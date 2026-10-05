Dự đoán Việt Nam thắng luân lưu Malaysia trận tranh HCĐ FIFA ASEAN Cup: Lê Giang Patrick tỏa sáng

Việt Nam gặp Malaysia vốn không phải cặp đấu xa lạ của bóng đá Đông Nam Á. Nhưng khi 2 đội bước vào trận tranh HCĐ FIFA ASEAN Cup 2026, những dữ liệu từ các cuộc đối đầu trước có lẽ chỉ còn mang giá trị tham khảo.

Malaysia đã thay đổi đáng kể về lực lượng. Đội tuyển Việt Nam cũng đang xuất hiện những nhân tố và phương án tấn công mới. Sau hành trình vòng bảng nhiều biến động, cả 2 bước vào trận cuối cùng với diện mạo không còn giống trước.

HLV Tan Cheng Hoe cho biết đội tuyển Malaysia đã chuẩn bị kỹ lưỡng ẢNH: NGỌC LINH

HLV Kim Sang-sik cũng nhìn nhận điều đó: "So với đội Malaysia mà chúng tôi từng đối đầu ở AFF Cup, họ đã thay đổi khá nhiều về lực lượng. Nhưng với chúng tôi, điều đó không quá quan trọng. Chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào những gì mình cần chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp cận trận đấu tiếp theo như một trận chung kết”, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ sau lượt trận cuối vòng bảng.

Malaysia đã khác

Malaysia bước vào trận tranh HCĐ sau một kết cục khá đặc biệt tại bảng A. Ở lượt cuối, họ thắng Singapore tới 6-0. Bergson da Silva lập hat-trick, trong khi Stuart Wilkin, Paulo Josue và Syahir Bashah cũng ghi bàn.

Nhưng 6 bàn thắng vẫn chưa đủ để Malaysia giành vé vào chung kết. Họ kết thúc vòng bảng với 7 điểm và hiệu số +9, bằng Indonesia, nhưng xếp sau vì ghi ít bàn hơn. Điều đó ít nhất cho thấy sức tấn công mà đội tuyển Việt Nam phải dè chừng.

Đình Bắc và 3 đồng đội phải tập riêng, HLV Kim Sang-sik lại đau đầu trước trận Malaysia

Bergson da Silva, Paulo Josue cùng những cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Arif Aiman mang đến nhiều phương án cho Malaysia. Đây cũng là một trong những khác biệt về nhân sự khiến HLV Kim Sang-sik không muốn dựa quá nhiều vào kinh nghiệm từ những lần gặp trước.

Đội hình đội tuyển Việt Nam có nhiều thay đổi

Sự thay đổi không chỉ đến từ phía bên kia. FIFA ASEAN Cup 2026 đã buộc HLV Kim Sang-sik liên tục điều chỉnh đội hình, đặc biệt sau khi Nguyễn Xuân Son chấn thương và phải chia tay giải.

Từ đó, những phương án khác trên hàng công được trao thêm cơ hội. Williams Minh Hoàng có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Hai Long và Hoàng Đức tiếp tục cho thấy khả năng đóng góp bàn thắng từ tuyến sau. Đặc biệt, Đình Bắc đang trở thành một phương án tạo đột biến đáng chú ý.

Đình Bắc là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Có thêm lựa chọn nhưng đội tuyển Việt Nam cũng phải giải một bài toán khác đó là thể lực. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ có 2 ngày nghỉ trước khi bước vào trận tranh HCĐ. Chính ông Kim thừa nhận lịch thi đấu dày cộng với điều kiện thời tiết nóng khiến việc hồi phục trở nên khó khăn và nguy cơ cầu thủ gặp vấn đề về chấn thương tăng lên.

Bùi Hoàng Việt Anh chấn thương trong hiệp 2 trận gặp Pakistan sau khi gặp vấn đề ở vùng sau đùi. Trước đó, Xuân Son cũng phải rời giải vì chấn thương. Đội hình Việt Nam ở trận cuối chưa chắc sẽ được lựa chọn chỉ dựa trên màn trình diễn trước Pakistan. Khả năng hồi phục sau 4 trận đấu cũng có thể tác động đáng kể đến quyết định nhân sự.

HLV Kim Sang-sik sẽ khá "đau đầu" với bài toán nhân sự ẢNH: NGỌC LINH

Cả Việt Nam lẫn Malaysia đều bước vào FIFA ASEAN Cup với mục tiêu cao hơn trận tranh hạng 3. Nhưng khi cánh cửa chung kết đã đóng lại, cuộc đối đầu trực tiếp vẫn mang ý nghĩa riêng.

Với đội tuyển Việt Nam, đây là cơ hội để khép lại giải đấu bằng một chiến thắng sau hành trình có cả những thời điểm tích cực lẫn những vấn đề cần nhìn lại.

Phía Malaysia cũng có lý do để quyết tâm. Chiến thắng 6-0 trước Singapore cho thấy khả năng tấn công của họ, nhưng việc lỡ chung kết trong hoàn cảnh cùng điểm, cùng hiệu số với Indonesia chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối.

Dự đoán: Việt Nam hòa Malaysia. Đấu luân lưu, Việt Nam thắng nhờ Lê Giang Patrick xuất sắc.

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