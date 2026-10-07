Dàn Việt kiều thắp lại hy vọng

L ÀN GIÓ MỚI HỨA HẸN

HLV Kim Sang-sik đã lựa chọn FIFA ASEAN Cup 2026 làm sân khấu ra mắt cho 3 tân binh Việt kiều, gồm: Williams Minh Hoàng, Adou Minh và Ngô Đăng Khoa. Trong đó, Minh Hoàng và Adou Minh được gọi lên đội tuyển ngay khi có quốc tịch và được FIFA xác nhận đủ điều kiện thi đấu, còn Đăng Khoa từng được triệu tập cho ASEAN Cup 2026, nhưng rút lui do chấn thương, đến giờ mới có màn "chào sân" đội tuyển.

Chiến lược gia Hàn Quốc có 2 lý do gọi đông đảo Việt kiều (5 gương mặt, nhiều nhất lịch sử) lên đội tuyển VN. Chấn thương của trụ cột buộc ông Kim phải tìm phương án thay thế. Đồng thời, những gương mặt được ăn tập, thi đấu bài bản tại những nền bóng đá mạnh như Anh, Pháp, Úc là "chất liệu" lý tưởng để tạo động lực cạnh tranh, mang lại nét mới, tránh nguy cơ bị đối thủ Đông Nam Á bắt bài.

Williams Minh Hoàng mang tới hy vọng cho hàng công Ảnh: NGỌC LINH

Ở tuổi 19, Williams Minh Hoàng có bàn thắng đầu tay cho đội tuyển VN, với cú sút chìm quyết đoán ấn định chiến thắng 4-2 trước Pakistan. Trung phong sinh năm 2007 được ông Kim tín nhiệm giao đá chính ở 3 trong 4 trận tại FIFA ASEAN Cup 2026. Dù chưa thể bùng nổ như Đình Bắc hay Xuân Son, nhưng Minh Hoàng đã chơi xông xáo, nhiệt huyết, chăm chỉ chạy chỗ pressing và làm tường. Chân sút của CLB Công an TP.HCM có lối chơi hiện đại, xử lý gọn gàng và sẵn sàng lùi về mở khoảng trống cho đồng đội. Dù chưa hoàn thiện khâu sút bóng và đỡ bước một, Minh Hoàng là "ngọc thô" đầy tiềm năng, có thể tiến bộ nếu tiếp tục được mài giũa tại CLB và đội tuyển.

Adou Minh cũng là phát hiện thú vị, khi chơi tròn vai ở vị trí trung vệ lệch trái. Cầu thủ 29 tuổi đá chính 3 trận, nổi bật ở khả năng đọc tình huống và phán đoán. Adou Minh thuộc mẫu trung vệ chơi đầu óc, ưu tiên bọc lót và giải quyết tình huống bằng các pha tranh chấp nhẹ nhàng, hiệu quả. Trong đó, 90 phút trước Philippines (thắng hầu hết các pha tranh chấp tay đôi) minh chứng cho năng lực của trung vệ CLB Công an Hà Nội.

Đăng Khoa trầm hơn 2 đồng đội khi đến trận cuối mới bắt đầu hòa nhập, nhưng ở tuổi 20, trước mắt Việt kiều Úc còn nhiều thời gian nỗ lực.

C ẨN THẬN "CHÍN ÉP"

Ngoại trừ Adou Minh, cả hai Việt kiều còn lại gồm Williams Minh Hoàng và Đăng Khoa còn rất trẻ. Dù học trò có tiềm năng, nhưng HLV Kim Sang-sik cần chiến lược dùng người hợp lý. Việc trao suất đá chính (đặc biệt ở các giải lớn tới đây như Asian Cup 2027, vòng loại World Cup 2030) chỉ hiệu quả khi cầu thủ trẻ đã đủ chín chắn, vững vàng. Nếu không, cầu thủ trẻ có nguy cơ bị "chín ép" do phải khoác tấm áo với kỳ vọng lớn hơn năng lực, dẫn đến khó bứt lên.

Câu chuyện của nhiều tuyển thủ U.23 cách đây 2 - 3 năm là ví dụ, như Thanh Nhàn, Minh Trọng, Tuấn Tài… và đặc biệt là Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 từng bị ngợp trong áp lực khi thành công quá sớm, để rồi cần 1 năm trầm lắng để nhìn nhận và bắt đầu lại.

Với cầu thủ trẻ, khi tâm sinh lý chưa định hình và có xu hướng thay đổi liên tục, việc có chiến lược sử dụng phù hợp, chừng mực là điều cần thiết. Do đó, HLV Kim Sang-sik khẳng định luôn mở cửa với người trẻ, nhưng chỉ lựa chọn ai thực sự có năng lực và đủ sẵn sàng.



