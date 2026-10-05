VAR từ chối phạt đền, đội tuyển Việt Nam thua sát nút Malaysia 0-1: Không thể giành HCĐ FIFA ASEAN Cup

Lê Giang Patrik liên tục cứu thua

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận tranh HCĐ FIFA ASEAN Cup 2026 với Hai Long và Ngô Đăng Khoa được trao cơ hội đá chính. Williams Minh Hoàng tiếp tục xuất hiện trên hàng công.

Các học trò HLV Kim Sang-sik nhập cuộc khá chủ động, tích cực tranh chấp ngay bên phần sân đối phương để giành lại bóng sớm. Hai Long chơi xông xáo, liên tục di chuyển và ngay đầu trận đã có cú dứt điểm đưa bóng chệch khung thành.

HLV Kim Sang-sik đã có nhiều điều chỉnh ở đội hình xuất phát ẢNH: NGỌC LINH

Hoàng Đức mang băng đội trưởng và Ngô Đăng Khoa có mặt trong đội hình xuất phát ẢNH: NGỌC LINH

Đội tuyển Việt Nam có những thời điểm kiểm soát thế trận tốt nhờ các pha phối hợp nhóm nhỏ. Tuy nhiên, khi Malaysia tổ chức áp sát chặt chẽ, số đường chuyền hỏng của cả 2 đội tăng lên và trận đấu thiếu những pha phối hợp thực sự sắc bén.

Nếu đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát bóng trong khoảng thời gian đầu, Malaysia lại tạo ra những tình huống nguy hiểm hơn khi đưa bóng đến gần vòng cấm. Bergson là mối đe dọa lớn nhất. Tiền đạo Malaysia liên tục sử dụng sức mạnh và khả năng xử lý nhanh để tìm khoảng trống dứt điểm. Lê Giang Patrik phải 2 lần trổ tài trước những cơ hội của chân sút này.

Đội tuyển Việt Nam thua sát nút Malaysia, lỡ tấm HCĐ FIFA ASEAN Cup

Đội tuyển Việt Nam cũng có cơ hội từ các tình huống cố định. Hai Long thực hiện cú đá phạt căng nhưng không thắng được thủ môn Malaysia, còn Ngô Đăng Khoa có cú sút xa đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Malaysia vượt lên, đội tuyển Việt Nam hụt phạt đền sau khi trọng tài tham khảo VAR

Sang hiệp 2, thế trận trở nên cởi mở hơn. Hoàng Đức có đường chuyền sắc bén để Hai Long thoát xuống bên cánh phải nhưng hàng thủ Malaysia kịp hóa giải. Ở chiều ngược lại, Malaysia bắt đầu gia tăng sức ép. Lê Giang Patrik tiếp tục chơi chắc chắn trước một tình huống cố định, trong khi hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam nhiều lần phải phối hợp bọc lót.

Đình Bắc được tung vào sân ở đầu hiệp 2 ẢNH: NGỌC LINH

Phút 60, HLV Kim Sang-sik sau đó đưa Đình Bắc vào thay Williams Minh Hoàng nhằm tăng tốc độ và khả năng tạo đột biến cho hàng công. Tuy nhiên, khi sự điều chỉnh này chưa kịp phát huy hiệu quả, đội tuyển Việt Nam đã nhận bàn thua.

Phút 62, Fergus Tierney xoay xở nhanh trước khi tung cú sút mạnh đánh bại Lê Giang Patrik, mở tỷ số 1-0 cho Malaysia. Bàn thua đặt đội tuyển Việt Nam vào thế phải đẩy cao đội hình. Trong lúc HLV Kim Sang-sik cần thêm những phương án tấn công, Ngô Đăng Khoa lại bị căng cơ sau một nỗ lực tranh chấp và phải rời sân.

Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài quyết định không cho đội tuyển Việt Nam hưởng quả phạt đền ẢNH: NGỌC LINH

Sự xuất hiện của những cầu thủ giàu tốc độ giúp đội tuyển Việt Nam gia tăng sức ép trong nỗ lực tìm bàn gỡ. Phút 73, Lê Văn Đô ngã trong vòng cấm sau tác động của hậu vệ Malaysia. Trọng tài ban đầu xác định đội tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài thay đổi quyết định và không cho đội tuyển Việt Nam hưởng quả 11 m.

Khoảng thời gian cuối trận, sức ép được các học trò HLV Kim Sang-sik gia tăng. Việt Anh dâng cao tham gia tấn công và có 2 pha dứt điểm liên tiếp trong vòng cấm nhưng không thể đưa bóng vào lưới.

Dù các chân sút đội tuyển Việt Nam rất nỗ lực nhưng không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của đối phương ẢNH: NGỌC LINH

HLV Kim Sang-sik tiếp tục tung Tuấn Tài, Xuân Mạnh và Võ Hoàng Minh Khoa vào sân. Đội tuyển Việt Nam dồn thêm quân về phía trước, trong khi Đình Bắc được kỳ vọng tạo khác biệt bằng tốc độ và khả năng đột phá. Dù vậy, hàng phòng ngự Malaysia vẫn đứng vững. Việt Anh tiếp tục có thêm nỗ lực dứt điểm mang về một quả phạt góc, nhưng đội tuyển Việt Nam không tận dụng thành công.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Malaysia. Không thể tìm được bàn gỡ trong quãng thời gian cuối, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại ở trận tranh HCĐ và kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ 4.

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