưa được thi đấu nhiều.