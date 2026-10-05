Highlight Malaysia 1-0 Việt Nam: Rời FIFA ASEAN Cup với vị trí thứ 4

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn Tin liên quan Đội tuyển Việt Nam cần dè chừng những 'ngòi nổ' nào của đội tuyển MalaysiaBên cạnh Bergson và Arif Aiman, Malaysia vẫn còn sở hữu nhiều phương án ghi bàn khác. Trước trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026, hàng thủ Việt Nam cần dè chừng những ai và tổ chức phòng ngự ra sao để hạn chế sức mạnh của đối thủ?Đình Bắc và 3 đồng đội phải tập riêng, HLV Kim Sang-sik lại đau đầu trước trận MalaysiaWilliams Minh Hoàng quyết thắng Malaysia, Đình Bắc được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Đội tuyển Malaysia đội tuyển Việt Nam FIFA ASEAN Cup Highlight
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