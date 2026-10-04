Đình Bắc, Hoàng Hên, Tài Lộc, Việt Anh phải tập riêng: Thầy Kim còn lo sốt vó chuyện ai đá cánh trái

'Bão' chấn thương xuất hiện

Chiều 4.10, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân thuộc khu phức hợp thể thao Gelora Bung Karno để chuẩn bị cho trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 với đối thủ Malaysia. Bên cạnh 2 trường hợp chấn thương của Hoàng Hên và Việt Anh như Thanh Niên đã đưa tin, đội tuyển Việt Nam lại có thêm 2 cầu thủ phải tập riêng. Đó là 2 ngôi sao tấn công Đình Bắc, Tài Lộc.

Bác sĩ đang xem lại 'chân cẳng' của Tài Lộc

Tài Lộc, Hoàng Hên, Đình Bắc đều không đạt tình trạng tốt nhất về thể lực Ảnh: Ngọc Linh

Bác sĩ Trần Huy Thọ và Đình Bắc, Việt Anh Ảnh: Ngọc Linh

Williams Minh Hoàng quyết thắng Malaysia, Đình Bắc được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng

Tài Lộc, Hoàng Hên, Đình Bắc, Việt Anh phải tập riêng Ảnh: Ngọc Linh

Trong khi các cầu thủ khác tập bình thường Ảnh: Ngọc Linh

Rất có thể, Đình Bắc, Tài Lộc bị quá tải, cần hồi phục để thi đấu vào ngày mai. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik cũng cần phải tính đến "kịch bản xấu". Khi đó, đội tuyển Việt Nam chỉ còn mũi khoan là Ngô Đăng Khoa, Nguyễn Hai Long.

Rõ ràng, dù sử dụng ai, sức tấn công của đội tuyển Việt Nam cũng suy giảm đáng kể, đặc biệt là ở hành lang trái, nơi Đình Bắc đang tỏ ra quá sắc sảo và nguy hiểm. Lúc này, HLV Kim Sang-sik cần hậu vệ biên trái hỗ trợ tấn công nhiều hơn. Ông sẽ phải cân nhắc giữa Cao Pendant Quang Vinh và Phan Tuấn Tài, 2 mẫu cầu thủ có phong cách thi đấu trái ngược.

Ai cũng có điểm yếu

Những hạn chế trong khâu phòng ngự của Tuấn Tài không phải là điều mới mẻ. Ngay từ thời HLV Philippe Troussier, hậu vệ này đã nhiều lần bộc lộ sự thiếu chắc chắn khi phải đối đầu trực diện, với tốc độ, thể lực cũng như khả năng tranh chấp tay đôi không thực sự nổi trội so với các hậu vệ trái hay trung vệ lệch trái khác.

Tuấn Tài chơi bóng rất thông minh nhưng phòng ngự không chắc chắn ẢNH: NGỌC LINH

Điều này thể hiện khá rõ ở bàn thua của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Dĩ nhiên, cú sút xa của Sarach Yooyen là một pha bóng quá khó, quá bất ngờ để có thể trách cứ hàng thủ. Nhưng ở ngay tình huống tranh chấp trước đó, những hạn chế quen thuộc của Tuấn Tài đã lại xuất hiện. Anh bị cầu thủ Thái Lan vượt mặt, sau đó bóng được đưa vào vòng cấm, rồi dẫn đến bàn thắng của Sarach Yooyen. Không lâu sau, Tuấn Tài phải rời sân sau hiệp 1, nhường chỗ để Cao Pendant Quang Vinh trở lại vị trí hậu vệ trái nhằm đảm bảo sự chắc chắn cho hàng phòng ngự.

Thế nhưng đến trận gặp Pakistan, câu chuyện lại hoàn toàn đổi chiều. Khi Cao Pendant Quang Vinh không thể tạo ra sự khác biệt ở mặt trận tấn công, Tuấn Tài được tung vào sân từ đầu hiệp 2 và lập tức chứng minh giá trị: trước tiên là đường kiến tạo cho Hai Long, sau đó tiếp tục có đường chuyền giúp Đình Bắc lập công. Không chỉ vậy, Tuấn Tài còn đóng góp không ít vào mảng tấn công của đội tuyển Việt Nam bằng những đường chuyền dài, những pha tạt bóng chất lượng, điều ít khi Cao Pendant Quang Vinh làm được. Điểm mạnh của hậu vệ trái gốc Pháp là sự ổn định, chắc chắn.

Cao Pendant Quang Vinh tập tối 4.10 Ảnh: Ngọc Linh

Cao Pendant Quang Vinh mạnh mẽ và lì lợm, song thiếu đột biến trong khâu tấn công ẢNH: NGỌC LINH

Đâu là giải pháp tối ưu?

Từ những gì đã thể hiện, có thể thấy rõ đây là bài toán cân bằng giữa sự chắc chắn và tính đột biến. Trong bối cảnh hàng thủ đội tuyển Việt Nam đang gặp nhiều vấn đề như Việt Anh dính chấn thương, hàng phòng ngự còn bộc lộ không ít sơ hở và thiếu sự gắn kết cần thiết. Trong khi đó, Malaysia lại mạnh hơn hẳn so với những gì họ thể hiện ở ASEAN Cup 2026. Vì thế, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng ưu tiên sự an toàn.

Theo đó, Cao Pendant Quang Vinh sẽ được điền tên vào đội hình xuất phát, nhằm đảm bảo sự chắc chắn cần thiết cho hành lang cánh trái trước một đối thủ không thể xem thường. Chỉ khi thế trận trở nên bế tắc, đội tuyển Việt Nam cần một làn gió mới để tăng sức tấn công, Tuấn Tài mới nên được tung vào sân.

Đây là cách sử dụng nhân sự hợp lý, vừa tận dụng được sự ổn định của Cao Pendant Quang Vinh trong giai đoạn đầu trận, vừa giữ lại quân bài tấn công mang tên Tuấn Tài cho những thời điểm quyết định, giống hệt kịch bản đã từng mang lại hiệu quả ở trận gặp Pakistan.