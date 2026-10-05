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    Đội tuyển Việt Nam thua sát nút Malaysia, lỡ tấm HCĐ FIFA ASEAN Cup
    VideoThể thao

    Đội tuyển Việt Nam thua sát nút Malaysia, lỡ tấm HCĐ FIFA ASEAN Cup

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương

    Đội tuyển Việt Nam nhận thất bại đáng tiếc trước Malaysia trong trận tranh HCĐ FIFA ASEAN Cup 2026. Thua sát nút 0-1, thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại giải đấu ở vị trí thứ 4.

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