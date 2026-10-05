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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    FIFA nói gì về trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia?

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương
    FIFA chỉ ra những thời điểm Malaysia gây sức ép lên đội tuyển Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh khả năng phòng ngự giúp đội bóng áo vàng bảo toàn chiến thắng 1-0 để giành HCĐ FIFA ASEAN Cup 2026.

    Sau trận tranh HCĐ FIFA ASEAN Cup 2026, FIFA có bài viết đánh giá về chiến thắng 1-0 của Malaysia trước đội tuyển Việt Nam vào ngày 5.10. FIFA đặc biệt nhấn mạnh khả năng phòng ngự của Malaysia, màn trình diễn của Bergson và khoảnh khắc tạo khác biệt của Fergus Tierney.

    Theo FIFA, Malaysia đã có một giải đấu ấn tượng. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe kết thúc vòng bảng với thành tích ghi bàn tốt thứ 2 và là đội duy nhất không để thủng lưới, nhưng lỡ vé vào chung kết trước Indonesia vì kém số bàn thắng ghi được.

    FIFA nói gì về trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia?- Ảnh 1.

    Đội tuyển Malaysia lần đầu thắng đội tuyển Việt Nam sau 12 năm

    ẢNH: NGỌC LINH

    Trong trận tranh HCĐ, FIFA mô tả hiệp 1 diễn ra chặt chẽ. Bergson tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất của Malaysia. Tiền đạo 35 tuổi có đường căng ngang nguy hiểm mà Quentin Cheng không thể tận dụng, sau đó 2 lần buộc thủ môn Lê Giang Patrik phải cứu thua.

    Đội tuyển Việt Nam giữ được tỷ số 0-0 đến hết hiệp 1, nhưng bước ngoặt xuất hiện không lâu sau giờ nghỉ.

    Đội tuyển Việt Nam thua sát nút Malaysia, lỡ tấm HCĐ FIFA ASEAN Cup

    Đội tuyển Việt Nam rất nỗ lực nhưng Malaysia phòng ngự kín kẽ

    Do gặp vấn đề chấn thương, Bergson phải rời sân và Fergus Tierney được tung vào thay. FIFA nhấn mạnh chỉ hơn 1 phút sau khi xuất hiện, tiền đạo 23 tuổi đã tạo ra bước ngoặt.

    Phút 62, Tierney nhận bóng trước vòng cấm rồi tung cú sút xuyên qua 2 chân Bùi Hoàng Việt Anh, đánh bại Lê Giang Patrik để mở tỷ số 1-0. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 của Tierney cho đội tuyển Malaysia.

    Đội tuyển Việt Nam sau đó gặp thêm khó khăn khi Ngô Đăng Khoa phải rời sân vì chấn thương. FIFA cũng đề cập tình huống đội tuyển Việt Nam được trọng tài cho hưởng phạt đền, nhưng quyết định này sau đó bị hủy sau khi VAR can thiệp.

    FIFA nói gì về trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia?- Ảnh 2.

    HLV Kim Sang-sik đã có nhiều điều chỉnh ở hiệp 2 nhưng không thể tìm được bàn gỡ

    ẢNH: NGỌC LINH

    Trong thời gian cuối trận, đội tuyển Việt Nam gia tăng sức ép để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, theo FIFA, Malaysia đã đứng vững trước những nỗ lực của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

    Chiến thắng 1-0 giúp Malaysia giành HCĐ, trong khi đội tuyển Việt Nam kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ 4. FIFA đánh giá Malaysia đã khép lại giải đấu đầu tiên với thành tích phòng ngự ấn tượng được duy trì đến trận cuối cùng.

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