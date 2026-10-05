Đội tuyển Việt Nam cần dè chừng những 'ngòi nổ' nào của đội tuyển Malaysia

Malaysia bước vào trận tranh hạng ba FIFA ASEAN CUP 2026 với Việt Nam sau hành trình vòng bảng đầy ấn tượng. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe giành 7 điểm sau ba trận, ghi 9 bàn và chỉ đứng sau Indonesia do kém số bàn thắng. Trong các pha lập công đó, Bergson và Arif Aiman để lại dấu ấn nổi bật, nhưng sức mạnh tấn công của Malaysia còn đến từ những nhân tố khác.

Bergson và Arif dẫn dắt hàng công

Bergson là chân sút nổi bật nhất của Malaysia tại vòng bảng với 4 pha lập công, trong đó có cú hat-trick vào lưới Singapore. Thành tích này giúp anh đứng thứ hai trong cuộc đua Vua phá lưới, chỉ sau Mitchell Baker của Indonesia.

Điểm mạnh của Bergson nằm ở khả năng chọn vị trí và chớp thời cơ trong vòng cấm. Không cần tham gia quá nhiều vào quá trình triển khai bóng, tiền đạo thuộc biên chế của Johor Darul Ta'zim thường duy trì vị trí cao nhất trên hàng công, di chuyển giữa các hậu vệ và chờ thời điểm thích hợp để dứt điểm.

Bergson là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Trước Singapore, Bergson mở tỷ số trên chấm phạt đền sau tình huống Fergus Tierney bị phạm lỗi. Phút 62, anh đón đường chuyền từ cánh phải của Arif Aiman và dứt điểm ở cự ly gần, nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 90+3, anh hoàn tất hat-trick bằng một cú sút mạnh sau đường chuyền của Hong Wan, khép lại chiến thắng 6-0 cho Malaysia.

Nếu Bergson là người thực hiện các pha ghi bàn trực tiếp, thì Arif Aiman là mũi tấn công đáng chú ý bên hành lang phải bằng khả năng chạy chỗ, đi bóng và tạo cơ hội. Sau ba trận vòng bảng, anh đóng góp hai bàn thắng cùng hai đường kiến tạo.

Arif lập cú đúp ở phút 18 và 37 trong chiến thắng 3-0 trước Bangladesh. Đến trận thắng Singapore 6-0, anh kiến tạo cho Bergson ghi bàn ở phút 62 và Paulo Josue lập công ở phút 76.

Có thể thấy Arif nguy hiểm ở cả khả năng ghi bàn lẫn kiến tạo. Nếu Bergson chờ đợi cơ hội được đồng đội tạo ra, Arif có thể tự mình tạo cơ hội bằng những pha đi bóng, qua đó mở ra khoảng trống và gây khó khăn cho hàng thủ đối phương.

Malaysia còn những ngòi nổ nào khác?

Tuy nhiên, sức mạnh tấn công của Malaysia không chỉ nằm ở Bergson hay Arif Aiman. Trong trận thắng Singapore, ba bàn còn lại thuộc về Stuart Wilkin, Paulo Josue và Syahir Bashah, cho thấy đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe có nhiều vị trí có thể tham gia ghi bàn.

Wilkin cũng là cái tên đáng chú ý khi có thể tạo ra khác biệt từ tuyến giữa. Ở trận gặp Bangladesh, tiền vệ này thực hiện đường chuyền để Arif Aiman lập cú đúp. Đến cuộc đối đầu với Singapore, anh tiếp tục ghi dấu ấn bằng một pha băng lên từ tuyến hai, đón đường chuyền của Manuel Hidalgo trước khi dứt điểm trong vòng cấm.

Bên cạnh đó, Malaysia còn cho thấy họ không phụ thuộc hoàn toàn vào những cầu thủ đá chính khi Paulo Josue và Syahir Bashah đều vào sân từ ghế dự bị rồi lần lượt ghi bàn trong chiến thắng 6-0 trước Singapore.

Tuyển Việt Nam cần giữ cự ly đội hình và bọc lót tốt trước Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Đây cũng là điều hàng phòng ngự Việt Nam cần đặc biệt lưu ý. Nếu chỉ tập trung phong tỏa Bergson và Arif Aiman, hàng thủ có nguy cơ để lộ khoảng trống cho những cầu thủ khác khai thác. Malaysia càng có nhiều phương án tiếp cận khung thành, thì nhiệm vụ phòng ngự của Việt Nam càng đòi hỏi sự tập trung và khả năng giữ cự ly giữa các tuyến.

Các trung vệ cần kiểm soát chặt Bergson, đồng thời duy trì khả năng bọc lót để không bị kéo theo lối chơi của đối thủ. Ở hai biên, hậu vệ cần nhận được sự hỗ trợ từ tuyến tiền vệ nhằm hạn chế không gian xử lý của Arif Aiman.

Đồng thời, tuyến giữa phải theo sát các pha băng lên của Wilkin, tránh để tiền vệ này có khoảng trống trước và trong vòng cấm. Trước một đối thủ có nhiều phương án ghi bàn, sự tập trung và cự ly hợp lý giữa các tuyến sẽ là cơ sở để Việt Nam hạn chế sức mạnh tấn công của Malaysia.