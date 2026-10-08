Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất: Chạm trán Hàn Quốc của Son Heung-min, cực 'nóng'

Đội tuyển Việt Nam 'leo núi'

Sau FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ dốc toàn lực để mở đường tiến ra châu Á. Mục tiêu tiếp theo của thầy trò HLV Kim Sang-sik là Asian Cup 2027, nơi Việt Nam nằm ở bảng E, cùng các đối thủ Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Đội tuyển Việt Nam đá trận ra quân Asian Cup vào ngày 10.1.2027, gặp đối thủ quen thuộc UAE. Ở lượt đấu thứ hai, Việt Nam so tài Hàn Quốc của danh thủ Son Heung-min, vào ngày 15.1.2027. Trận hạ màn bảng đấu diễn ra vào ngày 20.1.2027, giữa Việt Nam và Yemen.

Đội tuyển Việt Nam leo đỉnh châu Á vào tháng 1.2027 ẢNH: NGỌC LINH

Đây là bảng đấu đầy thách thức cho đội tuyển Việt Nam, khi Hàn Quốc là đương kim hạng ba châu Á. Đội bóng xứ kim chi thắng Việt Nam 6 bàn không gỡ ở lần chạm trán gần nhất (tháng 10.2023) trong khuôn khổ giao hữu quốc tế. Tại Asian Cup, đây mới là lần đầu Việt Nam gặp Hàn Quốc. HLV Kim Sang-sik một lần nữa đối đầu nền bóng đá quê hương. Vào đầu năm nay, ông từng tái ngộ bóng đá Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba U.23 châu Á 2026. Ông Kim đã giúp U.23 Việt Nam thắng trên chấm luân lưu, sau khi hòa 2-2 trong 120 phút chính thức.

UAE cũng là đối thủ đáng gờm. Đội bóng Tây Á đang mạnh hơn bao giờ hết, nhờ nguồn cầu thủ nhập tịch đến từ Brazil và các nước châu Âu, châu Phi. UAE đã lọt vào tới vòng play-off World Cup 2026 (chỉ thua Iraq sát nút, sau đó Iraq cũng đoạt vé tới vòng chung kết). Đại diện Tây Á cũng có mặt tại trận chung kết Gulf Cup 2026 (cúp vùng vịnh) để đối đầu Ả Rập Xê Út. Đội tuyển Việt Nam từng thắng UAE 2-0 tại Asian Cup 2007 trên sân nhà. Đây cũng là lần chạm trán duy nhất giữa hai đội ở giải châu Á. Tại vòng loại World Cup, Việt Nam gặp UAE 4 lần, với thành tích thắng 1, thua 3. Lần gần nhất gặp nhau là tại lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2022, nơi UAE thắng kịch tính 3-2 trước Việt Nam trên sân nhà.

Yemen là đối thủ nhẹ ký nhất của đội tuyển Việt Nam, trên lý thuyết. Hai đội từng gặp nhau ở vòng bảng Asian Cup 2019, nơi hai bàn thắng của Nguyễn Quang Hải và Quế Ngọc Hải giúp Việt Nam thắng 2-0, qua đó đoạt vé đi tiếp kịch tính khi lọt vào nhóm các đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Sau đó Việt Nam thắng tiếp Jordan trên chấm luân lưu, rồi dừng chân trước Nhật Bản ở tứ kết.

Tại Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam thua cả 3 trận, bị loại ở vòng bảng. Do đó, mục tiêu số một của thầy trò ông Kim ở giải này là vượt qua vòng bảng. Muốn vậy, Việt Nam cần đứng đầu bảng, nhì bảng hoặc nằm trong nhóm các đội hạng ba xuất sắc nhất.

Để chuẩn bị cho Asian Cup 2027, Việt Nam sẽ đá giao hữu với Đài Loan, Kyrgyzstan (tháng 11) và Qatar (tháng 1.2027). Trong đó, màn so tài đương kim vô địch Qatar là trận đấu giá trị hơn cả, để thầy trò HLV Kim Sang-sik tích lũy kinh nghiệm cho giải đấu quan trọng.



