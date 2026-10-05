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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Đội tuyển Việt Nam phải đặc biệt đề phòng thứ ‘vũ khí’ lợi hại của Malaysia, thầy Kim có ‘chiêu’ gì?

    Thiếu Bá
    Thiếu Bá
    Những bàn thua liên tiếp trong 2 trận đấu trước Thái Lan và Pakistan ở vòng bảng đặt ra bài toán dành cho đội tuyển Việt Nam, trước trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026, gặp Malaysia.

    Những bàn thua có chung kịch bản

    Ở trận đấu với đội tuyển Thái Lan ngày 29.9, bàn thua của đội tuyển Việt Nam đến từ tình huống tiền vệ Sarach Yooen của Thái Lan đón bóng bật ra từ hàng thủ của chúng ta, Sarach sút xa từ tuyến 2 vào lưới. Đến trận đấu với Pakistan ngày 2.10, bàn mở tỷ số của đội bóng Nam Á đến từ tình huống đội tuyển Việt Nam để mất bóng ở tuyến 2, Mohib Afridi của Pakistan cướp được bóng lao xuống, trước khi cầu thủ này đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik trong pha đối mặt: 2 bàn thua xuất phát từ việc tuyến giữa chiếm lĩnh không gian và phòng ngự từ xa không tốt.

    Đội tuyển Việt Nam phải đặc biệt đề phòng thứ ‘vũ khí’ lợi hại của Malaysia, thầy Kim có ‘chiêu’ gì?- Ảnh 1.

    Malaysia vẫn rất đáng gờm

    Ảnh: Ngọc linh

    Đội tuyển Việt Nam phải đặc biệt đề phòng thứ ‘vũ khí’ lợi hại của Malaysia, thầy Kim có ‘chiêu’ gì?- Ảnh 2.

    Hoàng Đức sẽ chơi ngay từ đầu trong trận đấu với Malaysia?

    Ảnh: Ngọc Linh

    Nguyên nhân của việc đội tuyển Việt Nam thường xuyên để thủng lưới từ các pha bóng mất tuyến giữa, vì hiện tại chúng ta không có được hàng tiền vệ mạnh nhất. Cặp tiền vệ trung tâm hay nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay là Hoàng Đức và Thành Long ít được thi đấu cùng lúc ở các trận đấu đã qua, tại FIFA ASEAN Cup 2026.

    Trong 2 trận đấu đầu tiên của chúng ta tại giải năm nay, lần lượt gặp Philippines và Thái Lan, Hoàng Đức bị đau không thể thi đấu ngay từ đầu. Còn đến trận thứ 3 gặp Pakistan, HLV Kim Sang-sik xếp Thành Long trên băng ghế dự bị, để tránh cho Thành Long bị quá tải. Những người thay Hoàng Đức hoặc Thành Long ở các trận đấu đã qua đều chưa thể đáp ứng được sự kỳ vọng. Võ Hoàng Minh Khoa chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, trong khi Tài Lộc và Hoàng Hên khi được xếp đá tiền vệ trung tâm, các cầu thủ này rất "nhát chân" trong các pha va chạm trực tiếp.

    Phương án bịt "lỗ rò"

    Ngoài ra, do hàng hậu vệ của đội tuyển Việt Nam lúc này cũng không mạnh, nên các trung vệ của chúng ta rất ít có các tình huống đọc tình huống tốt, dâng lên bắt bài, cắt các pha tấn công của đối phương ngay từ tuyến giữa. Đây là điều mà trung vệ Thành Chung vẫn thường làm tại ASEAN Cup cách đây chỉ hơn 1 tháng, nhưng hiện Thành Chung không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Trung vệ tốt nhất của đội tuyển Việt Nam hiện giờ là Việt Anh thường xuyên quá tải vì phải liên tục bọc lót cho các đồng đội xung quanh mình.

    Đội tuyển Việt Nam phải đặc biệt đề phòng thứ ‘vũ khí’ lợi hại của Malaysia, thầy Kim có ‘chiêu’ gì?- Ảnh 3.

    Đội tuyển Malaysia rất có thể đã nghiên cứu kỹ đội tuyển Việt Nam

    Ảnh: Ngọc Linh

    Đây là điều mà đội tuyển Việt Nam sẽ phải cải thiện trong trận tranh hạng 3 với Malaysia vào chiều 5.10, trên sân Gelora Bung Karno. Chúng ta phải khống chế tốt khu trung tuyến, ngăn không cho đối thủ đẩy đội hình lên quá cao, áp sát khung thành của đội tuyển Việt Nam. Đồng thời, các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik phải làm chủ khu vực giữa sân, không cho đối thủ tung ra các đòn đánh bất ngờ từ tuyến 2.

    Không loại trừ khả năng cặp tiền vệ Hoàng Đức và Thành Long sẽ được sử dụng ngay từ đầu, trong trận đấu với Malaysia. Đây đã là trận cuối của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu đang diễn ra, chúng ta cần dốc hết sức để giành chiến thắng, tạo đà tinh thần tốt cho bóng đá nội ở các giải đấu quốc tế tiếp theo, đồng thời duy trì ưu thế áp đảo trong các cuộc đối đầu tay đôi với chính đối thủ Malaysia.

    Cũng để tăng cường khả năng đánh chặn từ xa của hàng tiền vệ, rất có thể HLV Kim Sang-sik sẽ đẩy trung vệ Nhật Minh lên chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm khi cần, tận dụng kỹ thuật tranh cướp bóng của Nhật Minh. Đây là điều mà ông Kim từng thử nghiệm ở cuối trận gặp Pakistan ít ngày. Có lẽ là để chuẩn bị cho trận tranh hạng 3 sắp diễn ra.

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