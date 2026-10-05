HLV Kim Sang-sik: 'Tôi xin lỗi vì thua Malaysia, đội tuyển Việt Nam làm chưa đủ tốt, thật thất vọng'

'Thời tiết rất nóng, các cầu thủ lớn tuổi đã cố gắng hết sức. Nhưng...'

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người. Thời tiết rất nóng, nhưng các cầu thủ lớn tuổi trong đội đã cố gắng hết sức. Tôi thực sự cảm ơn họ. Tôi cũng rất biết ơn những người hâm mộ Việt Nam đã theo dõi và cổ vũ đội tuyển từ rất xa. Xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người".

Ông nói thêm: "Đây là giải đấu đầu tiên của chúng tôi và chúng tôi chỉ đứng thứ tư. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối và thất vọng với kết quả này. Quỹ thời gian chuẩn bị thực sự không nhiều, trong khi nhiều cầu thủ không có được thể trạng 100%. Tôi hiểu người hâm mộ có thể thất vọng về những gì đội tuyển Việt Nam thể hiện. Với những vấn đề này, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm. Tôi là người chịu trách nhiệm về kết quả của đội tuyển".

HLV Kim Sang-sik ẢNH: NGỌC LINH

HLV Kim Sang-sik nhận định rằng đội tuyển Việt Nam làm chưa đủ tốt. Dù vậy, ông không bi quan mà nhìn về tương lai: "Tuy nhiên, hướng tới năm 2027, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho Asian Cup và tiếp tục trao đổi, kết nối với mọi người. Hy vọng đội tuyển có thể đạt được kết quả tốt hơn ở giải đấu đó".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng không phàn nàn về các quyết định của trọng tài. Ông nhận trách nhiệm và chấp nhận thất bại.

Tiếp theo đó, ông đưa ra nhận định về trận chung kết giữa Indonesia và Thái Lan: "Về trận chung kết giữa Indonesia và Thái Lan, tôi nghĩ rất khó dự đoán. Tôi không thể khẳng định đội nào sẽ giành chiến thắng. Cả Indonesia và Thái Lan đều xứng đáng góp mặt ở trận chung kết và họ đều là những đội bóng mạnh. Tôi nghĩ Indonesia có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà ở Jakarta. Họ vừa ghi rất nhiều bàn thắng ở trận đấu trước nên có thể đang có được sự tự tin lớn. Ngoài ra, họ nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ của người hâm mộ nhà, vì vậy khả năng họ vô địch là khá cao. HLV của Indonesia cũng đang làm tốt công việc của mình và đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng".

Đội tuyển Việt Nam thua sát nút Malaysia, lỡ tấm HCĐ FIFA ASEAN Cup

'Sẽ tìm kiếm thêm những cầu thủ tốt và phát triển lứa trẻ'

Cuối cùng, HLV Kim Sang-sik đưa ra đánh giá về bóng đá Đông Nam Á: "Hiện nay nhiều cầu thủ trong khu vực đang thi đấu cho các đội tuyển quốc gia của mình và chất lượng của các đội bóng cũng đang được nâng lên. Tôi hy vọng bóng đá Đông Nam Á sẽ tiếp tục phát triển, vươn lên một tầm cao mới ở châu Á và có thể cạnh tranh với các nền bóng đá hàng đầu châu lục. Không chỉ Việt Nam hay Thái Lan, tôi hy vọng tất cả các đội tuyển Đông Nam Á đều có thể đạt kết quả tốt tại Asian Cup 2027. Tôi sẽ ủng hộ tất cả.

Về phần đội tuyển Việt Nam, với tư cách HLV trưởng, trước hết tôi phải tìm kiếm những cầu thủ tốt. Đồng thời, tôi cũng phải phát triển các cầu thủ trẻ, tạo điều kiện để họ được thi đấu và trưởng thành. Qua đó, chúng tôi có thể xây dựng một đội tuyển quốc gia có sự kết hợp tốt hơn giữa các thế hệ".

Ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam không có đội hình mạnh nhất khi hàng loạt cầu thủ dính chấn thương. Vì thế, Hoàng Đức và các đồng đội tấn công thiếu hiệu quả, có phần bế tắc. Chiều ngược lại, Malaysia tỏ ra nguy hiểm trong các tình huống phòng ngự phản công, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, khiến khung thành Lê Giang Patrik chao đảo.

Phút 65, Malaysia có bàn mở tỷ số. Fergus Tierney, cầu thủ vào sân thay người có pha xoay xở rồi ra chân rất nhanh. Bóng đi căng và hiểm hóc, khiến thủ môn Lê Giang Patrik chỉ còn biết đứng chôn chân.

Những phút cuối, đội tuyển Việt Nam nỗ lực gây sức ép lớn hơn về phía khung thành Malaysia. Tuy nhiên, các học trò HLV Kim Sang-sik không tạo ra sự khác biệt nào. Những cú sút xa, tạt bóng đều thiếu chính xác. "Những chiến binh sao vàng" chấp nhận thất bại 0-1, khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ 4 chung cuộc.