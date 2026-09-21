Phân bón Cà Mau đại hội bất thường, bổ sung nhiều định hướng chiến lược đột phá

Một trong những nội dung trọng tâm được trình cổ đông tại đại hội là sửa đổi bổ sung số 12 hợp đồng mua bán khí cho Nhà máy Đạm Cà Mau, trong đó bổ sung nguồn khí mới từ mỏ Nam Du - U Minh ẢNH: NVCC

Theo chương trình đại hội, Hội đồng quản trị PVCFC sẽ trình cổ đông xem xét định hướng phát triển Tổng công ty đến năm 2050; sửa đổi bổ sung số 12 hợp đồng mua bán khí với việc bổ sung nguồn khí mới từ mỏ Nam Du - U Minh; sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, điều lệ và các quy chế quản trị cùng nội dung kiện toàn Hội đồng quản trị.

Các nội dung được trình tại đại hội lần này nằm trong quá trình PVCFC chuẩn bị các nền tảng cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo, từ định hướng chiến lược, nguồn nguyên liệu cho hoạt động sản xuất cốt lõi đến không gian kinh doanh và năng lực quản trị. Cụ thể, định hướng phát triển PVCFC đến năm 2050 được xây dựng đồng hành với chiến lược phát triển của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), gắn liền với khát vọng vươn tầm khu vực. Để hiện thực hóa mục tiêu này, PVCFC tập trung khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh cốt lõi, tối ưu hóa chuỗi giá trị phân bón hiện hữu, chuyển từ sản phẩm đơn lẻ sang bộ giải pháp nông nghiệp thông minh công nghệ cao và mở rộng sản xuất khí công nghiệp và hóa chất liên quan phân bón trên nền tảng công nghệ hiện có của Nhà máy Đạm Cà Mau.

PVCFC định hướng tập trung phát triển công nghệ sinh học và chế biến sau thu hoạch gồm tạo giống, vùng trồng; thu hái, sơ chế, bảo quản, chế biến, xuất khẩu; logistics ẢNH: NVCC

Khí thiên nhiên là nguyên liệu đầu vào quan trọng đối với hoạt động của Nhà máy Đạm Cà Mau. Trong thời gian qua, với sự hỗ trợ của Petrovietnam, PVCFC đã làm việc với PV GAS hoàn thiện điều khoản và điều kiện cung cấp nguồn khí Nam Du - U Minh cho Nhà máy Đạm Cà Mau để PV GAS hoàn thiện hợp đồng mua khí thượng nguồn với chủ mỏ Nam Du - U Minh và các đối tác liên quan để chuẩn bị các điều kiện khai thác và đưa nguồn khí này vào phục vụ hoạt động sản xuất của Nhà máy.

Theo tài liệu trình đại hội, Nam Du - U Minh được xác định là nguồn khí bổ sung quan trọng đối với PVCFC trong thời gian tới. Bên cạnh đó, PVCFC còn đẩy mạnh phát triển theo chiều ngang, mở rộng sang các lĩnh vực liền kề - tích hợp, tham gia kinh tế nông nghiệp một cách toàn diện, từ đầu vào, đến đầu ra để tạo ra giá trị, hỗ trợ nông dân; tập trung phát triển công nghệ sinh học và chế biến sau thu hoạch gồm tạo giống, vùng trồng; thu hái, sơ chế, bảo quản, chế biến, xuất khẩu; logistics.



