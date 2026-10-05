Đội tuyển Việt Nam sẽ tăng đến 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA nếu thắng Malaysia

Lý do mọi trận đấu tại FIFA ASEAN Cup đều quan trọng

Tại FIFA ASEAN Cup, các trận đấu tại giải đều được cộng điểm với hệ số cao do diễn ra trong lịch FIFA Day. Vì vậy, mọi kết quả đều ảnh hưởng trực tiếp thứ hạng của các đội. Với đội tuyển Việt Nam, việc cần nỗ lực tối đa để giành chiến thắng trước Malaysia gần như là điều bắt buộc, vì phải đảm bảo vị trí trong tốp 100 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm thắng Malaysia trong trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup để bảo vệ thành quả của mình trên bảng xếp hạng FIFA Ảnh: Ngọc Linh

Điều này sẽ mang tính chiến lược cho chiến dịch cực kỳ quan trọng sắp tới của đội tuyển Việt Nam, đó là vòng loại World Cup 2030 ngay sau Asian Cup 2027.

Vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á với lễ bốc thăm chia bảng cho vòng loại thứ nhất và vòng loại hai, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15.12 tới đây. Cho đến nay, World Cup 2030 vẫn sẽ có 48 đội tham dự, kế hoạch mở rộng 64 đội vẫn bỏ ngỏ.

Do đó, nhiều khả năng thể thức thi đấu vòng loại vẫn được giữ nguyên như kỳ trước ở World Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan dự kiến sẽ được vào thẳng vòng loại hai, nếu hai đội tiếp tục duy trì vị trí cao trong tốp 100 trên bảng xếp hạng FIFA như hiện nay.

Đội tuyển Indonesia hiện xếp hạng 117, cũng đang dồn toàn lực để thắng Thái Lan trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup. Qua đó, hy vọng sẽ cải thiện đáng kể vị trí hiện nay và cũng sẽ vào vòng loại hai.

Tại vòng loại hai World Cup 2030 khu vực châu Á, dự kiến có 36 đội được chia thành 9 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội. Đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ ba, với tổng cộng có 18 đội và cũng có suất tham dự Asian Cup 2032. Tại đây, 18 đội tiếp tục chia 3 bảng để tranh các suất tham dự vòng chung kết World Cup 2030 (châu Á vẫn có 8,5 suất như World Cup 2026).

Đội tuyển Malaysia đã không thể thắng đội tuyển Việt Nam kéo dài hơn 11 năm nay Ảnh: Ngọc Linh

Chính vì vậy, các trận đấu tại FIFA ASEAN Cup cực kỳ quan trọng, là cơ hội để các đội khu vực Đông Nam Á có tham vọng tại vòng loại World Cup 2030 cải thiện thứ hạng, và hy vọng ở vị trí thuận lợi để tiến xa hơn.

FIFA ASEAN Cup hiện còn trận tranh hạng ba giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia lúc 16 giờ, và trận chung kết giữa Indonesia và Thái Lan lúc 20 giờ, cùng ngày 5.10.

Đội tuyển Việt Nam phải nắm lấy cơ hội lớn

Đội tuyển Việt Nam hiện xếp 99 thế giới theo thời gian thực trên bảng xếp hạng FIFA tính đến ngày 4.10. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn xếp thứ hai ở khu vực Đông Nam Á, sau Thái Lan (hạng 93 thế giới). Ở khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 17, còn Thái Lan xếp thứ 14.

Với đội tuyển Việt Nam, nếu thắng Malaysia, sẽ được cộng 3,67 điểm để tích lũy thêm vào số điểm hiện có 1.237,62 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Với số điểm dự kiến (nếu thắng Malaysia) là 1.241,29 điểm, đội tuyển Việt Nam sẽ có bước nhảy vọt đến 3 bậc từ vị trí thứ 99 lên hạng 96 thế giới, soán ngôi của Bahrain, đội rớt đến 4 bậc (hiện còn 1.240,30 điểm) do thua cả 3 trận liên tiếp tại Gulf Cup và sớm bị loại.

Điểm số này cũng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua đội tuyển Mozambique (đã kết thúc lịch thi đấu) ở vị trí thứ 98, hiện có 1.238,23 điểm. Và đội tuyển Guatemala ở vị trí thứ 97, hiện có 1.238,94 điểm. Guatemala còn đấu trận gặp đối thủ mạnh hơn là Suriname vào ngày 6.10 tại CONCACAF Nations League.

Do đó, trận thắng Malaysia sẽ vô cùng quan trọng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik, không chỉ giành thành tích là vị trí thứ ba tại FIFA ASEAN Cup, mà còn cải thiện và xây chắc vị trí của mình trong tốp 100 thế giới.

Trường hợp hòa sau 90 phút chính thức và thua trong loạt sút luân lưu, đội tuyển Việt Nam sẽ bị trừ 3,83 điểm vào số điểm hiện có (1.237,62 điểm). Còn thua trong 90 phút chính thức sẽ bị trừ đến 6,33 điểm. Trường hợp đội tuyển Việt Nam hòa trong 90 phút, nhưng thắng loạt sút luân lưu sẽ bị trừ 1,33 điểm.

Với những trường hợp này nếu xảy ra, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể giữ được vị trí thứ 99 hiện có, nhưng sẽ rất mong manh. Do phải hy vọng vào các đội xếp ngay sau như Luxembourg (hạng 100) phải thua Bulgaria (ngày 7.10). Hay Tajikistan (hạng 101) không thắng được đội tuyển Trung Quốc vào ngày 6.10.