Đội tuyển Việt Nam kiệt sức vì vừa vô địch xong ASEAN Cup đã phải chiến đấu ngay giải lớn

Danh sách chấn thương kéo dài

Ở trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 với Malaysia chiều 5.10, đội tuyển Việt Nam chỉ còn 19 cầu thủ sẵn sàng ra sân. Danh sách 23 cầu thủ được đăng ký ban đầu có 2 cầu thủ phải sớm rời giải ngay sau lượt trận đầu tiên, gồm Xuân Son (chấn thương) và Gia Hưng (về nước giải quyết việc gia đình). Đến sau vòng bảng, có thêm Hoàng Hên và Tài Lộc chấn thương, không thể tham dự trận tranh hạng 3 với Malaysia.

Nhiều vị trí của đội tuyển Việt Nam kiệt sức vì liên tục thi đấu ở các giải quốc tế liền kề nhau Ảnh: Ngọc Linh

Trong số 19 cầu thủ này, có 2 thủ môn dự bị là Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt hầu như không thể thi đấu các vị trí khác. Chính vì thế, đội tuyển Việt Nam thực chất chỉ còn 17 cầu thủ sẵn sàng cho trận đấu với Malaysia. Đấy chính là lý do mà ở cuối trận đấu với Malaysia, dù đang bị dẫn trước, dù rất cần tăng cường hàng tấn công, nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn phải tung tiền vệ trung tâm Võ Hoàng Minh Khoa và trung vệ Phạm Xuân Mạnh vào sân. Nguyên nhân là vì ông Kim đã hết nhân sự chuyên về tấn công.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam có 2 cầu thủ đã được gọi vào danh sách tập trung dự FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng phải rút khỏi đội tuyển vào giờ chót, đó là trung vệ Nguyễn Thành Chung và tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Họ bị chấn thương vì quá tải sau ASEAN Cup 2026 kéo dài.

Tiền vệ Hoàng Đức cũng có dấu hiệu quá tải sau ASEAN Cup 2026, dẫn đến việc anh không xuất hiện ở trận đầu tiên giữa đội tuyển Việt Nam gặp Philippines ngày 26.9. Sau đó, anh chỉ thi đấu từ hiệp 2 của trận gặp Thái Lan ngày 29.9. Đến cuối trận gặp Malaysia chiều 5.10, Hoàng Đức, Tiến Anh và một số cầu thủ của đội tuyển Việt Nam hầu như không còn chạy nổi nữa, họ thật sự mệt mỏi.

Mật độ kinh hoàng

8 trận đấu tại ASEAN Cup và 4 trận đấu ở FIFA ASEAN Cup, những cầu thủ thi đấu nhiều nhất của đội tuyển Việt Nam của đội tuyển Việt Nam ở cả 2 giải đấu vừa nêu phải đá tổng cộng 12 trận (8 trận tại ASEAN Cup, 4 trận tại FIFA ASEAN Cup), trong khoảng 2 tháng 10 ngày (từ 24.7 – 5.10). Xen kẽ với đó là những trận đấu ở cấp độ CLB.

Một số cầu thủ của đội tuyển Việt Nam phải tập riêng ngay trước trận tranh hạng 3 với Malaysia Ảnh: Ngọc Linh

Tổng cộng, một cầu thủ nếu thi đấu đủ tại ASEAN Cup, FIFA ASEAN Cup và các trận đấu cho CLB chủ quản ở giải trong nước và cúp châu Á, phải trải qua khoảng 15 - 16 trận trong vòng 70 ngày (bình quân 4,3 – 4,6 ngày/trận). Đây là con số gây quá tải với cầu thủ Việt Nam. Những người thi đấu ít hơn một chút, cũng phải đá 13 – 14 trận trong khoảng thời gian nói trên (khoảng 5 – 5,4 ngày/trận).

Về phía các đội Thái Lan, Indonesia, Singapore, Philippines và Malaysia, họ cũng tham dự 2 giải ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup. Tuy nhiên, các đội Philippines và Indonesia bị loại sau vòng bảng ASEAN Cup, đội tuyển Singapore và Malaysia bị loại sau vòng bán kết giải vô địch Đông Nam Á. Họ thi đấu ít hơn hẳn đội tuyển Việt Nam, nên thể lực của họ chưa bị bào mòn.

Chi tiết khác, đội hình của Indonesia và Malaysia, rồi có thêm Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup gần như thay đổi rất lớn so với ASEAN Cup. Do đó các trụ cột của họ không bị kiệt sức. Về phía đội tuyển Việt Nam, nhóm các trụ cột như thủ môn Lê Giang Patrik, trung vệ Xuân Mạnh, Việt Anh, hậu vệ phải Tiến Anh, tiền vệ Hoàng Đức, Thành Long, Hai Long, tiền đạo Đình Bắc cày ải từ giải này qua giải khác, khiến cho họ không còn duy trì tốt thể lực ở giai đoạn cuối FIFA ASEAN Cup 2026.