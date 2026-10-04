Đội tuyển Việt Nam đã tìm ra trung phong mới, hay như Xuân Son: Không phải Lộc - Hên mà là…

Thử nghiệm nhân sự

Sự vắng mặt của Xuân Son tạo ra khoảng trống nơi tuyến đầu, khiến đội tuyển Việt Nam bế tắc trước hàng phòng ngự của Thái Lan hôm 29.9. Đây là bài toán mà đội tuyển Việt Nam đang giải quyết.

Williams Minh Hoàng chơi ở vị trí trung phong trong trận đấu với Pakistan Ảnh: Ngọc Linh

Vấn đề là không phải lúc nào Xuân Son cũng ở trạng thái sung sức nhất, thể trạng của tiền đạo gốc Brazil đã thay đổi khá nhiều sau khi anh trở lại từ chấn thương nặng ở ASEAN Cup 2024. Hơn nữa, ngay cả khi Xuân Son sung sức, chúng ta vẫn cần có nhân sự dự phòng cho trung phong gốc Brazil, đề phòng trường hợp anh bị phong tỏa, bị bắt bài.

Thế rồi, trận đấu với Pakistan trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia) vào ngày 2.10, phần nào giúp đội tuyển Việt Nam tìm ra lời giải cho bài toán này. Cầu thủ Việt kiều Anh Williams Minh Hoàng thi đấu ở vị trí trung phong. Đây là vị trí khác biệt so với cách Williams Minh Hoàng thi đấu ở hiệp 2 trận gặp Thái Lan tối 29.9. Khi đó, Williams Minh Hoàng được bố trí đá tiền đạo cánh, vị trí không thể phát huy hết điểm mạnh về thể hình và năng lực không chiến của cầu thủ Việt kiều Anh.

Tiền đạo Việt kiều Anh sẽ "chia lửa" cho Xuân Son trong thời gian tới? Ảnh: Ngọc Linh

Williams Minh Hoàng cao lớn (1,90 m), giỏi chơi bóng bổng, có khả năng càn lướt tốt. Thế nên, khi được bố trí ở vị trí trung phong trong trận đấu với Pakistan chiều 2.10, chân sút đang khoác áo CLB Công an TP.HCM đã chơi tốt hơn so với chính anh trước đó ít ngày. Williams Minh Hoàng có 1 bàn thắng (tăng tốc và sút chéo góc vào lưới) và 1 tình huống suýt ghi bàn (chọn đúng điểm rơi đánh đầu chệch xà ngang).

Khách quan mà nói, Wiiliams Minh Hoàng vẫn chưa quá sắc bén. Nếu sắc bén hơn, anh đã có thể ghi thêm bàn thắng, hoặc tạo nhiều áp lực lên khung thành đối phương. Nhưng đây là điều có thể thay đổi theo thời gian, nếu như cầu thủ năm nay mới 19 tuổi này có thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Vị trí mới cho nhân tố cũ

Một cầu thủ khác cũng có thể thi đấu ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, đó là Đình Bắc. Thực tế, tại ASEAN Cup kết thúc hồi cuối tháng 8, Đình Bắc từng đá thay Xuân Son ở trận chung kết lượt đi, khi Xuân Son bị rút ra khỏi sân ở hiệp 2. Khi đó, Đình Bắc chơi rất tốt, anh có pha tì đè trung vệ cao lớn Manuel Tom Bihr của Thái Lan, trước khi "nhả" bóng cho Hai Long sút tung lưới đội bóng xứ sở chùa vàng.

Đình Bắc (9) có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau trên hàng tiền đạo Ảnh: Ngọc Linh

Đình Bắc (1,80 m) không quá cao lớn như Xuân Son (1,86 m) hay Williams Minh Hoàng, nhưng cầu thủ này cũng không quá nhỏ bé. Cầu thủ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội vẫn có thể tranh chấp tay đôi với các hậu vệ đối phương. Đồng thời, anh biết cách làm tường cho các đồng xung quanh mình từ tuyến 2 lao lên dứt điểm, như cách các trung phong vẫn thường làm.

Ở trận đấu thắng Pakistan 4-2, Đình Bắc sau khi vào sân ở đầu hiệp 2, chủ yếu thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh trái. Tuy nhiên, cũng có một vài thời điểm, Đình Bắc xuất hiện ở giữa hàng tiền đạo, đá với vai trò tiền đạo cắm, nhằm tạo bất ngờ cho đối phương. Quả thật, các hậu vệ Pakistan bất ngờ khi Đình Bắc di chuyển từ cánh trái vào trung lộ. Rõ nhất là ở bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho đội tuyển Việt Nam ở phút 80, Đình Bắc di chuyển rất cao lên phía trên, nhận đường chuyền dài của Phan Tuấn Tài và lao thẳng vào khu vực cấm địa của đối phương, theo cách 1 trung phong vẫn thường làm, trước khi Đình Bắc dứt điểm chính xác để ghi bàn.

Nếu Williams Minh Hoàng và Đình Bắc thể hiện tốt ở vai trò người thay thế vị trí của Xuân Son, HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm nhiều phương án nhân sự ở các giải quan trọng trong thời gian tới, đáng kể nhất là Asian Cup 2027 (từ 5.1.2027 – 7.2.2027). Chúng ta sẽ tiếp tục thử nghiệm Đình Bắc và Williams Minh Hoàng ở trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup, gặp Malaysia vào ngày 5.10 tới đây.