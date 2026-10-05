Highlight Malaysia 1-0 Việt Nam: Rời FIFA ASEAN Cup với vị trí thứ 4

Đội tuyển Việt Nam không thể tìm được bàn gỡ sau khi để Malaysia vượt lên trong hiệp 2, qua đó nhận thất bại 0-1 ở trận tranh HCĐ và khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ 4.