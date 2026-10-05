Lê Giang Patrik và Đình Bắc không về Việt Nam cùng đội tuyển, Việt Anh được miễn đấu Shopee Cup vì quá tải

Các cầu thủ CLB Công an TP.HCM và CLB Công an Hà Nội không về cùng đội tuyển Việt Nam

14 giờ ngày 6.10, đội tuyển Việt Nam sẽ rời Indonesia về nước. Các cầu thủ của CLB Công an TP.HCM gồm Lê Giang Patrik, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa sẽ không di chuyển cùng đội mà sang Thái Lan. Ba cầu thủ Việt kiều sẽ tái ngộ đội bóng chủ quản của mình, để chuẩn bị thi đấu Shopee Cup gặp đội chủ nhà Ratchaburi vào ngày 7.10.

Lê Giang Patrik di chuyển sang Thái Lan còn Việt Anh về Việt Nam cùng đội tuyển Ảnh: Ngọc Linh

Các cầu thủ của CLB Công an Hà Nội gồm Thành Long, Đình Bắc, Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh cũng di chuyển sang Singapore, gia nhập đội bóng của mình.

CLB Công an Hà Nội sẽ đấu CLB Lion City tại Shopee Cup vào ngày 8.10. Riêng trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh được CLB Công an Hà Nội cho phép về Việt Nam cùng đội tuyển vì anh đã bị đau trước trận gặp Malaysia. Vì không còn người nên HLV Kim Sang-sik phải bố trí anh thi đấu.

HLV Kim Sang-sik xin lỗi người hâm mộ, đội tuyển Việt Nam tụt điểm sau trận thua Malaysia

Ông Kim nhận trách nhiệm về mình

Chiều 5.10, đội tuyển Việt Nam đã thua Malaysia trong trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup. Họp báo sau trận, HLV Kim Sang-sik gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ Việt Nam đã có mặt tại sân và theo dõi, cổ vũ đội tuyển từ xa. Ông cũng cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực thi đấu trong điều kiện thời tiết nóng tại Jakarta. "Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người. Thời tiết rất nóng, nhưng các cầu thủ đặc biệt là những cầu thủ lớn tuổi trong đội đã cố gắng hết sức. Tôi thực sự cảm ơn họ", HLV Kim chia sẻ.

Ông Kim xin lỗi vì thất bại Ảnh: Ngọc Linh

Đánh giá về hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim thừa nhận sự thất vọng khi Việt Nam chỉ đứng thứ tư chung cuộc. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng quỹ thời gian chuẩn bị hạn chế, cùng việc nhiều cầu thủ không có được thể trạng tốt nhất, đã ảnh hưởng đến màn trình diễn của đội tuyển.

"Tôi cảm thấy rất tiếc nuối và thất vọng với kết quả này. Quỹ thời gian chuẩn bị thực sự không nhiều, trong khi nhiều cầu thủ không có được thể trạng 100%", HLV Kim Sang-sik nói.

Trước những kỳ vọng của người hâm mộ, HLV Kim Sang-sik khẳng định ông nhận hoàn toàn trách nhiệm về kết quả của đội tuyển. "Tôi hiểu người hâm mộ có thể thất vọng về những gì đội tuyển thể hiện. Với những vấn đề này, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm. Tôi là người chịu trách nhiệm về kết quả của đội tuyển", ông nhấn mạnh.

Dù vậy, HLV Kim cho rằng FIFA ASEAN Cup 2026 cũng là cơ hội để Việt Nam nhìn nhận những vấn đề cần cải thiện và hướng tới mục tiêu tiếp theo là VCK Asian Cup 2027. "Hướng tới năm 2027, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho Asian Cup và tiếp tục trao đổi, kết nối với mọi người. Hy vọng đội tuyển có thể đạt được kết quả tốt hơn ở giải đấu đó", HLV Kim Sang-sik cho biết.