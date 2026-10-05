FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia 0-0 Thái Lan: Cạnh tranh nảy lửa vì chức vô địch

Lợi thế sân nhà

So với giải ASEAN Cup 2026 kết thúc hồi tháng 9, cả Indonesia lẫn Thái Lan vào lúc này đều mang một diện mạo mới nhờ sở hữu lực lượng mạnh nhất, đặc biệt là các ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài. Trong đó, chủ nhà Indonesia bước vào trận đại chiến với tinh thần hưng phấn cao độ. Thắng lợi đậm đà 9-2 trước Bangladesh ở trận đấu quyết định của vòng bảng không chỉ giúp họ đoạt tấm vé vào chung kết mà còn tạo đà tâm lý rất mạnh mẽ. Bên cạnh đó, điểm tựa lớn nhất của đội bóng xứ vạn đảo chính là "chảo lửa" Gelora Bung Karno tại Jakarta. Với hơn 50.000 khán giả dự kiến phủ kín các khán đài, Indonesia sẽ có lợi thế rất lớn từ "cầu thủ thứ 12".

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Thái Lan hiện tại có lực lượng hoàn hảo. Đội bóng xứ sở chùa vàng bất ngờ nhận thất bại với tỷ số 1-2 trước Philippines ở lượt trận cuối vòng bảng. Dù vậy, kết quả này hoàn toàn nằm trong tính toán của HLV Anthony Hudson. Khi vị trí nhất bảng đã nằm chắc trong tay, vị thuyền trưởng người Anh đã chủ động xoay tua đội hình, nhằm cất các trụ cột trên băng ghế dự bị để tránh rủi ro chấn thương và thẻ phạt. Trận thua mang tính "thủ tục" đó giúp dàn hảo thủ của Thái Lan bước vào trận chung kết với nền tảng thể lực sung mãn. Thành tích đối đầu cũng nghiêng hẳn về phía "Voi chiến". Trong 5 trận gần nhất, đội bóng xứ sở chùa vàng bất bại với 2 chiến thắng và 3 trận hòa.

Đội tuyển Indonesia (trái) có tâm lý hưng phấn và lợi thế sân nhà ẢNH: NGỌC LINH

Khu trung tuyến sẽ định đoạt

Nơi căng thẳng nhất và nhiều khả năng định đoạt cục diện trận đấu chính là khu vực giữa sân. Khu trung tuyến hội tụ nhiều ngôi sao sáng nhất của cả hai phía. Đáng chú ý, đây còn là cuộc đối đầu giữa 2 trường phái đối lập. Indonesia sở hữu hàng tiền vệ mang đậm chất châu Âu với sức mạnh thể chất và khả năng tranh chấp vượt trội. Tuyến giữa của đội bóng xứ vạn đảo có nhiều cái tên nổi bật đang thi đấu ở nước ngoài như Kevin Diks, Joey Pelupessy, Dean James, và đặc biệt là Calvin Verdonk - cầu thủ thi đấu tại UEFA Champions League trong màu áo CLB Lille (Pháp). Tuy nhiên, đoàn quân của ông John Herdman cũng chịu tổn thất không nhỏ khi tiền vệ trụ cột Thom Haye phải vắng mặt do án treo giò, để lại khoảng trống đáng kể trong khâu luân chuyển bóng.

Xét về khía cạnh đẳng cấp và kinh nghiệm của nhân sự ở tuyến giữa, đội tuyển Thái Lan được đánh giá nhỉnh hơn. HLV Anthony Hudson nắm trong tay những cái tên rất kỳ cựu. Supachok Sarachat, Sarach Yooyen và Chanathip Songkrasin vẫn là hạt nhân trong sự vận hành của "Voi chiến". Nếu lối chơi của Indonesia thiên về cơ bắp và sức càn lướt, thì điểm mạnh của Thái Lan chính là sự mềm mại, khéo léo cùng khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu. Sarach Yooyen đã bước sang tuổi 34 vẫn chơi bền bỉ và có "vũ khí" lợi hại là những cú dứt điểm tầm xa như búa bổ. Khả năng gây đột biến từ những pha xử lý phạm vi hẹp của Chanathip luôn là mối nguy hiểm thường trực đối với bất kỳ hệ thống phòng ngự nào. Còn với Supachok, tiền vệ đang thi đấu ở Nhật Bản cũng rất đáng gờm ở những tình huống sút xa hoặc đá phạt.