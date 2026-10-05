Đội tuyển Việt Nam thua sát nút Malaysia, lỡ tấm HCĐ FIFA ASEAN Cup

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn Tin liên quan Highlight Malaysia 1-0 Việt Nam: Rời FIFA ASEAN Cup với vị trí thứ 4Đội tuyển Việt Nam không thể tìm được bàn gỡ sau khi để Malaysia vượt lên trong hiệp 2, qua đó nhận thất bại 0-1 ở trận tranh HCĐ và khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ 4.Đội tuyển Việt Nam cần dè chừng những 'ngòi nổ' nào của đội tuyển MalaysiaĐình Bắc và 3 đồng đội phải tập riêng, HLV Kim Sang-sik lại đau đầu trước trận Malaysia Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề đội tuyển Việt Nam Đội tuyển Malaysia FIFA ASEAN Cup 2026 HCĐ FIFA ASEAN Cup
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