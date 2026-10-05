'Khẩu chiến' trước giờ G: HLV Kim Sang-sik và đối thủ Tan Cheng Hoe không ai nhường ai





HLV Kim Sang-sik rất khát khao

Không giấu giếm những khó khăn mà đội tuyển Việt Nam đang đối mặt, HLV Kim Sang-sik thẳng thắn chia sẻ về tình hình lực lượng sau trận thắng Pakistan: "Sau trận đấu với Pakistan, đội hình của chúng ta đã mất một số cầu thủ như Hoàng Hên, Tài Lộc hay Việt Anh đang có một số chấn thương về cơ bắp". Dù vậy, ông vẫn để ngỏ khả năng Việt Anh kịp ra sân: "Đối với Việt Anh thì cũng có một chút chấn thương về cơ, nhưng vẫn có khả năng cao để có thể thi đấu vào trận đấu ngày mai".

HLV Kim Sang-sik quyết thắng, dù đội tuyển Việt Nam đang không có lực lượng mạnh nhất ẢNH: NGỌC LINH

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm chiến thắng ẢNH: NGỌC LINH

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng chỉ ra nguyên nhân khiến Tài Lộc và Hoàng Hên chưa thể hiện được tốt nhất trong thời gian qua. Về Tài Lộc, ông cho biết: "Với Tài Lộc thì trước giải này cũng có chấn thương nhẹ nên chưa thể thi đấu tại CLB và việc phục hồi thể lực cũng có một chút vấn đề". Trong khi đó, Hoàng Hên "cũng đã không thể hiện được 100% sức lực khi thi đấu tại đội tuyển".

Nói về việc không thể vào chung kết, HLV Kim Sang-sik không che giấu sự tiếc nuối: "Khi chúng ta chưa vào được trận chung kết thì điều đó khiến tôi nghĩ mọi người cảm thấy khá thất vọng". Tuy nhiên, ông cũng dành sự tôn trọng đặc biệt cho đối thủ sắp tới: "So với những giải đấu trước thì Malaysia đã có một lực lượng tốt hơn rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều", một lời nhắc nhở các cầu thủ Việt Nam không được phép chủ quan trước trận tranh hạng 3.

Cuối cùng, HLV Kim Sang-sik khẳng định: "Mỗi trận đấu các cầu thủ đều nỗ lực cống hiến hết mình vì những trận chiến thắng, nên mặc dù là trận tranh 3-4 nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất".

HLV Tan Cheng Hoe (phải) đang rất thận trọng ẢNH: NGỌC LINH

Malaysia cải thiện sức mạnh hơn nhiều so với ASEAN Cup 2026 ẢNH: NGỌC LINH

HLV Tan Cheng Hoe tự tin, nhưng còn lo một điều

Ở phía đối diện, HLV Tan Cheng Hoe không ngần ngại thể hiện khát khao được đánh bại đội tuyển Việt Nam sau một khoảng thời gian dài chịu lép vế. "Bản thân tôi đã từ lâu mong muốn đánh bại đội tuyển Việt Nam và giành kết quả khả quan, bởi chúng tôi đã không thắng họ trong hơn 11 năm qua", ông nói, qua đó cho thấy áp lực lịch sử đối đầu vẫn luôn hiện hữu trong đầu vị HLV người Malaysia.

Ông cũng dành sự tôn trọng nhất định cho đối thủ, đặc biệt là ở khâu phòng ngự: "Chúng tôi biết sức mạnh của họ không chỉ nằm ở hàng công. Họ cũng đã bổ sung các cầu thủ nhập tịch vào hàng phòng ngự". Nhận xét tổng quan về đội tuyển Việt Nam, Tan Cheng Hoe thừa nhận: "Đội tuyển Việt Nam qua từng thời kỳ luôn được củng cố sức mạnh. Tính kỷ luật, và lối chơi chắc chắn trong cả tấn công và phòng thủ luôn được duy trì. Vì vậy, để đánh bại họ sẽ vô cùng khó khăn".

Chính vì nhận thức rõ thử thách phía trước, HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các học trò: "Chúng tôi phải hết sức tập trung và cần sự chuẩn bị tốt nhất có thể. Các cầu thủ cần hồi phục cả về thể lực lẫn tinh thần".