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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Trực tiếp đội tuyển Việt Nam vs Malaysia: Quyết chiến tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026

    Hoàng Lê - Lĩnh Nam
    16 giờ hôm nay trên sân Gelora Bung Karno (Indonesia), đội tuyển Việt Nam chạm trán Malaysia ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 với mục tiêu giành chiến thắng.
    Bình luậnDiễn biến trận đấu

    Đội tuyển Việt Nam quyết tâm cao trước Malaysia

    Thể thức thi đấu của FIFA ASEAN Cup 2026 khiến 2 đội xếp nhì bảng là đội tuyển Việt Nam (bảng B) và Malaysia (bảng A) không có cơ hội thi đấu bán kết để tranh vé vào chung kết như nhiều giải đấu khác mà phải gặp nhau ở trận tranh hạng ba. 

    Trực tiếp đội tuyển Việt Nam - Malaysia: Đại chiến tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 - Ảnh 1.

    Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận tranh hạng ba với Malaysia

    ẢNH: NGỌC LINH

    Vì thế dù khá tiếc nuối, nhất là đội tuyển Malaysia khi cùng điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại so với Indonesia nhưng lỡ tấm vé chung kết vì ít hơn số bàn thắng nhưng phải gạt sang một bên để hướng đến trận tranh hạng ba. 

    Đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn về lực lượng khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son sớm chia tay giải vì chấn thương. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh gặp chấn thương trong lượt trận cuối vòng bảng trước Pakistan. Một số tuyển thủ khác cũng gặp vấn đề thể trạng không tốt sau khi kết thúc vòng đấu bảng. Cũng vì thế HLV Kim Sang-sik phải tính toán để có được đội hình tối ưu cho trận tranh hạng ba với Malaysia. 

    Trực tiếp đội tuyển Việt Nam - Malaysia: Đại chiến tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 - Ảnh 2.

    Nguyễn Đình Bắc cùng đội tuyển Việt Nam quyết tâm đánh bại Malaysia ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026

    ẢNH: NGỌC LINH

    HLV Kim Sang-sik nhận định: "So với đội Malaysia mà chúng tôi từng đối đầu ở AFF Cup, họ đã thay đổi khá nhiều về lực lượng. Nhưng với chúng tôi, điều đó không quá quan trọng. Chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào những gì mình cần chuẩn bị cho trận đấu. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp cận trận đấu tiếp theo như một trận chung kết”. 

    Trong khi đó HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia cho biết: "Chúng tôi phải tôn trọng Việt Nam. Chúng tôi biết Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với một đội hình mạnh. Họ là một trong những đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Toàn đội đang có tâm trạng tốt, bầu không khí tốt và tinh thần tốt để đối đầu với Việt Nam". 

    Trực tiếp đội tuyển Việt Nam - Malaysia: Đại chiến tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 - Ảnh 3.

    Đội tuyển Việt Nam nỗ lực hoàn thiện qua từng trận đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026

    ẢNH: NGỌC LINH

    Đặt mục tiêu đánh bại Malaysia ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam còn hướng đến việc không ngừng hoàn thiện, nâng cấp đội hình, đa dạng hóa lối chơi cho chặng đường tiếp theo. 

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